Fuego, música y máxima diversión: la intimidad del lujoso cumpleaños de Pampita a orillas del mar

Carolina Pampita Ardohain suele celebrar sus cumpleaños en plenas vacaciones de verano y este año no fue la excepción y organizó una gran fiesta en la playa.
La modelo Pampita celebró sus 48 años el fin de semana rodeada de sus afectos más cercanos con un evento muy especial en las exclusivas playas de Costa Mujeres.
La modelo recibió sus 48 años rodeada de su familia y amigos más cercanas en las exclusivas playas de Costa Mujeres, la cual se ambientó de manera especial para el evento.
Se armó una mesa donde predomibana el tono blanco en la arena donde celebró con su círculo más intimo su cumpleaños y estuvo acompañada de sus hijos y de su novio, Martín Pepa.
Para esta fecha tan especial, Pampita viajó con su grupo de amigos más cercanos y se hospedaron en un hotel de nivel y en la celebración no faltó nada: mesa larga, comida, tragos, música en vivo con un DJ y hasta un show de fuegos con antorchas. Incluso los presentes arrojaron al aire a la agasajada en un momento de total risas.
Los invitados lucieron de manera muy elegante y la modelo optó por un vestido al cuerpo con detalles en brillo plateado con el pelo suelto al viento.
El festejo comenzó con la luz del día y terminó de noche a orillas del mar, en un momento involvidable y de mucha armonía y diversión para todos los presentes.
Desde su cuenta en Instagram, Pampita fue compartiendo varias imágenes de lo que fue su gran festejo de cumpleaños. En el día de su cumpleaños, 17 de enero, su pareja Martín Pepa había sorprendido a la modelo con un romántico mensaje desde las redes: “Feliz cumple, reina”, fue la frase en color violeta acompañada por varios corazones que eligió el empresario y polista.
En el programa LAM (América Tv) contaron detalles sobre la puesta a la venta de la casa del escándalo de Pampita y Benjamín Vicuña cuando a fines de 2015 la modelo publicó las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda para dar crédito de su testimonio donde se la veía charlando con el actor chileno.
"Una casa, la de Pampita que se vende, es un poco costoso, son unos millones de dólares, dos. Es la famosa casa del escándalo con Vicuña que salió a la venta", adelantaba Ángel de Brito.
Y luego presentó el informe sobre los ambientes que cuenta la propiedad de la modelo y el actor chileno y que tras la separación de Pampita y Vicuña, la propiedad estuvo sin ocuparse y luego fue alquilada aunque no por mucho tiempo.
La propiedad está emplazada en un lugar exclusivo de CABA, cerca de los lagos de Palermo, en el Bajo Belgrano. En la actualidad, se pide 2.2 millones de dólares, según informaron en el programa de espectáculos.
"Está a la venta si tienen dos millones de dólares... Nadie le creía por eso ella sube los videos de la casa. Ya con el diario del lunes ya vimos que era todo verdad lo que decía Pampita, no mentía en ese caso, nadie le creía mucho", remarcó el conductor tras repasar los cómodos ambientes con los que cuenta la casa del escándalo entre Pampita y Vicuña.