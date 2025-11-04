El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo aumento del sueldo mínimo

El ajuste que se acuerde en esta instancia también impactará sobre la prestación por desempleo, que equivale al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos a perder su empleo. Por eso, cada actualización del salario mínimo repercute de manera directa en miles de beneficiarios del sistema de seguridad social.

Salario mínimo en la Argentina: de cuánto es en abril y cómo impacta el aumento

Desde agosto, el valor del salario mínimo para los trabajadores mensualizados es de $322.000, mientras que los jornalizados deberían cobrar al menos $1.610 por hora.

Ese salario mensual representa unos US$214,66 medidos a la cotización oficial. Además, el sueldo básico funciona como parámetro para los informales.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma le reclamaron al Gobierno que el básico de $322.000 “no cubre las necesidades de las familias” y exigieron definir una canasta básica “objetiva” que sirva como parámetro.

Los dirigentes plantearon que durante la mesa de negociación del Consejo deben aprobarse “los lineamientos, la metodología, las pautas y las normas para la definición una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil (SMVM)”.