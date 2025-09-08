La industria y la construcción tuvieron un freno en julio con datos dispares

En el caso de la industria, se trata del segundo mes consecutivo que refleja una caída en la medición mensual, ya que en junio había mostrado una baja de 1,6% respecto de mayo. En cambio, a nivel interanual, se trata de la primera disminución desde noviembre del año pasado, cuando había caído 1,7%.

El desempeño industrial rama por rama

El retroceso industrial se sintió especialmente en nueve de las dieciséis ramas que mide el Indec. Se destacaron las bajas en alimentos y bebidas (-3%), prendas de vestir y calzado (-10,7%) y automotriz (-8,4%). También registraron caídas textiles (-10,1%), productos de metal (-8,5%), maquinaria y equipo (-4,7%), químicos (-2%), industrias metálicas básicas (-2%) y plásticos (-0,2%).

En contraste, siete sectores lograron sostenerse en alza, entre ellos otros equipos e instrumentos (15,9%), muebles y colchones (12,3%) y transporte alternativo (12,2%). También crecieron los rubros vinculados a madera, papel e impresión (6,8%), minerales no metálicos (9,1%), tabaco (2,9%) y refinación de petróleo (2,8%).

La construcción arriba y abajo

La construcción, por su parte, sigue mostrando altibajos mes a mes. En junio había subido 1,1%, en mayo retrocedió 1,8% y en abril saltó 5,1%. Aun así, mantiene números positivos frente al año pasado, aunque con un freno evidente: en julio apenas avanzó 1,4%, frente a las subas de dos dígitos que había mostrado en el primer semestre.

El consumo de insumos también reflejó esa heterogeneidad. Mientras los mosaicos graníticos y calcáreos escalaron 36,1%, el asfalto 31,7% y el hormigón elaborado 19,2%, materiales básicos como los ladrillos huecos (-9,3%), las cales (-9,4%) y el cemento portland (-2,8%) retrocedieron en la comparación con julio de 2024.

En síntesis, tanto la industria como la construcción confirmaron en julio un cambio de tendencia: después de meses de expansión, los dos sectores que más empleo y actividad generan para la economía empiezan a sentir de lleno el impacto de la caída de la demanda y el clima de incertidumbre.