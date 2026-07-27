Se conocieron detalles del encuentro de Vicky xipolitakis con Tom Cruise.

Intrusos mostró el archivo más polémico de Vicky Xipolitakis y reaccionó furiosa en pleno vivo

Después de que Intrusos (América TV) emitiera un compilado con momentos icónicos de Vicky Xipolitakis en la televisión, incluido su debut en el Bailando, la modelo sorprendió al llamar en vivo al programa para expresar su enojo: "Estoy recién saliendo de una reunión y tengo el teléfono explotado porque me dicen: 'Vicky, te están haciendo como un homenaje, pero con cosas feas'. Así que los llamé porque me gustaría estar presente para hablar en conjunto". Con firmeza, reconoció que esos recuerdos forman parte de su historia ("son etapas de mi vida, todos nos podemos equivocar"), aunque remarcó su malestar por el recorte elegido: "Me están pasando recortes de cosas escandalosas, es el pasado. Aprendemos y todos nos podemos confundir".