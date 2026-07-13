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Argentina e Inglaterra tendrán accesos separados en el Mundial 2026 por el alto riesgo del partido

Autoridades de seguridad de distintos países y representantes de la FIFA acordaron un operativo especial para el encuentro entre ambas selecciones. Habrá controles reforzados, mayor presencia policial y medidas para evitar incidentes entre simpatizantes.

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Autoridades de seguridad de distintos países y representantes de la FIFA acordaron un operativo especial para el encuentro entre ambas selecciones. (Foto: A24).

Autoridades de seguridad de distintos países y representantes de la FIFA acordaron un operativo especial para el encuentro entre ambas selecciones. (Foto: A24).

El Ministerio de Seguridad presentó una serie de recomendaciones de seguridad para el partido frente a Inglaterra en el Mundial 2026, considerado por los organismos organizadores como el encuentro de mayor riesgo de toda la competencia. Las propuestas fueron analizadas durante una reunión internacional realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, con la participación de representantes de la FIFA, fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Inglaterra y Argentina.

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Foto: Reuters 

Del encuentro participaron el jefe de Evaluación y Análisis de Riesgos de la FIFA, representantes del FBI, de la Policía del Estado de Georgia, de la Policía de Miami y de la Policía de Inglaterra. Por Argentina asistieron el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin, y el comisario mayor Alejandro Eboli, de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la reunión se avanzó en la definición de medidas preventivas destinadas a garantizar la seguridad de los espectadores y el normal desarrollo del evento. (Foto: Reuters)

Durante la reunión se avanzó en la definición de medidas preventivas destinadas a garantizar la seguridad de los espectadores y el normal desarrollo del evento. (Foto: Reuters)

Medidas preventivas para garantizar la seguridad

Durante la reunión se evaluó el escenario de riesgo vinculado al partido entre Argentina e Inglaterra y se avanzó en la definición de medidas preventivas destinadas a garantizar la seguridad de los espectadores y el normal desarrollo del evento.

La delegación argentina presentó un informe con recomendaciones operativas que incluyó el refuerzo de los controles de acceso, una mayor presencia policial en espacios públicos, inmediaciones e interior del estadio, además de un incremento del personal de seguridad privada.

Habrá controles reforzados, mayor presencia policial y medidas para evitar incidentes entre simpatizantes. (Foto: Reuters)

Habrá controles reforzados, mayor presencia policial y medidas para evitar incidentes entre simpatizantes. (Foto: Reuters)

También se propuso una sectorización más eficiente de las tribunas Norte y Sur para reducir el contacto entre los grupos de simpatizantes considerados de mayor nivel de radicalización, manteniendo la distribución prevista para sectores familiares y plateas mixtas.

Si bien la FIFA mantiene como criterio general la integración de los espectadores en sus competencias internacionales, las autoridades argentinas recomendaron la diferenciación de accesos y la separación de las parcialidades en las zonas identificadas como de mayor riesgo.

Ingresos diferenciados y elementos prohibidos

Como resultado de las conversaciones, se acordó que los hinchas argentinos ingresarán al estadio por la Puerta 4, mientras que los simpatizantes ingleses lo harán por la Puerta 3.

Además, estará prohibido el ingreso de botellas y todas las bebidas que se comercialicen dentro del estadio serán servidas exclusivamente en vasos, con el objetivo de evitar que los envases puedan ser utilizados como elementos contundentes.

El operativo también contempla un importante refuerzo policial en los alrededores del estadio y un aumento de la seguridad privada en tribunas y espacios comunes.

Estará prohibido el ingreso de banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio y referencias políticas. (Foto: Reuters)

Estará prohibido el ingreso de banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio y referencias políticas. (Foto: Reuters)

Sin banderas ni pancartas

A su vez, se resolvió prohibir el ingreso de banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio, referencias políticas o expresiones que puedan resultar provocadoras para cualquiera de las parcialidades.

Las medidas previstas abarcarán además la seguridad de las delegaciones, con controles reforzados en los hoteles donde se alojarán los equipos y en todos sus traslados oficiales.

Las autoridades coincidieron en que el cruce entre Argentina e Inglaterra representa el partido de "mayor riesgo de toda la competencia y, en consecuencia, contará con el operativo de seguridad más exigente del torneo".

Según el comunicado emitido por la cartera de Seguridad, el despliegue preventivo especial estará orientado para "garantizar una jornada en condiciones de orden y seguridad".

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