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Caputo se reunirá con Scott Bessent en la cumbre del G20 para defender el programa de Milei

El G20 es uno de los grupos importantes de países y la Argentina forma parte de ese bloque. El ministro de Economía se reunirá con su par de los Estados Unidos, clave para el sostén económico que le dio a la economía del país en 2025.

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Cumbre financiera del G20. El sitio para un nuevo encuentro de Luis Caputo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. (Foto: Gentileza Diario BAT)

Cumbre financiera del G20. El sitio para un nuevo encuentro de Luis Caputo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. (Foto: Gentileza Diario BAT)

El ministro de Economía Luis Caputo estará nuevamente con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Scott Bessent fue uno de los personajes claves cuando a mediados de 2025 la Argentina recibió un apoyo económico fundamental en pleno momento electoral en nuestro país.

Leé también "No habrá pérdidas por la ayuda a la Argentina", aseguró Scott Bessent por las elecciones de este domingo
El apoyo a la Argentina, motivo de aclaraciones diarias en Estados Unidos para Scott Bessent. (foto: Gentileza DP)

En la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte, volverán a estar juntos. Será el primer encuentro entre ambos después de casi un año y tendrá lugar en un momento clave para la relación económica entre la Argentina y el gobierno de Donald Trump.

Caputo ya se encuentra en Estados Unidos y participará de las reuniones previstas entre este lunes y martes, acompañado por integrantes de su equipo económico. La agenda incluirá debates sobre la economía mundial, deuda soberana, desequilibrios macroeconómicos, regulación financiera y comercio internacional.

El Tesoro norteamericano instrumentó un esquema de asistencia financiera por hasta US$20.000 millones, en un momento de fuerte tensión cambiaria y financiera para la Argentina.

Ahora, Caputo buscará mostrar ante sus pares internacionales los avances del programa económico y reforzar el vínculo con Washington. También existe expectativa por un posible encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien participa de la cumbre, estuvo hace poco tiempo en la Argentina y ponderó la marcha del plan de Javier Milei.

La reunión se producirá mientras Bessent enfrenta una agenda internacional marcada por las tensiones comerciales, la guerra con Irán y la volatilidad de los mercados financieros.

Caputo se muestra ante el G20 y busca reforzar el vínculo con Estados Unidos

El encuentro entre Luis Caputo y Scott Bessent tendrá también una dimensión política y geopolítica que excede la agenda económica argentina. El secretario del Tesoro estadounidense es una de las figuras centrales de la relación entre Javier Milei y Donald Trump, que entre otras cosas ideó en el rescate financiero de 2025 un "swap" de reservas de dólares similar al que nuestro país tiene con China.

Caputo será uno de los protagonistas del panel dedicado al crecimiento global. Allí expondrá sobre las medidas aplicadas por el Gobierno argentino para alcanzar la estabilidad macroeconómica y buscará mostrar al programa de ajuste como una plataforma para el crecimiento futuro. Lo acompañarán Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, secretario de Política Económica; y Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria.

La agenda del G20 también estará atravesada por la situación de Estados Unidos, la deuda soberana, los desequilibrios económicos y la crisis internacional.

En la cumbre financiera del G20, Luis Caputo aspira a un nuevo encuentro con Kristalina Georgieva. (Foto: Archivo)

En la cumbre financiera del G20, Luis Caputo aspira a un nuevo encuentro con Kristalina Georgieva. (Foto: Archivo)

Bessent y la nueva ofensiva económica contra Irán

Bessent llegará a la cumbre con otro objetivo prioritario: conseguir respaldo internacional para profundizar el aislamiento económico de Irán.

El secretario del Tesoro anunció una nueva etapa de presión contra Teherán bajo la denominada “Operación Economic Outcast”, una campaña destinada a cortar las vías financieras que permiten al régimen iraní obtener divisas, vender petróleo y mantener sus redes de financiamiento. Estados Unidos ya sancionó a más de 60 entidades, personas y embarcaciones vinculadas con la generación de ingresos petroleros, tecnología nuclear y misilística y operaciones financieras.

Bessent advirtió que Estados Unidos podría ampliar las sanciones contra bancos y empresas que continúen haciendo negocios con Teherán. Uno de los principales focos de tensión será China, principal comprador del petróleo iraní. Washington analiza incluso medidas contra Beijing si continúa sosteniendo esas operaciones. La guerra entre Estados Unidos e Irán, que ya lleva seis meses, vuelve a poner en el centro al estrecho de Ormuz.

En pocas palabras

  • Reunión Clave: Luis Caputo se encontrará con Scott Bessent en la cumbre del G20.
  • Apoyo Económico: Bessent fue fundamental para la asistencia financiera de EE.UU. a Argentina en 2025.
  • Agenda Argentina: Caputo defenderá el programa económico de Milei ante líderes mundiales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Luis Caputo Estados Unidos Cumbre G20 Economía
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