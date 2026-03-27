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FALLO A FAVOR DE ARGENTINA

El fondo Burford Capital apelará el fallo de YPF y analiza ir a la Corte Suprema de EE.UU.

La firma que financió la demanda contra Argentina calificó la decisión como “decepcionante”, confirmó que pedirá nuevas revisiones judiciales y dejó abierta la posibilidad de iniciar un arbitraje internacional.

La Justicia Estados Unidos rechazó el planteo de Buford y desestimó la primera sentencia en la que Argentina había sido condenada a pagar más de 16 mil millones de dólares. (Foto: Reuters).

La Justicia Estados Unidos rechazó el planteo de Buford y desestimó la primera sentencia en la que Argentina había sido condenada a pagar más de 16 mil millones de dólares. (Foto: Reuters).
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En un comunicado difundido este viernes, la firma señaló que buscará revertir la decisión dentro del sistema judicial estadounidense y que también evalúa recurrir a la Corte Suprema e iniciar un arbitraje internacional. La reacción llegó luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revisara el caso y dejara sin efecto la sentencia que había favorecido a los demandantes Petersen y Eton Park.

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Buford anticip&oacute; que va a apelar el fallo en su contra. (Foto: Retuers).

Buford anticipó que va a apelar el fallo en su contra. (Foto: Retuers).

Según la resolución, el tribunal consideró que la Argentina habría incumplido compromisos con inversores, pero sostuvo que esos reclamos no podían resolverse en tribunales estadounidenses, una interpretación que la compañía cuestionó.

La decisión del Segundo Circuito es obviamente muy decepcionante y un abandono notable de los derechos de los accionistas minoritarios de la NYSE”, afirmó el director ejecutivo del fondo, Christopher Bogart. El comunicado señaló además una “contradicción” en el fallo, al advertir que reconoce una supuesta "violación consciente y flagrante" a los inversores, pero limita la posibilidad de exigir su cumplimiento en ese ámbito judicial.

Las opciones que maneja el fondo

La empresa también destacó la disidencia de uno de los jueces, quien consideró que los inversores debían ser protegidos y cuestionó la interpretación de la mayoría. En ese contexto, confirmó que los demandantes analizan solicitar una revisión “en pleno” del caso ante todos los magistrados del Segundo Circuito, aunque admitieron que ese recurso rara vez prospera.

“Los demandantes tomarán una decisión final sobre el siguiente paso en los próximos días”, afirmó el comunicado, que fija un plazo de 14 días para esa presentación.

Además, la firma dejó abierta la posibilidad de escalar el litigio hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y también anticipó un posible giro a tribunales internacional. “El arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, sostuvo Bogart, al remarcar que esa alternativa permanece disponible si la vía judicial no prospera en Estados Unidos.

El fondo también anticipó que deberá realizar una amortización parcial de los activos vinculados al caso YPF, en línea con sus políticas internas tras una derrota intermedia. Aunque aclaró que se trata de un ajuste contable, advirtió que podría impactar en su capacidad para emitir deuda o concretar nuevas inversiones.

Pese a ello, la compañía buscó transmitir tranquilidad a los inversores y aseguró que su negocio principal continúa sólido, "impulsado por una gran cartera de asuntos aparte de YPF. Ese negocio principal continúa desempeñándose sólidamente”, aseguró Bogart.

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