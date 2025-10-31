El Gobierno cerró su gran semana electoral con baja del riesgo país y dólar estable

Banco Supervielle, sube un 13%

Pampa Energía, un 8% arriba

Galicia, un 9,2 % de ganancia

BBVA, un 9,4 % de mejora

Algo similar sucede con los bonos soberanos. Todos están en alza, entre medio punto y más del 3%. Los mercados, también están dando su voto de confianza a esta parte del gobierno de Javier Milei.

bessent El apoyo de Estados Unidos, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, clave para corregir el rumbo de la macro del gobierno libertario. (Foto: Presidencia)

Un cierre de mes soñado por el Gobierno

Es algo que parecía impensado luego de la derrota dura del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La intervención del Tesoro de Estados Unidos fue un espaldarazo vital. El dólar se calmó luego de superar los 1.500 pesos y perforar el techo de la banda cambiaria. Pero solo fue posible cuando el Tesoro norteamericano se convirtió en el principal operador en el mercado de divisas argentino. El gobierno, comenzó a delinear un horizonte calmo, en la madrugada del lunes 27 de octubre, ya con la victoria de LLA en todo el país.

Eso hizo que la reacción de esta semana, con la salvedad del martes, se pudiera producir esta situación que debe sorprender a varios. Un mes que se cierra en "verde" o con activos muy importantes. Veamos.

Las acciones cierran el mes con alzas acumuladas del 140% y el riesgo país recortó un 45%. Está alto todavía, (alrededor de 650 puntos) pero llegó a estar en una ubicación tres veces superior a lo aconsejable para volver acceder al mercado internacional de crédito.

Este viernes, la Bolsa porteña rebota 4,7% y los títulos soberanos de deuda vuelven a operar en terreno positivo. También hay un efecto favorable en el Merval, de Buenos Aires.

En Wall Street, donde el ritmo de los negocios es frenético, las ADR argentinas son una buena prueba de ello. Necesitaron pocos días para revertir un mal año hasta aquí. Por ejemplo, las acciones escalaron tan vertiginosamente que borraron gran parte de las pérdidas que tuvieron en los primeros 10 meses del año. A la cabeza se encontró el papel de Banco Supervielle, con un alza acumulada de 127,4% en 31 días.

También mejoró notablemente el valor de los bonos soberanos. Otro indicador de la "confianza" internacional del manejo de la macroeconomía argentina y su porvenir. En el acumulado del mes, llegaron a trepar 33,5% entre los Bonares (es el caso del AE38D) y del 31,1% entre los Globales (GD46D). Y eso que aún, el Tesoro de EE.UU. no definió una de las conversaciones con el equipo económico: compra de bonos argentinos. El mercado cambió de expectativas sin esperar esa acción del bueno de Scott Bessent.

Por último, el gran indicador de la confianza internacional. El riesgo país, pasó del infierno al purgatorio, aún no es es cielo. El banco JP Morgan, en el momento más complicado de la macro de Milei, mudó al país al régimen de publicar el riesgo país, una vez por día y no a cada minuto. La situación de la macro argentina no soportaba ese escrutinio constante.

Pero al ganar las elecciones, el Gobierno recibió un apoyo enérgico del mayor banco del mundo. JP Morgan bajó 440 puntos el riesgo país argentino. Más de la tercera parte de su nivel. Arriba de 1.200 puntos, es imposible pensar en créditos internacionales (los intereses son impagables). Ahora bajaron a poco más de 600 puntos. sigue siendo alto y con el mercado de créditos cerrado. Pero ya solo hace falta bajar 200 puntos más para cruzar a la otra orilla del mercado financiero.

Los mercados parecían soltarle la mano al presidente libertario. Pero el golpe de timón de Donald Trump y su lugarteniente, Scott Bessent. ayudó al resultado electoral del 26 de octubre. Como si fuera un concurso de preguntas con premios importanes, al terminar octubre, el electorado y los mercados le dieron al Gobierno, "otra oportunidad".