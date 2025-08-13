El INDEC publica la inflación de julio y despierta gran expectativa: qué pronostican los analistas

Algunas consultoras, luego de conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,5%, revisaron sus estimaciones y calcularon que la cifra podría oscilar entre 1,9% y 2,2%, pero de nuevo, no se espera que llegue, finalmente, al 2%.

Otro dato para seguir con atención, es verificar si se mantiene la tendencia evidenciada mes a mes, en que los rubros como gastos médicos, servicios, tasas e impuestos suben por encima del promedio y rubros como alimentos, han estado por debajo. Si se diera una inflación del 1,8% anunciada por el INDEC, el acumulado en lo que va del año se ubicaría en el 17,07%.

Expectativa por el anuncio de la inflación

En el mes de junio, la inflación medida por el INDEC le dio una buena noticia al gobierno.

inflacion del mes de junio La inflación del mes de junio llegó al 1,6%. Se espera un poco más para julio, pero por debajo de 2%, (Foto: INDEC)

En el índice del mes pasado se volvió a notar la tendencia de los aumentos superiores, el promedio en Educación, Vivienda, Servicios, Salud, comunicaciones (internet y celulares) y equipamiento para el hogar. El aumento de las tarifas del transporte público lo puso en el mismo nivel de la inflación para junio: el 1,6%.

inflacion 2025 a junio La inflación acumulada en lo que va del año. A la espera del dato de julio. (Foto: Indec)

La inflación de este año 2025, arrancó en el 2,2%, pero fue subiendo al pico de marzo, que fue del 3,7%. Bajó al 2,8% en abril y 1,5% en mayo - el nivel más bajo del año.

En junio subió al 1,6% y se espera que esté entre el 1,7 y el 2% en el índice que se anunciará esta tarde. La buena noticia para el Gobierno, es que la suba del dólar no impactó, como temía, en los precios en las góndolas.