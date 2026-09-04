En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Acciones
Islas Malvinas
Petróleo en Malvinas

Caen hasta 10% las acciones de las empresas que impulsan el proyecto Sea Lion tras los anuncios de Milei por Malvinas

Las acciones de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum registraron fuertes bajas este viernes en los mercados, luego de que Javier Milei anunciara nuevas medidas contra empresas extranjeras vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas.

Banner Seguinos en google DESK
Las acciones de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum registraron fuertes bajas este viernes en los mercados. (Foto: Navitas)

Las acciones de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum registraron fuertes bajas este viernes en los mercados. (Foto: Navitas)

Rockhopper, la petrolera británica que participa del emprendimiento junto con la israelí Navitas Petroleum, terminó la jornada con una caída del 6,41% en la Bolsa de Londres. Borders & Southern, otra de las empresas que posee una licencia para operar en el archipiélago, cerró con un retroceso del 9,41%.

Leé también Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en Malvinas que Javier Milei rechazó
La plataforma petrolera de Sea Lion, con capitales israelíes y británicos, en el centro del mensaje del presidente Milei. (Foto: Gentileza Escenarion)

La reacción de los mercados se produjo un día después del discurso presidencial en el que Milei anticipó medidas destinadas a impedir que compañías extranjeras extraigan recursos en territorios nacionales bajo ocupación británica. El mandatario también sostuvo que la explotación petrolera en aguas próximas a las islas representa una amenaza para los intereses estratégicos argentinos.

Rockhopper y Navitas ratificaron el proyecto

Las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no modificaron, al menos en sus declaraciones públicas, la posición de las empresas que llevan adelante Sea Lion. Rockhopper y Navitas remarcaron que las licencias con las que operan fueron “legalmente otorgadas” por el Gobierno local de las islas, según consignó la agencia EFE.

Ambas compañías tienen previsto avanzar con el desarrollo del yacimiento y apuntan a iniciar la producción en 2028.

Rockhopper y Navitas remarcaron que las licencias con las que operan fueron “legalmente otorgadas” por el Gobierno local de las islas. (Foto: Navitas)

Rockhopper y Navitas remarcaron que las licencias con las que operan fueron “legalmente otorgadas” por el Gobierno local de las islas. (Foto: Navitas)

Un proyecto petrolero de gran escala

Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas, a una profundidad de 450 metros. Si se cumplen los plazos establecidos, será el primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago.

Rockhopper anunció el descubrimiento del yacimiento en mayo de 2010. Después de varios años de estudios, las dos empresas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión, un paso que implica considerar al proyecto viable desde el punto de vista técnico y económico.

La primera etapa contempla una producción de 50.000 barriles diarios y establece como objetivo obtener el primer petróleo en marzo de 2028. Para llegar a ese punto, la inversión inicial estimada es de US$ 1.800 millones.

El desarrollo completo requerirá además otros US$ 2.100 millones y está proyectado para extenderse durante 30 años. La extracción está prevista para comenzar en 2028.

Los datos difundidos por Navitas al 31 de julio indican que Sea Lion posee 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

Qué medidas anunció Milei

El presidente confirmó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. También anticipó un endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina.

Milei anunció por cadena nacional sanciones a petroleras que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en Ushuaia. (Foto: Presidencia)

Milei anunció por cadena nacional sanciones a petroleras que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en Ushuaia. (Foto: Presidencia)

Las dos compañías que encabezan Sea Lion ya habían sido sancionadas por la Argentina. Rockhopper recibió una sanción en 2013, mientras que Navitas fue alcanzada por una medida similar en 2022. En el archipiélago también cuentan con licencias la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

En pocas palabras

  • Acciones de empresas: Rockhopper y Navitas Petroleum cayeron hasta 10% tras anuncios de Javier Milei sobre Malvinas.
  • Contexto de conflicto: Milei endurece sanciones contra empresas extranjeras que explotan recursos en islas Malvinas.
  • Perspectiva empresarial: Rockhopper y Navitas ratifican licencias y planean iniciar producción petrolera en 2028.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Acciones Islas Malvinas Petróleo Javier Milei
Notas relacionadas
Las operadoras del yacimiento Sea Lion en Malvinas respondieron a las sanciones de Javier Milei
Malvinas: el Gobierno planea presentar el lunes el proyecto de la Base Naval Integrada que anunció Milei
El riesgo país volvió a perforar los 500 puntos y los bonos argentinos ganaron terreno
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar