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Revelaron qué programa conduciría Santiago del Moro antes de volver a Gran Hermano

Santiago del Moro tendría un nuevo desafío en televisión antes de regresar a Gran Hermano. Además, revelaron cuándo volvería el reality a la pantalla chica.

27 oct 2026, 18:44
del moro santi
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La pantalla de Telefe podría tener reservado un nuevo desafío para Santiago del Moro. Después de varios años al frente de Gran Hermano, el conductor tendría en el horizonte un proyecto diferente que lo alejaría temporalmente de la casa más famosa del país y abriría una nueva etapa en su carrera televisiva.

La posibilidad tomó fuerza luego de que el propio presentador adelantara que se prepara para encarar una propuesta que todavía no puede revelar. En su programa de radio, Del Moro dejó entrever que su regreso al reality no sería inmediato y que antes asumiría otro compromiso profesional. "Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con GH, pero voy a hacer algo antes", expresó, sin brindar mayores precisiones sobre el formato que lo tendría como protagonista.

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La incógnita comenzó a despejarse en Bondi Live, donde Pepe Ochoa se animó a anticipar cuál sería el ciclo elegido por las autoridades del canal. Según su información, el conductor estaría al frente de una nueva etapa de Got Talent, el certamen de talentos que ya tuvo distintas versiones en la televisión argentina. “Es Got Talent lo que va a hacer Del Moro previo a Gran Hermano”, aseguró Ochoa. Sin embargo, la posibilidad todavía no cuenta con una confirmación oficial por parte de Telefe.

Cuándo volvería Gran Hermano a la pantalla de Telefe

La fecha de regreso del reality es otro de los interrogantes que surgieron alrededor del futuro de Del Moro. Mientras crecen las versiones sobre sus próximos pasos, Santiago Riva Roy aportó una información que modificaría los tiempos que se manejaban hasta ahora.

“A mí me dijeron que, salvo que pasen algunas cosas, GH vuelve recién 2028, no es año que viene”, aseguró el periodista, al referirse a la posibilidad de que el ciclo tenga una pausa más prolongada de lo esperado.

De concretarse ese escenario, el conductor tendría tiempo para explorar otros formatos antes de retomar el desafío que lo consolidó como una de las figuras centrales del canal. De todos modos, tanto la fecha de regreso de Gran Hermano como su posible participación en Got Talent deben tomarse, por ahora, como versiones que esperan una confirmación.

     

 

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