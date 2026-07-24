El Gobierno reivindicó las negociaciones con Trump y destacó el arancel 0% para 1.675 productos argentinos

A más de ocho meses del anuncio, desde el área que negoció cada artículo del acuerdo comercial, que lidera el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguran que la inclusión de Argentina entre los países con preferencias arancelarias es producto de esas negociaciones que incluyeron la construcción de un listado de 1675 productos -como informó en su momento A24.com- producidos en Argentina que tendrán aranceles "0" para ingresar al mercado de EE.UU.

Según explicó una alta fuente del Gobierno consultada por A24.com este viernes, con el anuncio del encargado de Comercio de Trump, "básicamente Argentina queda en el nivel más bajo (10%) que siempre mantuvo a lo largo de la negociación y con las 1.675 posiciones arancelarias acordadas en febrero, en 0%".

En el Gobierno argentino destacaron que la administración Trump encontró la manera legal para sostener el esquema arancelario diferenciado, después de que la Corte Suprema estadounidense limitara la utilización del mecanismo original con el que el republicano había impulsado su política comercial.

La nueva base legal quedó respaldada por la investigación que llevó adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre importaciones vinculadas con trabajo forzoso.

En la Casa Rosada recordaron que ese punto forma parte del acuerdo bilateral firmado en febrero de este año por el canciller Pablo Quirno con el secretario de Comercio norteamericano.

Recuerdan ahora cerca de Sturzenegger, que en ese tratado, la Argentina había asumido compromisos para reforzar la prohibición y el control sobre el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Ese fue uno de los puntos que ahora le permitió al USTR mantener el arancel del 10% y preservar las principales excepciones negociadas para las exportaciones nacionales.

En cuanto a los detalles del acuerdo marco, incluye "una ampliación significativa del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense" y se "trabaja conjuntamente en la eliminación de barreras no arancelarias al comercio agroalimentario bilateral".

En contrapartida, "Estados Unidos se compromete a eliminar aranceles a productos no disponibles en su territorio".

A la vez, "Argentina, en correspondencia, extenderá preferencias arancelarias en ciertos rubros, facilitando la incorporación de bienes de capital e insumos intermedios necesarios para fortalecer la competitividad de la producción nacional y beneficiar a los consumidores, quienes verán ampliada la oferta de bienes en calidad y precio", había informado el Gobierno en noviembre, al anunciar el inicio de las negociaciones con la administración Trump.

Los alcances del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

El canciller Pablo Quirno junto al representante de Comercio de Estados Unidos, Jameson Greer. (Foto: archivo).

Estados Unidos y la Argentina firmaron un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), complementado por una exención arancelaria preferencial del 10% para productos argentinos dentro del nuevo esquema global de Washington.

Este entendimiento busca reducir aranceles para miles de bienes, impulsar la cooperación tecnológica y asegurar el flujo de inversiones estratégicas.

El ARTI se firmó formalmente el 5 de febrero de 2026 en la ciudad de Washington.

Previamente, ambos países habían anunciado el marco general de este entendimiento el 13 de noviembre de 2025, concretando el texto definitivo en un plazo récord de menos de tres meses gracias a la afinidad política entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

El documento fue rubricado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer.