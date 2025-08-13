En vivo Radio La Red
Economía
INDEC
Inflación
Economía

El INDEC publica la inflación de julio y despierta gran expectativa: qué pronostican los analistas

Hoy se conocerá el índice de precios al consumidor del mes de julio. Se espera que sea levemente superior al registro de 1,6% del mes de junio. Sin embargo, hay coincidencia en señalar que la suba del dólar no impactó mucho en precios.

Se conoce la inflación del pasado mes de julio. Más alta que la de junio

Se conoce la inflación del pasado mes de julio. Más alta que la de junio, pero se espera que no llegue al dos por ciento. (Foto: Archivo)
Leé también El Banco Central reveló el impacto que tendrá la suba del dólar en precios: qué cifra se espera en julio
Pese a la suba del dólar, las estimaciones para julio apenas marcan una suba de 0,1 puntos porcentuales. (Foto: achivo):

Sin embargo, julio marcó un despertar del dólar, especialmente el oficial del Banco Nación, que lo llevó a ubicarse cerca del techo de la banda cambiaria que se ajusta al 1% mensual. Esto hizo que los analistas económicos y consultoras, anticiparon una suba de la inflación para el registro que se anunciará hoy.

Las expectativas se ubicaron en torno al 2%. Sin embargo, el equipo económico y los mismos analistas, coincidieron en que pese al movimiento alcista del dólar no un corrimiento completo a los precios. Por eso, las especulaciones de la última semana bajaron un poco los cálculos y ahora, la ubican más altas que el mes de junio, pero sin superar el 2%.

Otro indicio sobre el anuncio de hoy es que de acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas proyectaron que el IPC de julio será de 1,8%.

Algunas consultoras, luego de conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,5%, revisaron sus estimaciones y calcularon que la cifra podría oscilar entre 1,9% y 2,2%, pero de nuevo, no se espera que llegue, finalmente, al 2%.

Otro dato para seguir con atención, es verificar si se mantiene la tendencia evidenciada mes a mes, en que los rubros como gastos médicos, servicios, tasas e impuestos suben por encima del promedio y rubros como alimentos, han estado por debajo. Si se diera una inflación del 1,8% anunciada por el INDEC, el acumulado en lo que va del año se ubicaría en el 17,07%.

Expectativa por el anuncio de la inflación

En el mes de junio, la inflación medida por el INDEC le dio una buena noticia al gobierno.

inflacion del mes de junio
La inflación del mes de junio llegó al 1,6%. Se espera un poco más para julio, pero por debajo de 2%, (Foto: INDEC)

La inflación del mes de junio llegó al 1,6%. Se espera un poco más para julio, pero por debajo de 2%, (Foto: INDEC)

En el índice del mes pasado se volvió a notar la tendencia de los aumentos superiores, el promedio en Educación, Vivienda, Servicios, Salud, comunicaciones (internet y celulares) y equipamiento para el hogar. El aumento de las tarifas del transporte público lo puso en el mismo nivel de la inflación para junio: el 1,6%.

inflacion 2025 a junio
La inflación acumulada en lo que va del año. A la espera del dato de julio. (Foto: Indec)

La inflación acumulada en lo que va del año. A la espera del dato de julio. (Foto: Indec)

La inflación de este año 2025, arrancó en el 2,2%, pero fue subiendo al pico de marzo, que fue del 3,7%. Bajó al 2,8% en abril y 1,5% en mayo - el nivel más bajo del año.

En junio subió al 1,6% y se espera que esté entre el 1,7 y el 2% en el índice que se anunciará esta tarde. La buena noticia para el Gobierno, es que la suba del dólar no impactó, como temía, en los precios en las góndolas.

