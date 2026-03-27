Milei apuntó contra Cristina Kircher y Kicillof tras el fallo de YPF: "Expropiar está mal porque robar está mal"

"Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que todos tengamos algo en claro: estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podía haber costado todo, mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar".

"Nos podría haber dejado sin YPF y con un estado fundido. Un fallo adverso en este juicio habría costado al país, a todos nosotros, 18 mil millones de dólares. tenés que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica", planteó y apuntó por los niveles de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico heredados.

Además, sostuvo: "Hay un verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por falta del juicio en curso, es decir menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia".

"La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica", plantó y recordó que el juicio contra Argentina comenzó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

"Luego el juicio se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración", destacó y sostuvo que "lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible".

Milei conferencia

Además, se diferenció de la gestión kirchnerista: "Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos. Esta administración una vez más levantó los platos rotos, porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y hacernos cargo también de las necesidades del futuro".

En esa línea, confió que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones,

El Presidente también destacó el "trabajo riguroso profesional y compartido del equipo jurídico del Estado", y en especial, a la secretaria Legal y Técnica y , María Ibarzabal Murphy, a quien calificó como el "cerebro jurídico" de su gestión.

Quiénes estuvieron en la cadena nacional

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno.

También el equipo de Legales de Presidencia encabezado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio y subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija. Aunque no apareció en cámara, estuvo el asesor Santiago Caputo.