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Inflación de agosto: las consultoras que releva el BCRA prevén una baja por debajo del 2%:

Los analistas relevados por el Banco Central estimaron que el Índice de Precios al Consumidor habría perforado el 2% en agosto y proyectaron una leve suba para septiembre. También ajustaron sus previsiones sobre dólar, tasas de interés, actividad económica y comercio exterior.

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Los analistas relevados por el Banco Central estimaron que el Índice de Precios al Consumidor habría perforado el 2% en agosto. (Foto: archivo)

Los analistas relevados por el Banco Central estimaron que el Índice de Precios al Consumidor habría perforado el 2% en agosto. (Foto: archivo)

Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaron una inflación de 1,7% para agosto y anticiparon que el índice volvería a ubicarse en 1,8% durante septiembre. Las estimaciones reflejan un escenario de relativa estabilidad para los próximos meses, sin una desaceleración significativa de los precios.

Leé también Las consultoras que releva el BCRA proyectan una inflación de 2% en junio y un dólar oficial de $1.482 para julio
El relevamiento elaborado por el Banco Central mostró que los analistas esperan una inflación mensual de 2% en junio y julio. (Foto: archivo).

El informe, elaborado por el Banco Central a partir de las proyecciones del sector privado, indicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto se habría ubicado por debajo del 2%. La estimación podrá contrastarse con el dato oficial que difundirá el Indec el próximo 10 de septiembre.

Para septiembre, los participantes del REM mantuvieron su previsión en 1,8%, sin cambios respecto de los relevamientos anteriores. Hacia adelante, los especialistas esperan una inflación de 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

La estimación podrá contrastarse con el dato oficial que difundirá el Indec el próximo 10 de septiembre. (Foto: archivo)

La estimación podrá contrastarse con el dato oficial que difundirá el Indec el próximo 10 de septiembre. (Foto: archivo)

Con esas proyecciones, la inflación acumulada de 2026 se ubicaría en torno al 30%.

Qué espera el mercado para el dólar

Las previsiones del REM también incluyeron la evolución del tipo de cambio oficial. La mediana de las estimaciones ubicó al dólar en $1.530 para el promedio de septiembre, una corrección a la baja de $15,80 frente a la encuesta anterior.

Para diciembre, los analistas proyectaron una cotización de $1.630. Según las estimaciones recopiladas por el Banco Central, ese valor representaría una variación interanual de 12,6% respecto de diciembre de 2025.

Las proyecciones muestran una trayectoria gradual para el tipo de cambio en línea con las expectativas de estabilidad inflacionaria que reflejó el relevamiento.

La mediana de las estimaciones ubicó al dólar en $1.530 para el promedio de septiembre. (Foto: archivo)

La mediana de las estimaciones ubicó al dólar en $1.530 para el promedio de septiembre. (Foto: archivo)

Los especialistas también revisaron sus previsiones sobre las tasas de interés. Para septiembre estimaron una Tasa Mayorista de Argentina (Tamar) de bancos privados de 24,11% nominal anual, lo que representa un incremento de 1,4 puntos porcentuales frente al informe previo. De acuerdo con el Banco Central, ese nivel equivale a una tasa efectiva mensual de 1,98%.

Para diciembre, la expectativa es que la Tamar se ubique en 23,45% nominal anual, 1,3 puntos porcentuales por encima de la estimación anterior.

Qué sucederá con la actividad económica

En materia de actividad económica, el REM reflejó una corrección negativa para el segundo trimestre de 2026. Los analistas estimaron que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad habría retrocedido 0,9%, una proyección 0,5 puntos porcentuales inferior a la del relevamiento anterior.

Para el tercer trimestre, en cambio, esperan un crecimiento de 1,1%, mientras que para el cuarto trimestre proyectan una expansión de 1,3%. Ambas previsiones mejoraron respecto de la encuesta previa.

A nivel anual, los participantes del relevamiento estimaron que el PBI real de 2026 será 2,1% superior al promedio registrado en 2025. No obstante, esa expectativa fue recortada en 0,6 puntos porcentuales frente al informe anterior.

Cuál es la proyección del superávit comercial

Los analistas calcularon que las exportaciones FOB alcanzarán los U$S 100.895 millones, lo que representa un incremento de U$S 688 millones respecto del relevamiento anterior.

Para las importaciones CIF, en tanto, proyectaron U$S 75.861 millones, una cifra U$S 912 millones inferior a la estimación previa.

Como resultado, el superávit comercial esperado para 2026 se ubicaría en U$S 25.034 millones. La proyección implica una mejora de U$S 1.600 millones frente al cálculo realizado en el informe anterior.

En pocas palabras

  • Inflación estimada: Consultoras prevén que el IPC de agosto perforó el 2% y proyectan un alza de 1,8% para septiembre.
  • Proyección dólar: El tipo de cambio oficial se ubicaría en $1.530 en septiembre y $1.630 a fin de año.
  • Actividad económica: El PBI habría retrocedido 0,9% en el segundo trimestre de 2026, pero se espera crecimiento en el tercero y cuarto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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