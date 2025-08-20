Caputo quiere mantener las tasas de interés altas hasta octubre para contener al dólar y niegan un préstamo de Estados Unidos

En la licitación de deuda de la semana pasada, el Tesoro pagó una tasa anualizada de casi 70% por las letras capitalizables que vencían a un mes. Se trata de costos que más que triplica a las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, que según el último relevamiento del Banco Central (BCRA) alcanzan 21,1%.

Las negociaciones con EE.UU. son “confidenciales” admiten en el Gobierno

el secretario del tesoro.jpg

Aunque algunas versiones este miércoles indicaban sobre un supuesto avance en las negociaciones para solicitar un préstamo especial del Tesoro de EE. UU. para blindar el plan económico de Javier Milei, en medio del proceso electoral, cerca del ministro Caputo salieron a calificar como “falsa” esa noticia.

En el Gobierno mantienen en estricto hermetismo las negociaciones que, sin embargo, podrían derivar en un demorado viaje de Milei a Estados Unidos para anunciarlo y firmarlo. Pero desde la Casa Rosada como de Cancillería evitaban confirmar el viaje que en principio Milei buscaba hacer para mostrar el apoyo de Trump, hacia fines de agosto.

Mientras tanto, desde el entorno del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, confirmaron a A24.com la estrategia de mantener altas las tasas de interés, hasta las elecciones, como herramienta para evitar lo que Milei llama el riesgo electoral.

Esta semana los mercados reaccionaron a la ratificación de Milei y de Caputo del plan de sostener a cualquier costo el dólar entre las bandas definidas en el acuerdo con el FMI, incluso si eso implica enfrentar protestas sociales por los vetos de leyes aprobadas por la oposición en el Congreso, contrarias al plan de ajuste fiscal de Milei.

En la última licitación de deuda, el Tesoro convalidó una tasa anual que triplica al ajuste de precios previsto para los próximos 12 meses.

"El dólar flota: puede subir, puede bajar”, había dicho la semana pasada Caputo y celebró que la disparada de dólar oficial y el paralelo más de $85 en una semana se calmó con las medidas del BCRA.

Así, de algún modo, ligó la suba del tipo de cambio con un posible traslado a precios. Esto sonó contradictorio, porque el envío en el streaming había comenzado con Felipe Núñez, director del BICE y conductor del programa, destacando que en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio no apareció ese efecto, a pesar de la suba del dólar. “Murió el pass through”, incluso proclamó.

“La idea es llegar a la inflación cero” en 2026, agregó al final. Fue parte del discurso emitido la semana pasada por el presidente Javier Milei por Cadena nacional, para explicar el plan monetaria, a pesar de las consecuencias financieras y de recesivas- con el objetivo de llevar de ratificar el plan, a pesar de una nueva derrota de los vetos en el Congreso que pongan en duda el plan de superávit fiscal.