Fuego, música y máxima diversión: la intimidad del lujoso cumpleaños de Pampita a orillas del mar

Los invitados lucieron de manera muy elegante y la modelo optó por un vestido al cuerpo con detalles en brillo plateado con el pelo suelto al viento.

El festejo comenzó con la luz del día y terminó de noche a orillas del mar, en un momento involvidable y de mucha armonía y diversión para todos los presentes.

Desde su cuenta en Instagram, Pampita fue compartiendo varias imágenes de lo que fue su gran festejo de cumpleaños. En el día de su cumpleaños, 17 de enero, su pareja Martín Pepa había sorprendido a la modelo con un romántico mensaje desde las redes: “Feliz cumple, reina”, fue la frase en color violeta acompañada por varios corazones que eligió el empresario y polista.

pampita cumpleaños 48 de lujo en la playa 5

pampita cumpleaños 48 de lujo en la playa

pampita cumpleaños 48 de lujo en la playa 6

pampita cumpleaños 48 de lujo en la playa 4

pampita cumpleaños 48 de lujo en la playa 3

pampita cumpleaños 48 de lujo en la playa 2

Pampita y Benjamín Vicuña venden la casa del escándalo y se conoció su impactante precio

En el programa LAM (América Tv) contaron detalles sobre la puesta a la venta de la casa del escándalo de Pampita y Benjamín Vicuña cuando a fines de 2015 la modelo publicó las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda para dar crédito de su testimonio donde se la veía charlando con el actor chileno.

"Una casa, la de Pampita que se vende, es un poco costoso, son unos millones de dólares, dos. Es la famosa casa del escándalo con Vicuña que salió a la venta", adelantaba Ángel de Brito.

Y luego presentó el informe sobre los ambientes que cuenta la propiedad de la modelo y el actor chileno y que tras la separación de Pampita y Vicuña, la propiedad estuvo sin ocuparse y luego fue alquilada aunque no por mucho tiempo.

La propiedad está emplazada en un lugar exclusivo de CABA, cerca de los lagos de Palermo, en el Bajo Belgrano. En la actualidad, se pide 2.2 millones de dólares, según informaron en el programa de espectáculos.

"Está a la venta si tienen dos millones de dólares... Nadie le creía por eso ella sube los videos de la casa. Ya con el diario del lunes ya vimos que era todo verdad lo que decía Pampita, no mentía en ese caso, nadie le creía mucho", remarcó el conductor tras repasar los cómodos ambientes con los que cuenta la casa del escándalo entre Pampita y Vicuña.