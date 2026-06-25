El dólar oficial frenó su escalada, pero acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio

Al mismo tiempo, el esquema de bandas cambiarias continúa mostrando margen respecto del límite superior. El techo fijado para la libre flotación se ubica en $1.799,21, por lo que el tipo de cambio mayorista se encuentra todavía más de 21% por debajo de ese nivel.

Deuda, FMI y riesgo país

La evolución del mercado cambiario estuvo acompañada por una jornada mixta para los activos argentinos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó las mejoras registradas en las condiciones de financiamiento del país y remarcó la reducción acumulada del riesgo país, aunque evitó pronunciarse sobre una fecha concreta para el regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda.

En ese contexto, el indicador elaborado por JP Morgan avanzó 0,46% y se ubicó en 439 puntos básicos, luego de varias ruedas de compresión.

El FMI destacó la reducción acumulada del riesgo país. (Foto: archivo)

Los bonos soberanos en dólares mostraron una recuperación en Wall Street, mientras que los inversores mantuvieron una estrategia selectiva tanto en deuda como en acciones y cobertura cambiaria.

La agenda económica

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los datos de la balanza de pagos correspondientes al primer trimestre de 2026, que mostraron una mejora en el déficit de cuenta corriente.

Además, el Tesoro nacional confirmó los detalles de la licitación de deuda prevista para este viernes, una operación en la que deberá afrontar vencimientos por $16,2 billones.