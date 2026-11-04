Se filtró un explosivo chat en el que Santi Maratea ataca a un periodista que investigó una de sus colectas

“Te van a preguntar por las colectas porque es lo se hizo famoso, se hizo visible y que seguro ganó plata. Lo importante es transparentar el proceso, que desde el primer momento diga y que todos sepamos donde va la plata, lo que no hizo en Independiente”, cuestionó.

Su señalamiento más fuerte estuvo relacionado con las condiciones económicas que, según afirmó, figuraban en el contrato. El periodista aseguró que existían diferencias entre lo que Maratea había anunciado públicamente y lo que establecía esa documentación.

“Lo que hizo fue contar que no iba a ganar plata con esto, el contrato decía todo lo contrario que iba a comprar una mensualidad de 30 mil dólares y que además, iba a cobrar un 5%. Lo negó. Cuando lo fui contando y visiblicé el contrato, sale a aclarar que no era así. Mintió desde un primer momento. La pregunta que me hago es: ¿de qué vive Maratea? ¿de las colectas?”, cerró.

Qué dice el chat entre Santi Maratea y Nacho Genovart

Santi Maratea volvió a quedar bajo la lupa tras conocerse un duro intercambio de mensajes con Nacho Genovart, el periodista que investigó la colecta destinada a saldar las deudas de Independiente. En el chat, exhibido en PrimiciasYa (América TV), el influencer cuestionó el trabajo del cronista y lo atacó con fuertes descalificaciones.

La conversación muestra a Genovart explicándole que había consultado distintas fuentes antes de publicar la información sobre el documento que analizaba. “Lo leí, hablé con fuentes, todo. Ya está la nota publicada”, le escribió.

Maratea rechazó esa explicación y apuntó contra el contenido de la publicación: “Bueno está equivocada”. Sin embargo, enseguida aclaró que su mensaje tenía otro propósito: “Igual mi intención no era informarte sobre el documento”.

A partir de allí, el intercambio adquirió un tono más agresivo. “Mi intención era decirte que sos muy cagon cuando te pones a llorar por la consecuencia de tus actos”, lanzó el influencer.

Las descalificaciones continuaron en un mensaje más extenso, en el que Maratea dejó de referirse a la investigación para atacar personalmente al periodista. “Y en lo personal flasheo con hablar con alguien como vos, no todos los días uno puedo argumentar con un miserable (no estoy jodiendo eh) es particular la miseria que maneja la gente como vos y poder hablarte y entender un poco más de cerca cómo funcionan las personalidades como las tuyas me parece flashero”, expresó.

Genovart, por su parte, respondió haciendo referencia nuevamente a su trabajo y a la información que había reunido para la publicación: “Tranqui. Ya me informé y pude comunicarlo en la nota”.

El intercambio entre también incluyó una invitación del periodista para debatir públicamente sobre la colecta de Independiente. En los mensajes expuestos en el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, el influencer respondió con ironías e insistió en que el cronista le trasladara sus preguntas a Nissen.

“La diferencia es que en la conferencia está Nissen”, escribió Maratea, y agregó, irónico: “Avisame si venís así me pongo lindo bb”.

Genovart le propuso entonces conversar en televisión y le ofreció distintas alternativas para concretar el encuentro. “22.20 te invito a salir en Dsports. Venite al piso, por teléfono, por meet. Cómo quieras. Ya te dije. Mano a mano”, le planteó.

Sin aceptar la invitación, el influencer volvió a mencionar a Nissen: “¿Mano a mano? ¿Y Nissen? ¿No lo invitas?”.

El periodista insistió en que la charla fuera entre ellos dos y amplió la propuesta a las redes sociales. “Mano a mano”, remarcó primero. Luego, sumó: “¿Queres un vivo de IG? Tampoco tengo problema. De la forma que quieras”.

Maratea mantuvo su postura y respondió: “Nono quiero que le preguntes a Nissen todas las dudas que tenes”.

Ante esa contestación, Genovart cerró el tramo del chat con un fuerte cuestionamiento: “Jajaja sabes que en 2 minutos te quedaste sin argumentos. Por eso no queres hablar conmigo”.