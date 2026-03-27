El fondo Burford Capital apelará el fallo de YPF y analiza ir a la Corte Suprema de EE.UU.

Las opciones que maneja el fondo

La empresa también destacó la disidencia de uno de los jueces, quien consideró que los inversores debían ser protegidos y cuestionó la interpretación de la mayoría. En ese contexto, confirmó que los demandantes analizan solicitar una revisión “en pleno” del caso ante todos los magistrados del Segundo Circuito, aunque admitieron que ese recurso rara vez prospera.

“Los demandantes tomarán una decisión final sobre el siguiente paso en los próximos días”, afirmó el comunicado, que fija un plazo de 14 días para esa presentación.

Además, la firma dejó abierta la posibilidad de escalar el litigio hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y también anticipó un posible giro a tribunales internacional. “El arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, sostuvo Bogart, al remarcar que esa alternativa permanece disponible si la vía judicial no prospera en Estados Unidos.

El fondo también anticipó que deberá realizar una amortización parcial de los activos vinculados al caso YPF, en línea con sus políticas internas tras una derrota intermedia. Aunque aclaró que se trata de un ajuste contable, advirtió que podría impactar en su capacidad para emitir deuda o concretar nuevas inversiones.

Pese a ello, la compañía buscó transmitir tranquilidad a los inversores y aseguró que su negocio principal continúa sólido, "impulsado por una gran cartera de asuntos aparte de YPF. Ese negocio principal continúa desempeñándose sólidamente”, aseguró Bogart.