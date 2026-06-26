Francia goleó a Noruega y se clasificó primera en su grupo: cuándo se podría cruzar con Argentina

Noruega, que ya tenía asegurado el segundo puesto del grupo y decidió preservar a varios titulares, descontó a través de Andreas Schjelderup, aunque la ilusión duró apenas unos instantes.

Un minuto más tarde, Dembélé apareció nuevamente para completar su hat-trick y dejar prácticamente sentenciado el partido antes del descanso. En la segunda mitad, el conjunto francés mantuvo el control absoluto del encuentro y siguió generando situaciones de peligro.

Noruega tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal, pero Jørgen Strand Larsen falló su ejecución y desperdició la chance de acercarse en el marcador. Sobre el final, Désiré Doué selló el 4-1 definitivo con un gol en tiempo de descuento para completar otra sólida actuación de los galos.

La victoria tuvo además un fuerte componente emocional. El entrenador Didier Deschamps no estuvo presente en el banco de suplentes debido al fallecimiento de su madre. Pero su equipo cerró la primera fase con tres triunfos en igual cantidad de partidos, dedicándole el resultado a su técnico.

Senegal goleó, pero deberá esperar

En el otro encuentro del Grupo I, Senegal hizo su trabajo al imponerse por 5-0 sobre Irak en Toronto. Habib Diarra abrió rápidamente el marcador y la expulsión de Rebin Sulaka facilitó el dominio del conjunto africano.

En el complemento llegaron los goles de Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye y un doblete de Pape Gueye, que sellaron una goleada contundente.

Sin embargo, el triunfo no alcanzó para superar a Francia ni a Noruega en la clasificación. Senegal finalizó tercero y ahora deberá esperar los resultados de los demás grupos para saber si consigue uno de los ocho cupos reservados para los mejores terceros.

Senegal mostró un excelente nivel y goleó 5-0 a Irak por la tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Así terminó el Grupo I del Mundial 2026

Con estos resultados, Francia cerró la fase de grupos con puntaje ideal y avanzó a los 16avos de final como líder del Grupo I , evitando un eventual cruce prematuro con Argentina, ya que los dos terminaron primeros.

Noruega también logró la clasificación directa como escolta, mientras que Senegal quedó a la expectativa de seguir en carrera dependiendo de la tabla de mejores terceros.