Revelaron qué programa conduciría Santiago del Moro antes de volver a Gran Hermano

Cuándo volvería Gran Hermano a la pantalla de Telefe

La fecha de regreso del reality es otro de los interrogantes que surgieron alrededor del futuro de Del Moro. Mientras crecen las versiones sobre sus próximos pasos, Santiago Riva Roy aportó una información que modificaría los tiempos que se manejaban hasta ahora.

“A mí me dijeron que, salvo que pasen algunas cosas, GH vuelve recién 2028, no es año que viene”, aseguró el periodista, al referirse a la posibilidad de que el ciclo tenga una pausa más prolongada de lo esperado.

De concretarse ese escenario, el conductor tendría tiempo para explorar otros formatos antes de retomar el desafío que lo consolidó como una de las figuras centrales del canal. De todos modos, tanto la fecha de regreso de Gran Hermano como su posible participación en Got Talent deben tomarse, por ahora, como versiones que esperan una confirmación.