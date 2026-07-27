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Se conocieron detalles del encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise

Vicky Xipolitakis tuvo un encuentro especial con el protagonista de Mision Imposible, Tom Cruise. Mirá el video.

27 jul 2026, 16:52
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Se conocieron detalles del encuentro de Vicky xipolitakis con Tom Cruise.

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Marley sorprendió a sus seguidores al compartir un video de un particular cruce que vivió junto a Vicky Xipolitakis en los pasillos del estadio durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En medio de la efervescencia por el partido, el conductor y la ex vedette se toparon nada menos que con Tom Cruise, y no dejaron pasar la oportunidad de acercarse a saludarlo.

Vicky, visiblemente emocionada por el encuentro, se dio el gusto de saludar al actor de Hollywood, en una escena que quedó registrada y que rápidamente se viralizó en las redes. Pero el ida y vuelta con las estrellas internacionales no terminó ahí: más tarde, la griega también se cruzó con Cristina Aguilera, a quien saludó con la misma emoción.

El momento más recordado, sin embargo, llegó cuando Vicky se encontró con Matt Damon. Sin filtro y con su clásica espontaneidad, le propuso: "Give me five" (choquemos los cinco), a lo que el actor respondió con mucha simpatía y chocó su mano, sumando otra postal insólita a la ya particular jornada que vivieron Marley y Xipolitakis en el estadio.

Intrusos mostró el archivo más polémico de Vicky Xipolitakis y reaccionó furiosa en pleno vivo

Después de que Intrusos (América TV) emitiera un compilado con momentos icónicos de Vicky Xipolitakis en la televisión, incluido su debut en el Bailando, la modelo sorprendió al llamar en vivo al programa para expresar su enojo: "Estoy recién saliendo de una reunión y tengo el teléfono explotado porque me dicen: 'Vicky, te están haciendo como un homenaje, pero con cosas feas'. Así que los llamé porque me gustaría estar presente para hablar en conjunto". Con firmeza, reconoció que esos recuerdos forman parte de su historia ("son etapas de mi vida, todos nos podemos equivocar"), aunque remarcó su malestar por el recorte elegido: "Me están pasando recortes de cosas escandalosas, es el pasado. Aprendemos y todos nos podemos confundir".

Lejos de esconderse, Vicky reafirmó su postura: "Últimamente estoy en esa: doy mucho la cara, no tengo nada que esconder y estoy muy orgullosa de mí". Por último, cuando Marcela Tauro le consultó por su relación con Mica Viciconte, con quien compartía pantalla en Ariel en su salsa (Telefe), respondió sin dar lugar a la polémica: "Es una compañera de trabajo. Yo pongo la mejor energía".

     

 

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