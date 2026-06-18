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El Gobierno adjudicó la licitacion de la Hidrovía a la empresa Jan De Nul

La concesión quedó en manos del consorcio Jan De Nul-Servimagnus por 25 años. Según el Ministerio de Economía, la medida permitirá reducir 13,5% los costos logísticos, impulsar las exportaciones y avanzar con obras de modernización en la principal vía de comercio exterior del país.

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(Foto: archivo)

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El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Hidrovía al consorcio Jan De Nul-Servimagnus y dio por concluido el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

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La decisión fue formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación completara las evaluaciones técnicas y económicas previstas en el proceso licitatorio.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la adjudicación permitirá avanzar en la modernización de una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior y destacaron que el nuevo esquema generará ahorros para los sectores productivos.

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