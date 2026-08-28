En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Compra
INFORME BCRA

Los argentinos compraron más de US$ 3.300 millones en dólares durante julio, el mayor nivel en nueve meses

La demanda de billetes creció 35,8% respecto de junio y alcanzó su registro más elevado desde octubre del año pasado. En paralelo, aumentó la cantidad de compradores y cayó el número de personas que vendieron dólares en los bancos.

Banner Seguinos en google DESK
La demanda de billetes creció 35

La demanda de billetes creció 35,8% respecto de junio y alcanzó su registro más elevado desde octubre del año pasado. (Foto: archivo)

La demanda de dólares por parte de los argentinos volvió a crecer en julio y alcanzó uno de sus niveles más altos de los últimos meses. Durante ese período, las personas compraron US$ 3.319 millones en billetes a través de los bancos, según el informe de evolución del mercado de cambios y balance cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Leé también El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y el oficial subió $10
La cotización minorista avanzó 0,99% en la jornada y volvió a marcar un récord nominal. El dólar mayorista también superó los $1500 y terminó en $1510. (Foto: archivo)

El monto representó una suba mensual de 35,8% y se convirtió en el mayor registro desde octubre del año pasado. El incremento también estuvo acompañado por una mayor cantidad de personas que se volcaron a la compra de moneda extranjera.

Aumentó la cantidad de compradores y cayó el número de personas que vendieron dólares en los bancos. (Foto: archivo)

Aumentó la cantidad de compradores y cayó el número de personas que vendieron dólares en los bancos. (Foto: archivo)

En total, 1,7 millón de individuos realizaron compras de dólares durante julio. En tanto, 697.000 personas vendieron billetes en el sistema financiero.

La cantidad de compradores aumentó en 200.000 personas frente a junio, mientras que el número de vendedores se redujo en 18.000 durante el mismo período.

La compra neta superó los US$ 2.900 millones

El resultado cambia cuando se descuentan los dólares que los individuos vendieron durante el mes. Las operaciones de venta sumaron US$ 404 millones, un monto 5,6% inferior al registrado en junio.

Con ese ajuste, las compras netas de dólares para atesoramiento llegaron a US$ 2.916 millones. El resultado fue 44,7% superior al del mes anterior.

El comportamiento de julio se produjo, además, en un período que suele estar condicionado por factores estacionales. El cobro del aguinaldo y los viajes correspondientes a las vacaciones de invierno influyen sobre la demanda de moneda extranjera. Este año también se sumó el Mundial.

Sin embargo, la adquisición de dólares por parte de los individuos a través del sistema bancario se mantuvo durante los distintos meses de 2026.

Cómo evolucionó la demanda durante 2026

Los primeros siete meses del año acumularon compras brutas por US$ 18.093 millones, luego de sumar los US$ 3.319 millones correspondientes a julio.

El recorrido comenzó en enero, cuando la demanda alcanzó los US$ 2.613 millones. En febrero se ubicó en US$ 2.368 millones y en marzo llegó a US$ 2.363 millones.

Durante abril, las compras treparon por encima de los US$ 2.700 millones. En mayo, en cambio, el monto descendió hasta los US$ 2.260 millones, mientras que junio cerró con US$ 2.443 millones.

De esta manera, julio superó los registros de los meses anteriores y se convirtió en el período de mayor demanda desde octubre del año pasado.

Qué parte de los gastos se pagó con tarjetas

Los egresos brutos de julio estuvieron explicados principalmente por los consumos realizados con tarjetas durante viajes. Ese concepto representó US$ 809 millones.

El cálculo no incluyó US$ 206 millones correspondientes a servicios digitales ni unos US$ 130 millones vinculados con pagos mediante tarjeta por bienes enviados a través de servicios postales.

En cuanto a los ingresos, el BCRA estimó US$ 260 millones provenientes de cobros con tarjetas por viajes. El cálculo dejó afuera los servicios digitales y unos US$5 millones correspondientes a ingresos por exportaciones de bienes enviados mediante servicios postales.

Los egresos brutos de julio estuvieron explicados principalmente por los consumos realizados con tarjetas durante viajes. (Foto: archivo)

Los egresos brutos de julio estuvieron explicados principalmente por los consumos realizados con tarjetas durante viajes. (Foto: archivo)

A ese resultado se agregaron US$ 35 millones provenientes de giros desde el exterior realizados por operadores turísticos y de billetes de no residentes. También se contabilizaron US$ 43 millones correspondientes a ingresos por servicios de transporte de pasajeros.

El informe del organismo explicó además que una parte importante de estos consumos es cancelada directamente con moneda extranjera que ya se encuentra en poder de los clientes.

Los viajes al exterior también generaron una mayor salida de dólares

El balance cambiario mostró al mismo tiempo un aumento de los gastos relacionados con el turismo. La cuenta "Servicios", que incluye los consumos de los argentinos durante sus viajes al exterior, registró en julio un déficit de US$ 900 millones.

Ese resultado implicó un incremento de US$ 273 millones en comparación con el mes anterior.

Por su parte, la estimación de la cuenta Viajes y Pasajes elaborada por el BCRA a través del mercado de cambios mostró egresos netos por US$ 710 millones. La cifra surgió de egresos brutos por unos US$ 1.048 millones y de ingresos brutos por US$ 338 millones.

La salida neta de dólares asociada al turismo aumentó US$ 169 millones respecto de junio, lo que representó una variación del 31%.

En pocas palabras

  • Demanda de dólares: Los argentinos compraron más de US$ 3.300 millones en julio, el mayor nivel en nueve meses.
  • Aumento de compradores: La cantidad de personas que adquirieron billetes verdes creció en 200.000, mientras que los vendedores disminuyeron.
  • Gastos turísticos: La salida neta de divisas por turismo aumentó 31% respecto a junio, alcanzando los US$ 710 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Compra Tarjeta de crédito
Notas relacionadas
El dólar mayorista subió por quinta vez en seis ruedas y marcó otro récord
El dólar marcó otro récord de $1.535 en el Banco Nación y el riesgo país volvió a subir
El BCRA compró U$S 93 millones y las reservas quedaron cerca del récord
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar