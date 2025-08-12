En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Dólar blue
Cotizaciones

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: a cuánto llegó a cotizar

La divisa norteamericana retrocedió en sus cotizaciones mayoristas y minoristas, en tanto los financieros también perdieron. En cuánto cerraron el futuro, el MEP y el blue.

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: a cuánto llegó a cotizar. 

El dólar mayorista retrocedió este martes y quedó más cerca de la barrera de los $1.300, en una jornada marcada por la expectativa previa a dos eventos clave: la licitación del Tesoro Nacional por $15 billones y la publicación de la inflación de julio por parte del Indec, programados para este miércoles.

Leé también Luis Caputo descartó cambios en el esquema de flotación del dólar: "Este es un modelo estable"
Caputo descartó cambios en el esquema cambiario luego de las elecciones.

En consecuencia, en el segmento mayorista, la divisa bajó un 0,3% hasta $1.317,5, acumulando en lo que va de agosto una caída del 4,1%. En el promedio de bancos que releva el Banco Central (BCRA), perdió un 0,7% y se ubicó en $1.330,76 para la venta, mientras que en el Banco Nación retrocedió $5 y cerró en $1.330.

Por su parte, el dólar tarjeta o turista, así como el dólar ahorro —que incluye el oficial minorista más el 30% deducible de Ganancias— quedó en $1.729.

Los dólares financieros también cedieron

En los segmentos paralelos, el dólar MEP bajó 0,1% a $1.322,82 y el contado con liquidación (CCL) descendió 0,5% hasta $1.322,59. El blue retrocedió $5 y se negoció a $1.330, según relevamiento en las cuevas de la city porteña.

Los contratos de dólar futuro mostraron mayoría de bajas. El mercado anticipa que el tipo de cambio mayorista alcanzará los $1.349 a fin de agosto y que podría llegar a $1.505,5 en diciembre.

960604-dolar-afp
El d&oacute;lar oficial volvi&oacute; a bajar.&nbsp;

El dólar oficial volvió a bajar.

Este martes, las tasas de caución se movieron entre 43,7% y 47,7%, todavía por encima del 40% registrado en la jornada previa. En tanto, los bonos en pesos ajustados por CER se recuperaron hasta un 4%.

El foco en el rollover de deuda

El mercado estará atento no solo a la tasa de interés que convalide el Tesoro, sino también al nivel de rollover, para medir el impacto sobre la liquidez, las tasas y el dólar.

La reciente suba de tasas impulsó una mayor oferta de divisas, favoreciendo la baja del tipo de cambio, en un contexto en el que el carry trade sigue vigente a más de dos meses de las elecciones legislativas de octubre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Dólar blue Cotización
Notas relacionadas
El dólar oficial tuvo la mayor baja semanal de los últimos tres meses: a cuánto cerró este viernes
Javier Milei reiteró que el aumento del dólar no impactará en la inflación
El Gobierno ultima los detalles de los proyectos para penalizar el déficit y defender los vetos de Milei
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar