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Fuerte reclamo del sector privado para la adjudicación de la Hidrovía

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) pide una rápida definición al Gobierno por la concesión de la hidrovía.

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Reclamo de privados por la hidrovía y su adjudicación. (foto: PP)

Reclamo de privados por la hidrovía y su adjudicación. (foto: PP)
Leé también Hidrovía: las dos empresas presentaron la misma oferta tarifaria y el Gobierno avanza hacia la adjudicación
Por ese corredor circula el 80% de las exportaciones nacionales, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de las exportaciones de autos. (Foto: archivo)

A través de un documento difundido por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el sector sostuvo que la falta de definiciones genera incertidumbre en una infraestructura clave para el comercio exterior argentino, por donde sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales.

Las entidades remarcaron que la demora en la licitación posterga inversiones necesarias para mejorar la navegabilidad, profundizar el canal y aumentar la competitividad logística del país. Según señalaron, la modernización de la Hidrovía permitiría reducir costos de transporte, incrementar las cargas de los buques y mejorar la capacidad exportadora de toda la región productiva.

Además, los exportadores cuestionaron el cobro del IVA sobre los peajes que pagan las embarcaciones. Argumentaron que se trata de una carga tributaria que encarece la operatoria y resta competitividad frente a otros países exportadores. Por ese motivo solicitaron que el servicio sea eximido de ese impuesto o que se instrumenten mecanismos que eviten trasladar ese costo adicional al comercio exterior.

Desde el sector consideran que ambas medidas son fundamentales para fortalecer las exportaciones y generar mayores ingresos de divisas para el país. También advirtieron que la hidrovía constituye una herramienta estratégica para el desarrollo económico argentino y que las definiciones pendientes no deberían seguir postergándose.

Reclamo de los productores privados por la hidrovía

En una carta hecha pública, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) pide una rápida definición al Gobierno por la concesión de la hidrovía. Entre los fundamentos jurídicos para este pedido dice: "Se debe concluir la adjudicación. El marco normativo vigente establece con claridad la obligación del Estado Nacional de avanzar hacia un esquema concesionado definitivo".

Se consigna que el Decreto 949/2020: dispone la continuidad del régimen de concesión para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la VNT bajo el sistema de peaje a riesgo empresario, y ordena expresamente la realización del proceso licitatorio.

También cuestiona que "la prolongación indefinida del esquema transitorio contradice el espíritu de los decretos mencionados y genera incertidumbre regulatoria incompatible con un servicio público esencial".

También habla de la importancia de terminar con este proceso para que rápidamente se puede avanzar en otro tema de reclamo empresarial: el impacto de los impuestos y el impacto que tienen en la actividad y en las exportaciones.

Es por estos puntos que CIARA pide al Gobierno Nacional:

  • Priorice la finalización del proceso de adjudicación de la VNT
  • disponga las acciones necesarias para emitir la normativa correspondiente que confirme la no aplicación del IVA al futuro concesionario en los servicios mencionados.

Y por último, CIARA se compromete a aportar todos sus datos y conocimientos sobre el tema para ayudar a una pronta resolución sobre el caso de la hidrovía.

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