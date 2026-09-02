En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
UIA
EVENTO VIENTOS DE CAMBIO

Caputo respondió a las críticas de la UIA: "Me toca defender los intereses de los argentinos, no de determinados empresarios"

El ministro de Economía cuestionó los reclamos de los industriales y defendió el rumbo económico del Gobierno durante un acto en el Hotel Sheraton.

Banner Seguinos en google DESK
Caputo habló en el evento Vientos de Cambio y le respondió a los industriales. (Foto: Juan Vargas NA).

Caputo habló en el evento Vientos de Cambio y le respondió a los industriales. (Foto: Juan Vargas NA).

Tras las fuertes críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) al rumbo económico del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el programa oficial: "Me toca defender los intereses de los argentinos, no de determinados empresarios".

Leé también Caputo se reunirá con Scott Bessent en la cumbre del G20 para defender el programa de Milei
Cumbre financiera del G20. El sitio para un nuevo encuentro de Luis Caputo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. (Foto: Gentileza Diario BAT)

El funcionario respondió así a las declaraciones del vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, quien había cuestionado su gestión y lo había definido como un trader que “no sabe lo que es un torno”. Caputo habló este miércoles durante el evento Vientos de cambio, realizado en el Hotel Sheraton de Retiro, donde se refirió a los reclamos de los industriales y defendió la orientación económica de la administración de Javier Milei.

“Entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera, segundo porque cada uno defiende sus intereses”, afirmó Caputo. Luego marcó una diferencia entre las demandas de los sectores privados y su responsabilidad como titular del Palacio de Hacienda. “Como ministro de Economía, me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de determinados empresarios”, sostuvo.

En ese marco, el ministro cuestionó las políticas de protección destinadas a determinadas actividades cuando, según su visión, terminan trasladando mayores costos a los consumidores. “Como ministro de Economía, yo tengo que tener empatía con todos los argentinos y hacer lo que es moralmente justo”, afirmó.

Caputo apuntó especialmente contra el precio de determinados bienes y sostuvo que los consumidores no deberían pagar valores elevados por productos que, a su criterio, incluso pueden tener una calidad inferior. “Que los argentinos tengan que pagar bienes de menor calidad a dos, cuatro, diez veces su valor me parece inmoral e injusto”, señaló.

Caputo regreso al pa&iacute;s tras participar del G20. (Foto: Reuters).

Caputo regreso al país tras participar del G20. (Foto: Reuters).

El ministro también rechazó que ese esquema pueda sostenerse mediante subsidios dirigidos a determinadas empresas. “No hay otra forma, la forma no puede ser que los argentinos sigan subsidiando a determinados empresarios”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en una jornada marcada por la tensión entre el Gobierno y la UIA. En el Día de la Industria, ningún funcionario nacional participó del acto oficial de la entidad, que se realizó en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas. El año pasado, en cambio, habían participado Caputo y Diego Santilli, entonces ministro del Interior.

Caputo cuestionó el modelo industrial anterior

Durante su exposición, Caputo también apuntó contra las políticas aplicadas durante los últimos años y rechazó la idea de que el modelo económico anterior haya fortalecido a la industria mediante medidas de protección. Según planteó, la actividad industrial cayó diez puntos durante los últimos 11 años pese a las políticas destinadas a sostener determinadas estructuras productivas. “No hay ningún dato que soporte eso”, sostuvo.

El ministro también rechazó que el programa económico de Milei pueda ser definido como “financiero”. “Cuando se quiere tildar de financiero a este modelo, yo creo que lo opuesto, financiero era el programa anterior”, afirmó.

En paralelo, defendió una mayor apertura de la economía y advirtió que la Argentina deberá adaptarse a un escenario internacional más competitivo. “Se viene un mundo en el que la opción no puede ser encerrarnos, sepámoslo”, sostuvo.

Para Caputo, el principal desafío no pasa únicamente por el nivel del tipo de cambio. “La cosa no pasa por el tipo de cambio, pasa por bajar impuestos, reducir regulaciones, bajar el costo financiero y mejorar todo lo que es infraestructura”, afirmó.

Caputo adelantó una licitación para rutas nacionales

En ese contexto, el ministro adelantó que el Gobierno avanzará con la licitación de 5.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema que busca reducir la carga impositiva sobre las inversiones.

La iniciativa se suma a las últimas medidas anunciadas por Caputo para facilitar el acceso al financiamiento empresarial, entre ellas la flexibilización de los créditos en dólares para las empresas y el fondeo de los bancos a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Caputo UIA Argentinos Empresarios
Notas relacionadas
Caputo defendió el programa económico de Milei en la cumbre del G20 y se reunió con Kristalina Georgieva
Bessent elogió a Argentina antes de la reunión con Caputo: "Lidera una oportunidad histórica"
Tras elogiar a Milei, Bessent se reunió con Luis Caputo
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar