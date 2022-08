El peso argentino: historias que explican el derrumbe de una moneda que perdió 13 ceros en 60 años

comer barato.jpg comer en una de los mejores restaurantes del mundo, en Buenos Aires, parece prohibitivo en pesos, pero muy barato en dólares (Foto: Cuenta de Twitter de usuario Rastignac)

Ese mensaje marca lo que ya se vivía hace un tiempo, pero que con la elevada inflación se mantiene o incluso ha aumentado. Por el precio de un análisis en los Estados Unidos, unos US$3.000, se puede hacer muchísimo más en nuestro país. A precio del dólar blue ($291 por dólar al escribir esta nota) se consiguen $873.000, mientras que una familia (4 integrantes) para vivir en la ciudad de Buenos Aires necesitó $229.859 para cubrir sus gastos durante julio. El salario mínimo ($51.000) es 17 veces menor.

Si uno se concentra solo en la comida, el panorama también muestra estas graves distorsiones para nuestra moneda. Un mensaje por Twitter de noviembre de 2021 decía que comer en la parrilla más famosa de Buenos Aires costaba solo 25 dólares. De ese modo, si un trabajador de la casa icónica de comidas rápidas de Estados Unidos viniera a la Argentina, podría comer en ese restaurante que solo está reservado al alto poder adquisitivo en nuestro país.

comer barato 2.jpg

La caída del peso en el ranking regional

Las estadísticas regionales cambian según quien las tome. Pero en algo son coincidentes: la Argentina no solo no lidera esa lista, sino que ya no está ni entre los primeros.

salario mínimo 2.jpg El salario mínimo argentino, séptimo en un ranking de los 10 países de la región (Foto: Marca20.com)

Chile, Uruguay y Ecuador están en el podio con más de US$ 400 por mes. La Argentina, a valor dólar, está apenas por encima de la mitad.

salarios minimos en dólares de la región.jpg

Para realizar esa comparación hay que apelar a una medida complementaria. Hacer un promedio entre el dólar oficial y el dólar blue. La brecha de más del 100% provoca esas distorsiones y favorece a quienes llegan al país con divisas, aun de los países limítrofes.

En Brasil, por ejemplo, volviendo al caso de las casas de comidas rápidas, comer allí cuesta unos US$5,50 por persona. Hoy, en nuestro país, un menú similar representan US$2,38, es decir, la mitad.

Cruzar la frontera, según dónde y para qué

La pérdida constante del valor del peso ha hecho que muchos inmigrantes, especialmente del noroeste, ya no miren a la Argentina como un lugar de "ayuda". Venir de Bolivia o Perú significaba ganar plata en nuestro país y generar un excedente para enviar a sus familias en sus lugares de origen. Esto ya no es así. Sus monedas son más estables que la nuestra. Es por eso que no es extraño ver que muchos argentinos, que no pueden ahorrar en dólares porque el cupo de 200 mensuales se restringe cada vez más (por recibir o haber recibido ayudas sociales, subsidios, pagos al exterior, etc.) cruzan la frontera para ahorrar en pesos bolivianos.

En el este, la brecha cambiaria provoca estragos. Los pasos fronterizos con Uruguay son de un solo sentido. La Argentina se ha convertido en un "centro de provisiones" de todo tipo. Un ejemplo basta: para quienes viven en Salto, cruzar a Concordia representa un ahorro del 63% en las compras cotidianas. En octubre de 2017, la diferencia era de solo 5 puntos.

caída del pbi argentino en la región.jpg La Argentina, en 60 años, perdió más del 50% del peso en la generación del PBI en Sudamérica (Foto: Captura de Pantalla BDA)

Un recuerdo de la historia que explica el presente

En solo 60 años, el valor del peso se derrumbó y arrastró a la economía argentina. En 1960 representaba el 37% del PBI de la región. Nueve puntos más que el gigante Brasil. Hoy, el gigante sudamericano es responsable del 50% del PBI regional. La Argentina perdió mucho más que el 50% de su riqueza. Solo representa el 15,5% del PBI de Sudamérica.

20 centavos de 1884.jpg un billete de 20 centavos de 1884. A valor de hoy, representa los 2 billones de pesos que emitió el Banco Central para sostener la economía detenida por la pandemia (foto: Archivo)

Este billete con la cara del presidente Bartolomé Mitre es de 20 centavos y corresponde al año 1884. El peso actual, comparado con aquel, perdió 13 ceros a lo largo del camino, con lo cual representa unos 2 billones de pesos de hoy. Esa es la misma cantidad de dinero que emitió el Banco Central en 2020 para sostener la economía parada por la pandemia. ¿Seguiremos así?