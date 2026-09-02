Caputo respondió a las críticas de la UIA: "Me toca defender los intereses de los argentinos, no de determinados empresarios"

Caputo apuntó especialmente contra el precio de determinados bienes y sostuvo que los consumidores no deberían pagar valores elevados por productos que, a su criterio, incluso pueden tener una calidad inferior. “Que los argentinos tengan que pagar bienes de menor calidad a dos, cuatro, diez veces su valor me parece inmoral e injusto”, señaló.

Caputo regreso al país tras participar del G20. (Foto: Reuters).

El ministro también rechazó que ese esquema pueda sostenerse mediante subsidios dirigidos a determinadas empresas. “No hay otra forma, la forma no puede ser que los argentinos sigan subsidiando a determinados empresarios”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en una jornada marcada por la tensión entre el Gobierno y la UIA. En el Día de la Industria, ningún funcionario nacional participó del acto oficial de la entidad, que se realizó en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas. El año pasado, en cambio, habían participado Caputo y Diego Santilli, entonces ministro del Interior.

Caputo cuestionó el modelo industrial anterior

Durante su exposición, Caputo también apuntó contra las políticas aplicadas durante los últimos años y rechazó la idea de que el modelo económico anterior haya fortalecido a la industria mediante medidas de protección. Según planteó, la actividad industrial cayó diez puntos durante los últimos 11 años pese a las políticas destinadas a sostener determinadas estructuras productivas. “No hay ningún dato que soporte eso”, sostuvo.

El ministro también rechazó que el programa económico de Milei pueda ser definido como “financiero”. “Cuando se quiere tildar de financiero a este modelo, yo creo que lo opuesto, financiero era el programa anterior”, afirmó.

En paralelo, defendió una mayor apertura de la economía y advirtió que la Argentina deberá adaptarse a un escenario internacional más competitivo. “Se viene un mundo en el que la opción no puede ser encerrarnos, sepámoslo”, sostuvo.

Para Caputo, el principal desafío no pasa únicamente por el nivel del tipo de cambio. “La cosa no pasa por el tipo de cambio, pasa por bajar impuestos, reducir regulaciones, bajar el costo financiero y mejorar todo lo que es infraestructura”, afirmó.

Caputo adelantó una licitación para rutas nacionales

En ese contexto, el ministro adelantó que el Gobierno avanzará con la licitación de 5.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema que busca reducir la carga impositiva sobre las inversiones.

La iniciativa se suma a las últimas medidas anunciadas por Caputo para facilitar el acceso al financiamiento empresarial, entre ellas la flexibilización de los créditos en dólares para las empresas y el fondeo de los bancos a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).