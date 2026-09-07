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El Gobierno habilitó un canje de bonos para el BCRA por hasta US$2.000 millones para reforzar la estabilidad cambiaria

La operación contempla el reemplazo de una tenencia de títulos en pesos del Banco Central por dos bonos vinculados al dólar oficial, con vencimientos en septiembre y octubre. El Tesoro autorizó ampliar su emisión por hasta US$2.000 millones para concretar el canje.

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Caputo y Bausili

Caputo y Bausili, protagonistas de la estrategia oficial para ampliar el margen de maniobra del Banco Central y sostener la estabilidad cambiaria. (Foto: Reuters).

El Gobierno reforzó las herramientas del Banco Central (BCRA) para intervenir en el mercado cambiario de cara a las elecciones. A través de una disposición oficial, el Ministerio de Economía autorizó un canje de títulos por el cual el organismo recibirá bonos atados a la evolución del dólar por hasta US$2.000 millones.

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La operación quedó formalizada este lunes mediante la Resolución Conjunta 53/2026, firmada por los secretarios de Finanzas y de Hacienda. El canje se realizó el viernes 4 de septiembre y tiene fecha de liquidación este lunes 7.

Luis Caputo y Santiago Bausili, al frente de la estrategia econ&oacute;mica que busca darle al Banco Central m&aacute;s herramientas para preservar la estabilidad cambiaria. (Foto: archivo).

Luis Caputo y Santiago Bausili, al frente de la estrategia económica que busca darle al Banco Central más herramientas para preservar la estabilidad cambiaria. (Foto: archivo).

Como parte de la operación, el BCRA entregará títulos que tiene en cartera de la LECAP S30O6, una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos que vence el 30 de octubre de 2026. A cambio, recibirá dos instrumentos denominados LELINK, cuyo capital está vinculado a la evolución del dólar oficial.

Para concretar el canje, el Tesoro autorizó la ampliación de la emisión de la LELINK D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, por hasta US$800 millones. También dispuso ampliar en hasta US$1.200 millones la emisión de la LELINK D30O6, que vence el 30 de octubre de 2026.

En conjunto, ambas ampliaciones alcanzan un monto máximo de US$2.000 millones. La resolución establece que los títulos se emitirán por el monto que resulte necesario para concretar la conversión con el Banco Central y dentro de los límites previstos en el Presupuesto 2026.

La cantidad exacta de LELINK que recibirá el BCRA se determinará en función de los precios de mercado de los instrumentos involucrados. Para establecer los valores de la operación, se tomarán los precios en pesos publicados por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) inmediatamente antes de las 13.30 del día en que se concrete el canje.

Una herramienta para intervenir en el mercado cambiario

La operación forma parte de la estrategia del Gobierno para administrar los vencimientos de deuda del Tesoro y, al mismo tiempo, ampliar el margen de maniobra del Banco Central frente a eventuales episodios de presión cambiaria.

En la práctica, el organismo reemplazará una tenencia de títulos en pesos por instrumentos cuyo capital está vinculado a la evolución del dólar y que tienen vencimientos próximos. De esta manera, el BCRA suma activos que pueden ser utilizados como herramienta de cobertura cambiaria.

A fines de agosto, cuando el dólar mayorista superó los $1500, el mercado ya había registrado distintas señales de una mayor participación del Banco Central para contener la cotización. En ese contexto, el organismo había incorporado nuevas herramientas y el Gobierno había oficializado otro canje de títulos públicos.

Una de las alternativas disponibles para el BCRA es la venta de bonos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial, que permite ofrecer cobertura cambiaria a los inversores que buscan protegerse ante una eventual suba del dólar.

En esos días, además, los operadores financieros habían detectado un incremento tanto del volumen como del interés abierto —los contratos que permanecen vigentes al cierre de cada jornada— en las posiciones más cortas del mercado de futuros, principalmente las correspondientes a agosto y septiembre. El movimiento fue interpretado como una señal de una participación más activa del Banco Central.

Al mismo tiempo, el organismo había reducido el ritmo de acumulación de reservas y el Gobierno había comenzado a tolerar tasas de interés en pesos más elevadas con el objetivo de evitar una mayor presión sobre el dólar.

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