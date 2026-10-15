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Georgieva dijo que confía en que la Argentina pagará de manera anticipada la deuda con el FMI

La titular del organismo volvió a respaldar el plan económico del Gobierno y colocó al país como ejemplo de una “economía de resiliencia. Fue durante una charla pública que compartieron en el marco de la Asamblea Anual del Fondo.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
La titular del FMI

La titular del FMI, Kristalina Georgieva compartió una charla debate con Luis Caputo sobre “economías resilientes” (Foto: captura de video).

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, expresó este jueves otro gesto de apoyo al plan económico que comanda el ministro de Economía, Luis Caputo, al ponerlo como ejemplo de una “economía de resiliencia” en una charla pública que ambos compartieron en el marco de la Asamblea Anual del FMI que se desarrolla en Tailandia.

Leé también El FMI inicia la tercera revisión del programa económico: las metas que deberá cumplir Argentina
La tercera revisión del acuerdo con el FMI inicia en la Argentina. (Foto: Gentileza FEE)

En ese encuentro, Georgieva aseguró que confía en que la Argentina pagará de manera anticipada la deuda que mantiene con el organismo y cuyo vencimiento original está previsto para 2034.

“Serán como Grecia, pagarán por adelantado”, señaló la directora gerente del FMI durante una charla pública en Tailandia.

Georgieva compartió en redes el "Debate sobre la economía global: forjando economías resilientes y dinámicas para el futuro", en el que participaron Luis Caputo y los ministros de Economía de Grecia, Tailandia y Nigeria.

En la charla, Caputo explicó la historia de crisis de 22 años en Argentina y defendió la “estabilidad” lograda en los primeros tres años de gestión de Javier Milei. Sin embargo, advirtió que ahora necesitan generar confianza y “previsibilidad”; por eso, afirmó, crearon el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una reducción significativa de impuestos a las empresas extranjeras que vengan a invertir a la Argentina.

El Ministerio de Economía, también compartió parte de la disertación realizada por Caputo en el encuentro organizado por el FMI.

Allí, Caputo explicó que “como Argentina es un país que sufrió 22 crisis en su historia, defaulteó 9 veces y le sacó 13 ceros a su moneda, no solo tuvimos que generar estabilidad, sino que tuvimos que ir un paso más allá y generar previsibilidad”.

En ese sentido, señaló que el Gobierno nacional “arregló el desastre heredado sin romper contratos".

"Respetamos la santidad de los contratos y la propiedad privada, algo que la Argentina no había hecho en el pasado. Ahora, las compañías quieren invertir en Argentina. Nos están reconociendo con un voto de confianza invirtiendo muchísima plata en la economía real”, señaló.

Caputo dijo que el plan RIGI apunta a atraer inversiones por 200.000 millones de dólares en los próximos años en la economía real, y de esa manera espera consolidar “la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo”.

El encuentro se produce en medio de las negociaciones que lleva adelante el equipo económico argentino con técnicos del FMI por la aprobación de la tercera revisión del acuerdo de refinanciación de la deuda firmado por Milei en 2024 y que espera el desembolso de otros 800 millones de dólares.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Kristalina Georgieva: Confía en que Argentina pagará de manera anticipada la deuda con el FMI.
  • Economía de resiliencia: Georgieva comparó a Argentina con Grecia en una charla pública.
  • Luis Caputo: Explicó la estabilidad lograda y la necesidad de generar confianza e inversión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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