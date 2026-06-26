El dato que confirmó Fernando Burlando sobre Florencia Peña y el millonario reclamo a Luzu TV

Fernando Burlando habló en exclusiva con PrimiciasYa (América TV) acerca de cómo atraviesa estos días Florencia Peña y de la cifra que le reclamaría a Luzu TV tras su desvinculación, luego de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi.
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Fernando Burlando rompió el silencio en PrimiciasYa sobre el resarcimiento que Florencia Peña reclamaría a Luzu TV y aclaró las versiones que comenzaron a circular en torno a la cifra que trascendió públicamente.
Fernando Burlando habló en exclusiva con PrimiciasYa (América TV) acerca de cómo atraviesa estos días Florencia Peña y de la cifra que le reclamaría a Luzu TV tras su desvinculación, luego de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi.
En las últimas horas, no solo comenzó a circular la posibilidad de que la actriz avance por la vía judicial contra la empresa, sino que también tomó fuerza el supuesto monto económico que estaría en discusión, una cifra millonaria que generó algo de conmoción. Se habló en el propio programa de Luis Ventura y Marina Calabró de 200 millones de pesos, aunque su entorno lo desmintió rotundamente. No obstante, el representante legal confirmó en el ciclo que irán a la Justicia.
"Hay buena predisposición al diálogo. La expectativa, si bien parece alta de Flor, se limita a lo que dice el contrato, sin evaluar una situación real que tiene que ver con el daño que le ha provocado esta situación. Al día de hoy, no se puede recuperar. Es hablar y es una letra y un llanto", remarcó el letrado que el reclamo de su cliente no se limitaría a lo establecido en el contrato, sino que también contemplaría las consecuencias que dejó la polémica y el impacto que la situación tuvo en Florencia.
Al hablar sobre la demanda que llevaría adelante Florencia, el abogado explicó que la actriz no buscó quedar expuesta en medio de la polémica y que la situación generó consecuencias que van más allá de lo económico. “Ella no quería estar en el lugar en el que está, más allá de la tremenda patinada”, sostuvo.
Por último, si bien no confirmó puntualmente la cifra que trascendió, dejó en claro que se trata de un monto importante y explicó que el pedido no estaría vinculado a un resarcimiento por daños, sino al cumplimiento del acuerdo contractual que la actriz mantenía con la empresa: “Es una suma importante y, en esa suma, no están evaluados los daños que provocó la situación y los que le va a provocar. No se pide resarcimiento, sino el cumplimiento del contrato. La cifra es importante, no sé si es esa (200 millones de pesos), pero sí es considerable".
La versión de un posible conflicto judicial entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato tras la salida de la actriz de Luzu TV generó una fuerte repercusión en los últimos días. La posibilidad de una millonaria demanda comenzó a instalarse con fuerza y abrió interrogantes sobre cómo continuaría la relación entre ambas partes.
En medio de las especulaciones, Juan Otero, hijo de Flor, salió a aclarar la situación y buscó bajar la tensión alrededor del supuesto juicio. En diálogo con Puro Show (El Trece), explicó que la intención de su madre no sería avanzar en la Justicia, sino encontrar una instancia de diálogo que permita resolver el conflicto.
“No va a hacer juicio, no lo dijo. Eso lo inventaron. Ni siquiera Fernando Burlando dijo que va a hacer juicio. Podría, no lo va a hacer ”, enfatizó, dejando en claro que la posibilidad de una demanda no estaría definida y que, por el momento, la actriz buscaría otro camino para solucionar la situación.
Remarcó además que “estaría bueno un arreglo ” ya que si bien Flor dio un paso al costado “fue un arreglo de las dos partes”. “Tiene que haber una compensación por todo ese tiempo que faltaba ”, aseguró. Y argumentó: “Aparte, ella tenía muchas marcas metidas con Luzu, había muchas cosas por detrás”.
Además, evitó responsabilizar directamente al dueño de la empresa por lo ocurrido y entendió que sus decisiones estuvieron vinculadas a su rol como responsable de la misma. “Es el jefe de una empresa, se manejó como se tenía que manejar y ya está”, desdramatizó al referirse al accionar durante el conflicto.
Por último, Otero se mostró incómodo al ser consultado sobre los próximos pasos entre su madre y el conductor, y prefirió no brindar mayores detalles sobre las conversaciones que puedan mantener en privado: “Del resto se ocuparán entre ellos”.