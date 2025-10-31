El Gobierno oficializó aumentos en noviembre de las tarifas de luz y gas: de cuánto será el incremento

Las tarifas de luz y gas tendrán un aumento promedio del 3,8% a partir del 1 de noviembre, según establecen las resoluciones que la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, publicó este viernes en el Boletín Oficial.
La Secretaría de Energía dispuso una nueva actualización a partir del 1 de noviembre. El incremento supera la inflación estimada de octubre y los ajustes salariales.
De acuerdo con lo dispuesto, las facturas de gas registrarán un incremento del 3,8%, mientras que el nuevo cuadro tarifario de electricidad se dará a conocer el lunes, aunque se prevé un ajuste de magnitud similar.
Los aumentos previstos se ubican por encima de la inflación estimada de octubre, que ronda el 2,5%, y también superan los incrementos salariales pactados en la mayoría de las paritarias, que se mantienen por debajo del ritmo de los precios.
A la suba de las tarifas se suma el ajuste en los combustibles, producto del incremento parcial del impuesto que forma parte de su composición. Todavía resta que las petroleras definan si trasladarán ese costo a los precios en los surtidores.
El Gobierno, por su parte, eliminó la obligación de que las empresas comuniquen mes a mes los porcentajes de actualización, con el objetivo de amortiguar el impacto visible de los aumentos y distribuir su efecto en los costos a lo largo del tiempo.