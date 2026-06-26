La compra de dólares cayó en mayo y registró su nivel más bajo en lo que va del año

Además, unos U$S 300 millones fueron destinados a incrementar la tenencia de activos externos, mientras que aproximadamente U$S 800 millones quedaron en poder de las entidades financieras para cubrir consumos vinculados a servicios y otros gastos corrientes abonados con tarjeta.

Pese a la desaceleración observada en mayo, la demanda de dólares se mantuvo elevada durante los primeros cinco meses del año. En enero las compras ascendieron a U$S 2613 millones, en febrero alcanzaron U$S 2368 millones, en marzo sumaron U$S 2363 millones y en abril superaron los U$S 2700 millones. Con los U$S 2212 millones de mayo, el total acumulado en 2026 llegó a U$S 12.331 millones.

Volvió a crecer el déficit por turismo

La cuenta "Servicios" del balance cambiario registró en mayo un déficit de U$S 802 millones, equivalente a un incremento de U$S 128 millones frente a abril. Gran parte de ese resultado estuvo explicada por el aumento de los gastos de argentinos en el exterior.

Según el BCRA, la cuenta "Viajes y pasajes" mostró egresos netos por U$S 582 millones, unos U$S 125 millones más que el mes anterior. Mientras los pagos brutos al exterior se mantuvieron relativamente estables en U$S 859 millones, los ingresos vinculados a esta actividad descendieron hasta U$S 278 millones, unos U$S 100 millones menos que en abril.

La cuenta "Viajes y pasajes" mostró egresos netos por U$S 582 millones, unos U$S 125 millones más que el mes anterior. (Foto archivo)

Los gastos realizados con tarjetas por viajes explicaron U$S 619 millones de los egresos brutos. A esa cifra se sumaron U$S 96 millones girados al exterior por operadores turísticos y otros U$S 144 millones correspondientes a servicios de transporte de pasajeros.

Por el lado de los ingresos, se contabilizaron U$S 187 millones por consumos con tarjetas efectuados por turistas extranjeros, U$S 37 millones por transferencias de operadores turísticos y gastos de no residentes, y U$S 54 millones vinculados al transporte de pasajeros.

El organismo destacó que cerca del 70% de los pagos relacionados con viajes, consumos en el exterior, otros gastos con tarjeta y transporte internacional son cancelados directamente por los clientes con dólares propios, adquiridos previamente en el mercado de cambios.

El resto del déficit de la cuenta "Servicios" respondió a saldos negativos en los rubros "Otros servicios", con U$S 311 millones; "Fletes y seguros", con U$S 114 millones; y "Bienes despachados mediante servicios postales", con U$S 110 millones. Parte de esas salidas fue compensada por un saldo positivo de U$S 315 millones en "Servicios empresariales profesionales y técnicos".