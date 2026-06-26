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La compra de dólares cayó en mayo y registró su nivel más bajo en lo que va del año

Los argentinos adquirieron U$S 2212 millones durante mayo, un 18% menos que en abril, según informó el Banco Central. Al mismo tiempo, volvió a ampliarse el déficit por turismo y viajes al exterior.

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Los argentinos adquirieron US$ 2212 millones en billetes estadounidenses

Los argentinos adquirieron US$ 2212 millones en billetes estadounidenses, un 18% menos que en abril. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que las compras de dólares por parte de personas humanas se desaceleraron durante mayo y alcanzaron el nivel más bajo de 2026. De acuerdo con el informe cambiario mensual, los argentinos adquirieron U$S 2212 millones en billetes estadounidenses, un 18% menos que en abril, mientras que las ventas realizadas por particulares sumaron US$ 408 millones.

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La autoridad monetaria incorporó U$S 65 millones este viernes y acumula más de U$S 8.000 millones en lo que va de 2026. (Foto: archivo)

Como resultado, las compras netas alcanzaron los U$S 1804 millones, lo que representó una baja del 20% respecto del mes anterior. Además, la autoridad monetaria señaló que las personas humanas realizaron compras netas de divisas sin fines específicos por otros U$S 408 millones.

Más de un millón de personas compraron dólares durante mayo y unas 730.000 vendieron divisas a través del sistema bancario. (Foto: archivo)

Más de un millón de personas compraron dólares durante mayo y unas 730.000 vendieron divisas a través del sistema bancario. (Foto: archivo)

En cuanto a la cantidad de operadores, 1,4 millones de personas compraron dólares durante mayo y unas 730.000 vendieron divisas a través del sistema bancario. Según el organismo, estos niveles se mantuvieron relativamente estables en comparación con los últimos meses.

El destino de los dólares adquiridos

El informe del BCRA estimó que, de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos registrada en mayo, cercana a los U$S 1900 millones, alrededor de U$S 700 millones permanecieron depositados en cuentas bancarias locales.

Además, unos U$S 300 millones fueron destinados a incrementar la tenencia de activos externos, mientras que aproximadamente U$S 800 millones quedaron en poder de las entidades financieras para cubrir consumos vinculados a servicios y otros gastos corrientes abonados con tarjeta.

Pese a la desaceleración observada en mayo, la demanda de dólares se mantuvo elevada durante los primeros cinco meses del año. En enero las compras ascendieron a U$S 2613 millones, en febrero alcanzaron U$S 2368 millones, en marzo sumaron U$S 2363 millones y en abril superaron los U$S 2700 millones. Con los U$S 2212 millones de mayo, el total acumulado en 2026 llegó a U$S 12.331 millones.

Volvió a crecer el déficit por turismo

La cuenta "Servicios" del balance cambiario registró en mayo un déficit de U$S 802 millones, equivalente a un incremento de U$S 128 millones frente a abril. Gran parte de ese resultado estuvo explicada por el aumento de los gastos de argentinos en el exterior.

Según el BCRA, la cuenta "Viajes y pasajes" mostró egresos netos por U$S 582 millones, unos U$S 125 millones más que el mes anterior. Mientras los pagos brutos al exterior se mantuvieron relativamente estables en U$S 859 millones, los ingresos vinculados a esta actividad descendieron hasta U$S 278 millones, unos U$S 100 millones menos que en abril.

La cuenta

La cuenta "Viajes y pasajes" mostró egresos netos por U$S 582 millones, unos U$S 125 millones más que el mes anterior. (Foto archivo)

Los gastos realizados con tarjetas por viajes explicaron U$S 619 millones de los egresos brutos. A esa cifra se sumaron U$S 96 millones girados al exterior por operadores turísticos y otros U$S 144 millones correspondientes a servicios de transporte de pasajeros.

Por el lado de los ingresos, se contabilizaron U$S 187 millones por consumos con tarjetas efectuados por turistas extranjeros, U$S 37 millones por transferencias de operadores turísticos y gastos de no residentes, y U$S 54 millones vinculados al transporte de pasajeros.

El organismo destacó que cerca del 70% de los pagos relacionados con viajes, consumos en el exterior, otros gastos con tarjeta y transporte internacional son cancelados directamente por los clientes con dólares propios, adquiridos previamente en el mercado de cambios.

El resto del déficit de la cuenta "Servicios" respondió a saldos negativos en los rubros "Otros servicios", con U$S 311 millones; "Fletes y seguros", con U$S 114 millones; y "Bienes despachados mediante servicios postales", con U$S 110 millones. Parte de esas salidas fue compensada por un saldo positivo de U$S 315 millones en "Servicios empresariales profesionales y técnicos".

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