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El Gobierno captó U$S 266 millones para afrontar un vencimiento de julio y liberó pesos al mercado

La cartera económica adjudicó bonos AO28 por U$S 266 millones como parte de la estrategia para cubrir un pago de deuda de U$S 4.300 millones. Además, no renovó la totalidad de los compromisos en pesos, lo que implicó una mayor circulación de liquidez.

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Economía no renovó la totalidad de los compromisos en pesos

Economía no renovó la totalidad de los compromisos en pesos, lo que implicó una mayor circulación de liquidez. (Foto: archivo)

La Secretaría de Finanzas obtuvo este viernes U$S 266 millones mediante la colocación del bono AO28, una herramienta clave dentro de la estrategia oficial para reunir fondos destinados al vencimiento de deuda por U$S 4.300 millones previsto para el 9 de julio. Al mismo tiempo, el Gobierno decidió no refinanciar la totalidad de los compromisos en moneda local, lo que dejó más pesos en circulación en el mercado.

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El Gobierno negó un préstamo para afrontar los vencimientos con el FMI (Foto: archivo).

Según informó el área de Finanzas, la colocación del AO28 se concretó con una tasa interna de retorno efectiva anual de 7,83% y una tasa nominal anual de 7,56%. El rendimiento resultó inferior al 8% que se había convalidado en operaciones anteriores.

La operación forma parte del plan diseñado por el equipo económico para reunir los recursos necesarios de cara a los próximos compromisos externos. En ese marco, se habilitó además un segundo tramo del mismo bono por hasta U$S 100 millones, que será licitado el lunes al mismo precio de corte definido en esta jornada. Si se completa esa instancia, el cupo total del instrumento alcanzará los U$S 2.000 millones previstos por el Gobierno.

Economía adjudicó un total de $13,22 billones luego de recibir ofertas por $14,93 billones. (Foto archivo)

Economía adjudicó un total de $13,22 billones luego de recibir ofertas por $14,93 billones. (Foto archivo)

Menor renovación de vencimientos

En el segmento de deuda en pesos, Economía adjudicó un total de $13,22 billones luego de recibir ofertas por $14,93 billones. La cifra quedó por debajo de los vencimientos que enfrentaba el Tesoro, superiores a los $16 billones.

Como resultado, el nivel de refinanciamiento alcanzó el 81,26%, lo que significa que el Estado renovó poco más de ocho de cada diez pesos que vencían durante la jornada.

Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del BICE, señaló en la red social X que la operación permitió extender en 1,81 años la vida promedio de la cartera y trasladar vencimientos por $6,5 billones hasta 2028.

La decisión marcó un cambio respecto de la estrategia aplicada durante los últimos meses, cuando el Tesoro había refinanciado la totalidad de sus compromisos. En esta oportunidad, la diferencia entre los vencimientos y el monto adjudicado implicó una inyección de liquidez en pesos al mercado.

Las LECAP lideraron la demanda

Dentro de los instrumentos en moneda local, el título más demandado fue la LECAP con vencimiento en noviembre de 2026. Ese bono recibió adjudicaciones por $4,18 billones y cerró con una tasa efectiva mensual de 2,10% y una tasa interna de retorno efectiva anual de 28,32%.

El interés por este instrumento reflejó la preferencia de los inversores por activos de tasa fija y plazos relativamente cortos en un contexto de tasas reales positivas.

Las LECAP encabezaron las preferencias del mercado, seguidas por los bonos duales. Mientras tanto, la segunda vuelta de la colocación del AO28 prevista para el lunes será determinante para completar el financiamiento destinado al pago de la deuda en dólares y para definir el margen de maniobra financiera del Gobierno durante el inicio del segundo semestre.

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