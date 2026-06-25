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El dólar oficial frenó su escalada, pero acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio

La cotización en el Banco Nación cerró sin cambios en $1.495, mientras que el tipo de cambio oficial mayorista retrocedió dos pesos. Pese a la pausa, ambos acumulan fuertes avances durante junio en un contexto de atención sobre la deuda, el riesgo país y las condiciones financieras.

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La cotización en el Banco Nación cerró sin cambios en $1.495

La cotización en el Banco Nación cerró sin cambios en $1.495, mientras que el tipo de cambio oficial mayorista retrocedió dos pesos. (Foto: archivo)

El dólar oficial detuvo este jueves la tendencia alcista que había mostrado durante las últimas jornadas, aunque mantiene una suba cercana al 5% en lo que va de junio. La cotización de referencia en el Banco Nación cerró sin cambios en $1.495 para la venta, mientras que en el mercado mayorista la divisa retrocedió dos pesos y finalizó en $1.477.

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El dólar minorista cerró sin cambios en $1.450 para la venta en el Banco Nación. (Foto: archivo)

La rueda cambiaria registró un importante volumen de operaciones en el segmento contado, donde se negociaron U$S 622,6 millones. A pesar de la baja diaria, el tipo de cambio mayorista acumula un incremento de $69 durante junio, equivalente al 4,8%, y una suba de $22 en lo que va de 2026.

Por su parte, la cotización minorista del Banco Nación avanza $65 en el mes, lo que representa una mejora del 4,5%. El dólar blue, en tanto, permaneció estable en $1.530, valor que se mantiene como el más alto desde el 2 de enero.

En el mercado de futuros predominó una leve corrección bajista. La posición más negociada, correspondiente al cierre de junio, retrocedió $4,50 y quedó en $1.479.

Al mismo tiempo, el esquema de bandas cambiarias continúa mostrando margen respecto del límite superior. El techo fijado para la libre flotación se ubica en $1.799,21, por lo que el tipo de cambio mayorista se encuentra todavía más de 21% por debajo de ese nivel.

Deuda, FMI y riesgo país

La evolución del mercado cambiario estuvo acompañada por una jornada mixta para los activos argentinos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó las mejoras registradas en las condiciones de financiamiento del país y remarcó la reducción acumulada del riesgo país, aunque evitó pronunciarse sobre una fecha concreta para el regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda.

En ese contexto, el indicador elaborado por JP Morgan avanzó 0,46% y se ubicó en 439 puntos básicos, luego de varias ruedas de compresión.

El FMI destacó la reducción acumulada del riesgo país. (Foto: archivo)

El FMI destacó la reducción acumulada del riesgo país. (Foto: archivo)

Los bonos soberanos en dólares mostraron una recuperación en Wall Street, mientras que los inversores mantuvieron una estrategia selectiva tanto en deuda como en acciones y cobertura cambiaria.

La agenda económica

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los datos de la balanza de pagos correspondientes al primer trimestre de 2026, que mostraron una mejora en el déficit de cuenta corriente.

Además, el Tesoro nacional confirmó los detalles de la licitación de deuda prevista para este viernes, una operación en la que deberá afrontar vencimientos por $16,2 billones.

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