Los argentinos compraron más de US$ 3.300 millones en dólares durante julio, el mayor nivel en nueve meses

La compra neta superó los US$ 2.900 millones

El resultado cambia cuando se descuentan los dólares que los individuos vendieron durante el mes. Las operaciones de venta sumaron US$ 404 millones, un monto 5,6% inferior al registrado en junio.

Con ese ajuste, las compras netas de dólares para atesoramiento llegaron a US$ 2.916 millones. El resultado fue 44,7% superior al del mes anterior.

El comportamiento de julio se produjo, además, en un período que suele estar condicionado por factores estacionales. El cobro del aguinaldo y los viajes correspondientes a las vacaciones de invierno influyen sobre la demanda de moneda extranjera. Este año también se sumó el Mundial.

Sin embargo, la adquisición de dólares por parte de los individuos a través del sistema bancario se mantuvo durante los distintos meses de 2026.

Cómo evolucionó la demanda durante 2026

Los primeros siete meses del año acumularon compras brutas por US$ 18.093 millones, luego de sumar los US$ 3.319 millones correspondientes a julio.

El recorrido comenzó en enero, cuando la demanda alcanzó los US$ 2.613 millones. En febrero se ubicó en US$ 2.368 millones y en marzo llegó a US$ 2.363 millones.

Durante abril, las compras treparon por encima de los US$ 2.700 millones. En mayo, en cambio, el monto descendió hasta los US$ 2.260 millones, mientras que junio cerró con US$ 2.443 millones.

De esta manera, julio superó los registros de los meses anteriores y se convirtió en el período de mayor demanda desde octubre del año pasado.

Qué parte de los gastos se pagó con tarjetas

Los egresos brutos de julio estuvieron explicados principalmente por los consumos realizados con tarjetas durante viajes. Ese concepto representó US$ 809 millones.

El cálculo no incluyó US$ 206 millones correspondientes a servicios digitales ni unos US$ 130 millones vinculados con pagos mediante tarjeta por bienes enviados a través de servicios postales.

En cuanto a los ingresos, el BCRA estimó US$ 260 millones provenientes de cobros con tarjetas por viajes. El cálculo dejó afuera los servicios digitales y unos US$5 millones correspondientes a ingresos por exportaciones de bienes enviados mediante servicios postales.

Los egresos brutos de julio estuvieron explicados principalmente por los consumos realizados con tarjetas durante viajes. (Foto: archivo) Télam

A ese resultado se agregaron US$ 35 millones provenientes de giros desde el exterior realizados por operadores turísticos y de billetes de no residentes. También se contabilizaron US$ 43 millones correspondientes a ingresos por servicios de transporte de pasajeros.

El informe del organismo explicó además que una parte importante de estos consumos es cancelada directamente con moneda extranjera que ya se encuentra en poder de los clientes.

Los viajes al exterior también generaron una mayor salida de dólares

El balance cambiario mostró al mismo tiempo un aumento de los gastos relacionados con el turismo. La cuenta "Servicios", que incluye los consumos de los argentinos durante sus viajes al exterior, registró en julio un déficit de US$ 900 millones.

Ese resultado implicó un incremento de US$ 273 millones en comparación con el mes anterior.

Por su parte, la estimación de la cuenta Viajes y Pasajes elaborada por el BCRA a través del mercado de cambios mostró egresos netos por US$ 710 millones. La cifra surgió de egresos brutos por unos US$ 1.048 millones y de ingresos brutos por US$ 338 millones.

La salida neta de dólares asociada al turismo aumentó US$ 169 millones respecto de junio, lo que representó una variación del 31%.