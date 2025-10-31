En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Tarifas
Luz
RESOLUCIÓN

El Gobierno oficializó aumentos en noviembre de las tarifas de luz y gas: de cuánto será el incremento

La Secretaría de Energía dispuso una nueva actualización a partir del 1 de noviembre. El incremento supera la inflación estimada de octubre y los ajustes salariales.

El Gobierno oficializó aumentos en noviembre de las tarifas de luz y gas: de cuánto será el incremento

Las tarifas de luz y gas tendrán un aumento promedio del 3,8% a partir del 1 de noviembre, según establecen las resoluciones que la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, publicó este viernes en el Boletín Oficial.

Leé también Sin gas y con frío extremo: así está Mar del Plata después del masivo corte en más de 20 barrios
La ciudad de Mar del Plata fue una de las afectadas por la restricción en el acceso al gas. (Foto: archivo).

De acuerdo con lo dispuesto, las facturas de gas registrarán un incremento del 3,8%, mientras que el nuevo cuadro tarifario de electricidad se dará a conocer el lunes, aunque se prevé un ajuste de magnitud similar.

Aumento en la tarifa del servicio de Gas.png

Los aumentos previstos se ubican por encima de la inflación estimada de octubre, que ronda el 2,5%, y también superan los incrementos salariales pactados en la mayoría de las paritarias, que se mantienen por debajo del ritmo de los precios.

A la suba de las tarifas se suma el ajuste en los combustibles, producto del incremento parcial del impuesto que forma parte de su composición. Todavía resta que las petroleras definan si trasladarán ese costo a los precios en los surtidores.

El Gobierno, por su parte, eliminó la obligación de que las empresas comuniquen mes a mes los porcentajes de actualización, con el objetivo de amortiguar el impacto visible de los aumentos y distribuir su efecto en los costos a lo largo del tiempo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tarifas Luz Gas
Notas relacionadas
El Gobierno aumenta un impuesto al gas para financiar subsidios a usuarios de zonas frías
El Gobierno oficializó más aumentos de luz y gas para septiembre: ¿cómo queda el tarifario?
En septiembre, los argentinos compraron más de US$ 5.000 millones en el mercado de cambios
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar