Cabe recordar, que será el segundo desembolso desde que se refinancio la deuda en marzo de este 2022. A fines de dicho mes, el FMI realizó un primer desembolso que engrosó las reservas internacionales en u$s 6.247 millones.

¿Cuánto dinero le giró el FMI a la Argentina?

El voto positivo del Directorio habilitó un desembolso de 3.980 DESGs (la moneda del FMI). Lo que equivale US$ 5.448 millones, que fortalecen las reservas del Banco Central que superan el umbral de u$s 40.000 millones. Según se indicó el informe especial, al cierre del lunes las mismas se ubicaban en los u$s 38.121 millones.

¿En qué estado se encuentran las reservas del Banco Central?

El martes pasado el país pagó al FMI 2.700 millones de dólares y había dejado las reservas en la zona de los 38.000 millones de dólares, su monto más bajo en tres meses.

En tanto, al 24 de junio, la autoridad monetaria registraba un saldo negativo de USD507 millones. Sucede que, la guerra entre Rusia y Ucrania adelantó las necesidades de dólares para el pago de energía que se sumó a la suba de precios. A eso debe sumarse cierto retraso en la liquidación de los productores de cereales formándose una coyuntura que le impidió al Banco Central comprar divisas al ritmo previsto al firmarse el acuerdo.