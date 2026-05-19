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Hidrovía: las dos empresas presentaron la misma oferta tarifaria y el Gobierno avanza hacia la adjudicación

Las dos empresas que siguen en carrera ofertaron el valor mínimo de la banda tarifaria prevista en los pliegos. El Gobierno analiza las propuestas antes de adjudicar la concesión por 25 años de la principal vía de navegación del país.

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Por ese corredor circula el 80% de las exportaciones nacionales

Por ese corredor circula el 80% de las exportaciones nacionales, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de las exportaciones de autos. (Foto: archivo)

El Gobierno abrió el último sobre de la licitación para concesionar las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay. La etapa corresponde a la presentación de las ofertas económicas y definirá a la empresa ganadora del proceso impulsado por la gestión de Javier Milei.

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Dos empresas belgas quedan en carrera para la privatización de la Hidrovía (Foto: archivo).

La información fue publicada este mediodía en la plataforma contrat.ar, donde se indicó que la tercera etapa ya se encuentra bajo análisis oficial. La concesión contempla la realización de las obras a riesgo empresario y sin aval del Estado.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de navegación de la Argentina porque conecta los puertos y terminales fluviales con el océano. Por ese corredor circula el 80% de las exportaciones nacionales, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de las exportaciones de autos.

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Por ese corredor circula el 80% de las exportaciones nacionales, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de las exportaciones de autos. (Foto: archivo)

Por ese corredor circula el 80% de las exportaciones nacionales, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de las exportaciones de autos. (Foto: archivo)

Cuáles fueron las ofertas

Las dos compañías que continúan en competencia, Jan De Nul y DEME, presentaron ofertas en el piso de la banda tarifaria fijada en los pliegos. Para la etapa 0 ofertaron US$3,80, para la etapa 1 US$4,65 y para la etapa 2 US$5,78.

Según datos oficiales, la reducción del peaje permitirá un ahorro anual de entre U$S 35 y U$S 40 millones para los usuarios. La baja prevista es del 13,5%, ya que actualmente la tarifa se ubica en US$ 4,30 por tonelada de registro neto.

Los pliegos establecen que el ingreso promedio de la empresa adjudicataria durante los 25 años de concesión será de aproximadamente US$ 618 millones. El contrato también contempla la posibilidad de extender el plazo por cinco años más.

Ahora se abrirá un período destinado a posibles impugnaciones. En el Gobierno estiman que el proceso demandará “un mes largo” antes de la adjudicación definitiva.

Las etapas de la licitación

La licitación de la Hidrovía atravesó varias postergaciones y en esta etapa enfrenta distintos cuestionamientos. Entre ellos aparece un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que puso objeciones sobre el proceso.

También se presentó una medida cautelar impulsada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que solicitó la suspensión inmediata de la licitación. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal desestimó el planteo el lunes por la noche.

Además, continúan otros intentos para frenar el proceso mediante diferentes presentaciones y argumentos de sectores que consideran más conveniente dividir la operación de la Hidrovía en distintos tramos.

La opinión del Gobierno y el apoyo multisectorial

El Gobierno sostiene la validez de la licitación en la auditoría solicitada a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y en las reuniones de consulta realizadas previamente con distintos actores vinculados a la actividad.

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En paralelo, entidades empresarias expresaron su respaldo al avance de la concesión. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario, Ciara-Cec, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas señalaron que “este proceso licitatorio debe culminar prontamente con la adjudicación de empresas que brinden servicios de dragado, balizado y tecnología”.

Las entidades también remarcaron que participaron “durante el 2025 y el 2026 de todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo de la Vía Navegable Troncal, cuyo objetivo fue encontrar consensos sobre las necesidades que deben tenerse en cuenta para la confección de los pliegos de licitación”.

“Dada la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial nacional, los usuarios estamos convencidos de que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina“, concluye el comunicado.

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