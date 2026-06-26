El dato que confirmó Fernando Burlando sobre Florencia Peña y el millonario reclamo a Luzu TV

Por último, si bien no confirmó puntualmente la cifra que trascendió, dejó en claro que se trata de un monto importante y explicó que el pedido no estaría vinculado a un resarcimiento por daños, sino al cumplimiento del acuerdo contractual que la actriz mantenía con la empresa: “Es una suma importante y, en esa suma, no están evaluados los daños que provocó la situación y los que le va a provocar. No se pide resarcimiento, sino el cumplimiento del contrato. La cifra es importante, no sé si es esa (200 millones de pesos), pero sí es considerable".

Qué dijo Juan Otero sobre Florencia Peña

La versión de un posible conflicto judicial entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato tras la salida de la actriz de Luzu TV generó una fuerte repercusión en los últimos días. La posibilidad de una millonaria demanda comenzó a instalarse con fuerza y abrió interrogantes sobre cómo continuaría la relación entre ambas partes.

En medio de las especulaciones, Juan Otero, hijo de Flor, salió a aclarar la situación y buscó bajar la tensión alrededor del supuesto juicio. En diálogo con Puro Show (El Trece), explicó que la intención de su madre no sería avanzar en la Justicia, sino encontrar una instancia de diálogo que permita resolver el conflicto.

“No va a hacer juicio, no lo dijo. Eso lo inventaron. Ni siquiera Fernando Burlando dijo que va a hacer juicio. Podría, no lo va a hacer ”, enfatizó, dejando en claro que la posibilidad de una demanda no estaría definida y que, por el momento, la actriz buscaría otro camino para solucionar la situación.

Remarcó además que “estaría bueno un arreglo ” ya que si bien Flor dio un paso al costado “fue un arreglo de las dos partes”. “Tiene que haber una compensación por todo ese tiempo que faltaba ”, aseguró. Y argumentó: “Aparte, ella tenía muchas marcas metidas con Luzu, había muchas cosas por detrás”.

Además, evitó responsabilizar directamente al dueño de la empresa por lo ocurrido y entendió que sus decisiones estuvieron vinculadas a su rol como responsable de la misma. “Es el jefe de una empresa, se manejó como se tenía que manejar y ya está”, desdramatizó al referirse al accionar durante el conflicto.

Por último, Otero se mostró incómodo al ser consultado sobre los próximos pasos entre su madre y el conductor, y prefirió no brindar mayores detalles sobre las conversaciones que puedan mantener en privado: “Del resto se ocuparán entre ellos”.