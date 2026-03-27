YPF: el PRO celebró el fallo y remarcó que la Cámara "tomó los argumentos" que plantearon en el 2017

Embed YPF: se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones. La Cámara tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar. En 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país… — PRO (@proargentina) March 27, 2026

Además, el partido sostuvo que el caso refleja diferencias de fondo en la toma de decisiones: “Se trata de decisiones que cuestan miles de millones frente a convicciones que protegen a los argentinos”.

Duras críticas a Axel Kicillof

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, también se sumó a las críticas y apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la expropiación.

“La locura es total. Los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, ahora se quieren apropiar de esta victoria”, sostuvo el legislador.

Embed La locura es total. Ahora resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria.



Axel, por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le… https://t.co/0ULnLjqv2K — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 27, 2026

Ritondo elevó el tono de sus declaraciones y responsabilizó al funcionario por las consecuencias del proceso judicial: “Axel, por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le seguís haciendo a los argentinos no tiene techo. Mejor pedí perdón”.

Un fallo que reabre la disputa política

La decisión judicial en Estados Unidos no solo tiene impacto económico, sino que también reactivó la confrontación política en torno a la expropiación de YPF.

El caso, que lleva más de una década en tribunales internacionales, vuelve a poner en discusión el modo en que se llevó adelante la estatización de la empresa y sus consecuencias para el país.