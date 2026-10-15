Georgieva dijo que confía en que la Argentina pagará de manera anticipada la deuda con el FMI

En la charla, Caputo explicó la historia de crisis de 22 años en Argentina y defendió la “estabilidad” lograda en los primeros tres años de gestión de Javier Milei. Sin embargo, advirtió que ahora necesitan generar confianza y “previsibilidad”; por eso, afirmó, crearon el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una reducción significativa de impuestos a las empresas extranjeras que vengan a invertir a la Argentina.

Join the Debate on the Global Economy: Forging Resilient and Dynamic Economies for the Future. https://t.co/YFkKRhbG1Y — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 15, 2026

El Ministerio de Economía, también compartió parte de la disertación realizada por Caputo en el encuentro organizado por el FMI.

Allí, Caputo explicó que “como Argentina es un país que sufrió 22 crisis en su historia, defaulteó 9 veces y le sacó 13 ceros a su moneda, no solo tuvimos que generar estabilidad, sino que tuvimos que ir un paso más allá y generar previsibilidad”.

En ese sentido, señaló que el Gobierno nacional “arregló el desastre heredado sin romper contratos".

"Respetamos la santidad de los contratos y la propiedad privada, algo que la Argentina no había hecho en el pasado. Ahora, las compañías quieren invertir en Argentina. Nos están reconociendo con un voto de confianza invirtiendo muchísima plata en la economía real”, señaló.

Caputo dijo que el plan RIGI apunta a atraer inversiones por 200.000 millones de dólares en los próximos años en la economía real, y de esa manera espera consolidar “la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo”.

El encuentro se produce en medio de las negociaciones que lleva adelante el equipo económico argentino con técnicos del FMI por la aprobación de la tercera revisión del acuerdo de refinanciación de la deuda firmado por Milei en 2024 y que espera el desembolso de otros 800 millones de dólares.