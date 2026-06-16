Fuerte reclamo del sector privado para la adjudicación de la Hidrovía

Desde el sector consideran que ambas medidas son fundamentales para fortalecer las exportaciones y generar mayores ingresos de divisas para el país. También advirtieron que la hidrovía constituye una herramienta estratégica para el desarrollo económico argentino y que las definiciones pendientes no deberían seguir postergándose.

Reclamo de los productores privados por la hidrovía

En una carta hecha pública, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) pide una rápida definición al Gobierno por la concesión de la hidrovía. Entre los fundamentos jurídicos para este pedido dice: "Se debe concluir la adjudicación. El marco normativo vigente establece con claridad la obligación del Estado Nacional de avanzar hacia un esquema concesionado definitivo".

Se consigna que el Decreto 949/2020: dispone la continuidad del régimen de concesión para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la VNT bajo el sistema de peaje a riesgo empresario, y ordena expresamente la realización del proceso licitatorio.

También cuestiona que "la prolongación indefinida del esquema transitorio contradice el espíritu de los decretos mencionados y genera incertidumbre regulatoria incompatible con un servicio público esencial".

También habla de la importancia de terminar con este proceso para que rápidamente se puede avanzar en otro tema de reclamo empresarial: el impacto de los impuestos y el impacto que tienen en la actividad y en las exportaciones.

Es por estos puntos que CIARA pide al Gobierno Nacional:

Priorice la finalización del proceso de adjudicación de la VNT

disponga las acciones necesarias para emitir la normativa correspondiente que confirme la no aplicación del IVA al futuro concesionario en los servicios mencionados.

Y por último, CIARA se compromete a aportar todos sus datos y conocimientos sobre el tema para ayudar a una pronta resolución sobre el caso de la hidrovía.