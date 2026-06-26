El Gobierno captó U$S 266 millones para afrontar un vencimiento de julio y liberó pesos al mercado

Como resultado, el nivel de refinanciamiento alcanzó el 81,26%, lo que significa que el Estado renovó poco más de ocho de cada diez pesos que vencían durante la jornada.

Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del BICE, señaló en la red social X que la operación permitió extender en 1,81 años la vida promedio de la cartera y trasladar vencimientos por $6,5 billones hasta 2028.

La decisión marcó un cambio respecto de la estrategia aplicada durante los últimos meses, cuando el Tesoro había refinanciado la totalidad de sus compromisos. En esta oportunidad, la diferencia entre los vencimientos y el monto adjudicado implicó una inyección de liquidez en pesos al mercado.

Las LECAP lideraron la demanda

Dentro de los instrumentos en moneda local, el título más demandado fue la LECAP con vencimiento en noviembre de 2026. Ese bono recibió adjudicaciones por $4,18 billones y cerró con una tasa efectiva mensual de 2,10% y una tasa interna de retorno efectiva anual de 28,32%.

El interés por este instrumento reflejó la preferencia de los inversores por activos de tasa fija y plazos relativamente cortos en un contexto de tasas reales positivas.

Las LECAP encabezaron las preferencias del mercado, seguidas por los bonos duales. Mientras tanto, la segunda vuelta de la colocación del AO28 prevista para el lunes será determinante para completar el financiamiento destinado al pago de la deuda en dólares y para definir el margen de maniobra financiera del Gobierno durante el inicio del segundo semestre.