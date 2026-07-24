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El Gobierno reivindicó las negociaciones con Trump y destacó el arancel 0% para 1.675 productos argentinos

No hubo contacto entre Milei y Trump pero en el Gobierno argentino destacaron que EE.UU. mantuvo los acuerdos de las negociaciones que llevan más de ocho meses en el marco del Acuerdo de Comercio y Aranceles Recíprocos.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei y Donald Trump durante una de las cumbres compartidas por ambos presidetes en EE.UU. en medio de las negociaciones de aranceles recíprocos. (Foto: archivo).

Javier Milei y Donald Trump durante una de las cumbres compartidas por ambos presidetes en EE.UU. en medio de las negociaciones de aranceles recíprocos. (Foto: archivo).

El Gobierno argentino se mostró este viernes satisfecho por el anuncio de la administración de Donald Trump de incluir a la Argentina en el selecto grupo de países a los que los EE.UU. le cobrarán los aranceles más bajos a las importaciones, y señaló que el presidente norteamericano "cumplió con las negociaciones" que vienen llevando desde hace más de ocho meses, las que incluyen excepciones arancelarias "0" para unos 1.675 productos argentinos.

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Tras el fallo de la Corte, Trump redobló la apuesta y aseguró que subirá a 15% los aranceles a las importaciones (Foto: EFE)

Según pudo saber A24.com, no hubo contacto al momento entre Milei y Trump sobre el tema aranceles, mientras se esperaba un comunicado oficial del Gobierno argentino precisando el alcance de las medidas anunciadas por EE.UU.

Tras la firma del acuerdo el 13 de noviembre de 2025, el Gobierno nacional destacó que Argentina "ingresa a un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales" gracias al acuerdo bilateral alcanzado con Estados Unidos, y remarcó que su firma "constituye un profundo reconocimiento" de la administración del Donald Trump al programa económico que lidera el presidente Javier Milei.

A más de ocho meses del anuncio, desde el área que negoció cada artículo del acuerdo comercial, que lidera el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguran que la inclusión de Argentina entre los países con preferencias arancelarias es producto de esas negociaciones que incluyeron la construcción de un listado de 1675 productos -como informó en su momento A24.com- producidos en Argentina que tendrán aranceles "0" para ingresar al mercado de EE.UU.

Según explicó una alta fuente del Gobierno consultada por A24.com este viernes, con el anuncio del encargado de Comercio de Trump, "básicamente Argentina queda en el nivel más bajo (10%) que siempre mantuvo a lo largo de la negociación y con las 1.675 posiciones arancelarias acordadas en febrero, en 0%".

En el Gobierno argentino destacaron que la administración Trump encontró la manera legal para sostener el esquema arancelario diferenciado, después de que la Corte Suprema estadounidense limitara la utilización del mecanismo original con el que el republicano había impulsado su política comercial.

La nueva base legal quedó respaldada por la investigación que llevó adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre importaciones vinculadas con trabajo forzoso.

En la Casa Rosada recordaron que ese punto forma parte del acuerdo bilateral firmado en febrero de este año por el canciller Pablo Quirno con el secretario de Comercio norteamericano.

Recuerdan ahora cerca de Sturzenegger, que en ese tratado, la Argentina había asumido compromisos para reforzar la prohibición y el control sobre el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Ese fue uno de los puntos que ahora le permitió al USTR mantener el arancel del 10% y preservar las principales excepciones negociadas para las exportaciones nacionales.

En cuanto a los detalles del acuerdo marco, incluye "una ampliación significativa del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense" y se "trabaja conjuntamente en la eliminación de barreras no arancelarias al comercio agroalimentario bilateral".

En contrapartida, "Estados Unidos se compromete a eliminar aranceles a productos no disponibles en su territorio".

A la vez, "Argentina, en correspondencia, extenderá preferencias arancelarias en ciertos rubros, facilitando la incorporación de bienes de capital e insumos intermedios necesarios para fortalecer la competitividad de la producción nacional y beneficiar a los consumidores, quienes verán ampliada la oferta de bienes en calidad y precio", había informado el Gobierno en noviembre, al anunciar el inicio de las negociaciones con la administración Trump.

Los alcances del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

El canciller Pablo Quirno junto al representante de Comercio de Estados Unidos, Jameson Greer. (Foto: archivo).

El canciller Pablo Quirno junto al representante de Comercio de Estados Unidos, Jameson Greer. (Foto: archivo).

Estados Unidos y la Argentina firmaron un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), complementado por una exención arancelaria preferencial del 10% para productos argentinos dentro del nuevo esquema global de Washington.

Este entendimiento busca reducir aranceles para miles de bienes, impulsar la cooperación tecnológica y asegurar el flujo de inversiones estratégicas.

El ARTI se firmó formalmente el 5 de febrero de 2026 en la ciudad de Washington.

Previamente, ambos países habían anunciado el marco general de este entendimiento el 13 de noviembre de 2025, concretando el texto definitivo en un plazo récord de menos de tres meses gracias a la afinidad política entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

El documento fue rubricado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer.

  • Reducción de aranceles: Incluye la baja o eliminación de gravámenes para más de 1.600 productos nacionales, abarcando sectores agropecuarios, industriales y mineros.
  • Comercio digital y tecnología: Incorpora regulaciones seguras para startups, empresas fintech y servicios basados en el conocimiento.
  • Propiedad intelectual: Compromiso argentino de adoptar normativas internacionales modernas para fomentar la innovación y atraer capitales extranjeros.
Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Aranceles EE.UU.: El Gobierno argentino destaca que EE.UU. mantuvo los acuerdos de negociaciones de aranceles recíprocos del 10% y beneficiando a 1.675 productos con arancel 0.
  • Acuerdo comercial: La Casa Rosada resalta la entrada de Argentina a un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales tras el acuerdo con la administración de Donald Trump.
  • Vigencia pendiente: Aún se espera un comunicado oficial del Gobierno argentino y no ha habido contacto directo entre Javier Milei y Donald Trump sobre este tema.
Resumen generado por Thinkindot AI
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