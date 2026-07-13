Argentina e Inglaterra tendrán accesos separados en el Mundial 2026 por el alto riesgo del partido

Habrá controles reforzados, mayor presencia policial y medidas para evitar incidentes entre simpatizantes. (Foto: Reuters)

También se propuso una sectorización más eficiente de las tribunas Norte y Sur para reducir el contacto entre los grupos de simpatizantes considerados de mayor nivel de radicalización, manteniendo la distribución prevista para sectores familiares y plateas mixtas.

Si bien la FIFA mantiene como criterio general la integración de los espectadores en sus competencias internacionales, las autoridades argentinas recomendaron la diferenciación de accesos y la separación de las parcialidades en las zonas identificadas como de mayor riesgo.

Ingresos diferenciados y elementos prohibidos

Como resultado de las conversaciones, se acordó que los hinchas argentinos ingresarán al estadio por la Puerta 4, mientras que los simpatizantes ingleses lo harán por la Puerta 3.

Además, estará prohibido el ingreso de botellas y todas las bebidas que se comercialicen dentro del estadio serán servidas exclusivamente en vasos, con el objetivo de evitar que los envases puedan ser utilizados como elementos contundentes.

El operativo también contempla un importante refuerzo policial en los alrededores del estadio y un aumento de la seguridad privada en tribunas y espacios comunes.

Estará prohibido el ingreso de banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio y referencias políticas. (Foto: Reuters)

Sin banderas ni pancartas

A su vez, se resolvió prohibir el ingreso de banderas, indumentaria, pancartas o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio, referencias políticas o expresiones que puedan resultar provocadoras para cualquiera de las parcialidades.

Las medidas previstas abarcarán además la seguridad de las delegaciones, con controles reforzados en los hoteles donde se alojarán los equipos y en todos sus traslados oficiales.

Las autoridades coincidieron en que el cruce entre Argentina e Inglaterra representa el partido de "mayor riesgo de toda la competencia y, en consecuencia, contará con el operativo de seguridad más exigente del torneo".

Según el comunicado emitido por la cartera de Seguridad, el despliegue preventivo especial estará orientado para "garantizar una jornada en condiciones de orden y seguridad".