Caen hasta 10% las acciones de las empresas que impulsan el proyecto Sea Lion tras los anuncios de Milei por Malvinas

Rockhopper y Navitas remarcaron que las licencias con las que operan fueron “legalmente otorgadas” por el Gobierno local de las islas. (Foto: Navitas)

Un proyecto petrolero de gran escala

Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas, a una profundidad de 450 metros. Si se cumplen los plazos establecidos, será el primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago.

Rockhopper anunció el descubrimiento del yacimiento en mayo de 2010. Después de varios años de estudios, las dos empresas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión, un paso que implica considerar al proyecto viable desde el punto de vista técnico y económico.

La primera etapa contempla una producción de 50.000 barriles diarios y establece como objetivo obtener el primer petróleo en marzo de 2028. Para llegar a ese punto, la inversión inicial estimada es de US$ 1.800 millones.

El desarrollo completo requerirá además otros US$ 2.100 millones y está proyectado para extenderse durante 30 años. La extracción está prevista para comenzar en 2028.

Los datos difundidos por Navitas al 31 de julio indican que Sea Lion posee 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

Qué medidas anunció Milei

El presidente confirmó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. También anticipó un endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina.

Milei anunció por cadena nacional sanciones a petroleras que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en Ushuaia. (Foto: Presidencia)

Las dos compañías que encabezan Sea Lion ya habían sido sancionadas por la Argentina. Rockhopper recibió una sanción en 2013, mientras que Navitas fue alcanzada por una medida similar en 2022. En el archipiélago también cuentan con licencias la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.