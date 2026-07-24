El Banco Central sumó U$S 345 millones en su segunda mayor compra del mes

El volumen de la compra volvió a reflejar un ingreso extraordinario de dólares al mercado. Según las estimaciones del sector, la operación habría estado vinculada con la liquidación de una obligación negociable, lo que reforzó la oferta de divisas disponible.

De esta manera, el financiamiento corporativo volvió a aportar dólares al mercado, complementando el ingreso de divisas proveniente de las exportaciones y permitiendo una capacidad de compra superior a la observada en gran parte de las ruedas recientes.

Las reservas volvieron a superar los U$S 49.000 millones

En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron un incremento de U$S 499 millones y cerraron la jornada en U$S 49.183 millones.

Con esta suba, el stock de reservas recuperó el umbral de los U$S 49.000 millones luego del retroceso registrado en la rueda anterior y recompuso parte de la caída asociada a pagos y variaciones de valuación.

El principal factor detrás de la mejora fue la compra de dólares realizada por la entidad en el mercado oficial. A eso se sumó una leve valorización de las tenencias de oro, que avanzaron 0,11% y aportaron alrededor de U$S 5 millones al valor contable de las reservas.

Por su parte, las principales monedas que integran la cartera de activos internacionales registraron movimientos limitados. El euro retrocedió 0,06% frente al dólar, la libra esterlina avanzó 0,05%, el yuan se depreció 0,03% y el yen cayó 0,01%.

Julio acumula compras promedio por U$S 121 millones diarios. (Foto: archivo)

Julio mantiene un saldo positivo

Con los resultados registrados hasta el momento, julio acumula compras promedio por U$S 121 millones diarios. La cifra se ubica por encima del promedio de junio, que había sido de U$S 68 millones por jornada, aunque permanece por debajo de los U$S 137 millones diarios registrados en mayo.