El Gobierno ratificó su objetivo de acumular U$S 5.800 millones en reservas este año

Allí, Guzmán, Pesce y Hang ratificaron que "se apunta a mantener el objetivo planteado inicialmente de acumulación de reservas internacionales de US$ 5.800 millones en el año".

El Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de la renegociación de la deuda, el objetivo de aumentar las reservas en US$ 5.800 millones para 2022; US$ 4 mil millones para 2023; y US$ 5.200 millones para 2024.

En este aspecto, Guzmán indicó que, a partir de la guerra en Ucrania, se "alteró la estacionalidad en el flujo de importaciones y exportaciones, y destacó que el fuerte crecimiento del valor de las importaciones de energía, que pasaron de US$ 4.641 millones en los primeros cinco meses 2022 frente a los US$ 1.520 millones de igual periodo de 2021".

Según explicó, esto "acentuó las necesidades de administración del comercio exterior", marcaron desde Hacienda mediante un comunicado de prensa.

“El Gobierno nacional tiene un compromiso pleno con fortalecer el mercado de deuda pública en pesos y llevaremos a cabo todas las acciones con este propósito”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

A su turno, el Presidente del Banco Central, Miguel Pesce afirmó que la actual gestión va "a defender la curva de precios de los títulos públicos en pesos, y en esto se va a poner todo el esfuerzo que sea necesario”.