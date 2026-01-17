En vivo Radio La Red
Economía
Acuerdo
Mercosur
Repercusiones

Cuáles fueron las reacciones del sector empresarial al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Tanto la Rural como la UIA y el Grupo de los 6, que nuclea entidades bancarias, industriales y comerciales celebraron el tratado con el segundo importador mundial.

Se firmó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción

Se firmó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay. (Foto: AP)

La Sociedad Rural Argentina (SRA) calificó como “un día histórico para la Argentina y la región” la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que pone fin a 25 años de negociaciones. La entidad subrayó que el entendimiento permitirá fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en uno de los mercados de mayor tamaño y poder adquisitivo del mundo.

En Paraguary se pone en marcha el acuerdo para un mercado común de 750 millones de personas. (Foto: A24.com)

Desde la SRA destacaron que la apertura comercial favorece la inserción internacional impulsada por el Gobierno nacional y tendrá beneficios concretos para el Mercosur y, en particular, para el sector agropecuario argentino. “Seguramente esta apertura beneficiará al Mercosur, a la Argentina y especialmente a nuestro sector”, señalaron en un comunicado.

La entidad presidida por Nicolás Pino anticipó que el próximo paso será la ratificación del acuerdo por parte del Parlamento Europeo y de los países miembros del Mercosur. En ese marco, la SRA se puso a disposición del Poder Legislativo para aportar al debate y avanzar en consensos que promuevan reglas claras, competitividad y previsibilidad.

Embed

El peso del agro en las exportaciones

La SRA recordó un informe de sus Institutos Económicos y de Negociaciones Internacionales que indica que 6 de cada 10 dólares exportados por la Argentina provienen del agro. Según detalló, el acuerdo abre una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado, con beneficios comerciales específicos:

  • 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur con beneficios,
  • 70% de los productos con arancel cero desde el inicio,
  • 14% con desgravación gradual (3, 7 o 10 años),
  • 15% mediante cuotas con arancel reducido o nulo.

Este esquema, resaltaron, aporta previsibilidad de largo plazo, clave para inversiones, certificaciones y planificación productiva.

La presidenta de la Comisi&oacute;n Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del presidente de Paraguay, Santiago Pe&ntilde;a. (Foto: Reuters)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del presidente de Paraguay, Santiago Peña. (Foto: Reuters)

Respaldo empresario e industrial

La Unión Industrial Argentina (UIA) también expresó su respaldo. Su presidente, Martín Rappallini, afirmó que el acuerdo es “muy importante a nivel industrial” y debe leerse en una clave estratégica, más allá de lo comercial, por su potencial para atraer inversiones, incorporar tecnología y ampliar exportaciones en un marco previsible.

Rappallini subrayó que la Unión Europea reúne más de 700 millones de habitantes, concentra cerca del 20% del PBI mundial y es uno de los principales inversores en la Argentina, con fuerte presencia en industria, energía, servicios e infraestructura. Además, remarcó la necesidad estructural europea de asegurar energía, materias primas y minerales críticos en el contexto de la transición energética, lo que representa una oportunidad para la Argentina.

Apoyo del G6 y posición del Gobierno

El Grupo de los 6 (G6), integrado por Asociación de Bancos de la Argentina, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Cámara Argentina de la Construcción, la SRA y la UIA, reiteró su respaldo al acuerdo, al considerarlo beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas en un marco justo y competitivo.

Javier Milei en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Uni&oacute;n Europea. (Foto: Agencia NA)

Javier Milei en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. (Foto: Agencia NA)

Tras la firma, el Gobierno argentino destacó que la Unión Europea es la tercera economía mundial y el segundo mayor importador (13% del total). Según el comunicado oficial, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%, quedando excluido apenas 0,5%. De ese modo, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur hacia la UE resultarán beneficiadas.

La ceremonia se realizó en Asunción y contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente argentino Javier Milei, sellando un acuerdo que redefine el vínculo birregional tras más de dos décadas de negociaciones.

Se habló de
Acuerdo Mercosur Unión Europea UIA Sociedad Rural Argentina
