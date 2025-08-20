En vivo Radio La Red
Caputo quiere mantener las tasas de interés altas hasta octubre para contener al dólar y niegan un préstamo de Estados Unidos

El combo del ministro Luis Caputo para blindar al dólar y la inflación hasta las elecciones de octubre. Economía desmintió negociaciones por un préstamo especial del Tesoro de EE.UU.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Ministro de Economía

Ministro de Economía, Luis Caputo y asesor presidencial, Santiago Caputo saliendo de Casa Rosada. Foto: Archivo.

Mientras el Congreso debatía otra catarata de proyectos que, según Javier Milei generaba incertidumbre económica en medio de la campaña electoral, en el Gobierno desmintieron que haya negociaciones para obtener un préstamo del Tesoro de la administración estadounidense de Donald Trump, para blindar el plan económico de cara a las próximas elecciones de octubre.

El Gobierno advirtió a gobernadores y a diputados de la oposición que no podrá aplicar las leyes que vetó Milei porque no hay presupuesto. Foto: Archivo.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía confirmaron a A24.com el plan del ministro Luis Caputo y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, de “sostener las tasas de interés altas” a pesar de los efectos en la recesión y los problemas de financiamiento de empresas y familias endeudadas, mientras avanzan en el plan monetario para absorber pesos de la base monetaria y evitar que se trasladen al dólar y los precios.

La duda es qué efectos tendrá este plan transitorio de Milei en el resultado electoral de octubre, justamente en medio de las advertencias del Gobierno sobre el riesgo que visualiza el mercado de que vuelva a ganar el kirchnerismo en las próximas elecciones legislativas de octubre y quede desvirtuado el modelo libertario.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto Captura..jpeg

El objetivo admitido por el propio ministro de Economía, Luis Caputo la semana pasada en un canal de streaming, con esas medidas es evitar que los pesos que quedaron en disponibilidad de los bancos, los ahorristas los trasladen a la demanda de dólares par cubrirse de la incertidumbre electoral, y eso derive en un traslado a precios e inflación.

En la licitación de deuda de la semana pasada, el Tesoro pagó una tasa anualizada de casi 70% por las letras capitalizables que vencían a un mes. Se trata de costos que más que triplica a las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, que según el último relevamiento del Banco Central (BCRA) alcanzan 21,1%.

Las negociaciones con EE.UU. son “confidenciales” admiten en el Gobierno

el secretario del tesoro.jpg

Aunque algunas versiones este miércoles indicaban sobre un supuesto avance en las negociaciones para solicitar un préstamo especial del Tesoro de EE. UU. para blindar el plan económico de Javier Milei, en medio del proceso electoral, cerca del ministro Caputo salieron a calificar como “falsa” esa noticia.

En el Gobierno mantienen en estricto hermetismo las negociaciones que, sin embargo, podrían derivar en un demorado viaje de Milei a Estados Unidos para anunciarlo y firmarlo. Pero desde la Casa Rosada como de Cancillería evitaban confirmar el viaje que en principio Milei buscaba hacer para mostrar el apoyo de Trump, hacia fines de agosto.

Mientras tanto, desde el entorno del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, confirmaron a A24.com la estrategia de mantener altas las tasas de interés, hasta las elecciones, como herramienta para evitar lo que Milei llama el riesgo electoral.

Esta semana los mercados reaccionaron a la ratificación de Milei y de Caputo del plan de sostener a cualquier costo el dólar entre las bandas definidas en el acuerdo con el FMI, incluso si eso implica enfrentar protestas sociales por los vetos de leyes aprobadas por la oposición en el Congreso, contrarias al plan de ajuste fiscal de Milei.

En la última licitación de deuda, el Tesoro convalidó una tasa anual que triplica al ajuste de precios previsto para los próximos 12 meses.

"El dólar flota: puede subir, puede bajar”, había dicho la semana pasada Caputo y celebró que la disparada de dólar oficial y el paralelo más de $85 en una semana se calmó con las medidas del BCRA.

Así, de algún modo, ligó la suba del tipo de cambio con un posible traslado a precios. Esto sonó contradictorio, porque el envío en el streaming había comenzado con Felipe Núñez, director del BICE y conductor del programa, destacando que en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio no apareció ese efecto, a pesar de la suba del dólar. “Murió el pass through”, incluso proclamó.

La idea es llegar a la inflación cero” en 2026, agregó al final. Fue parte del discurso emitido la semana pasada por el presidente Javier Milei por Cadena nacional, para explicar el plan monetaria, a pesar de las consecuencias financieras y de recesivas- con el objetivo de llevar de ratificar el plan, a pesar de una nueva derrota de los vetos en el Congreso que pongan en duda el plan de superávit fiscal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1954312128820588810&partner=&hide_thread=false

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
