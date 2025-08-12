El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: a cuánto llegó a cotizar. 

Los contratos de dólar futuro mostraron mayoría de bajas. El mercado anticipa que el tipo de cambio mayorista alcanzará los $1.349 a fin de agosto y que podría llegar a $1.505,5 en diciembre.

960604-dolar-afp El dólar oficial volvió a bajar.

Este martes, las tasas de caución se movieron entre 43,7% y 47,7%, todavía por encima del 40% registrado en la jornada previa. En tanto, los bonos en pesos ajustados por CER se recuperaron hasta un 4%.

El foco en el rollover de deuda

El mercado estará atento no solo a la tasa de interés que convalide el Tesoro, sino también al nivel de rollover, para medir el impacto sobre la liquidez, las tasas y el dólar.

La reciente suba de tasas impulsó una mayor oferta de divisas, favoreciendo la baja del tipo de cambio, en un contexto en el que el carry trade sigue vigente a más de dos meses de las elecciones legislativas de octubre.