El Tesoro reforzó sus reservas casi en US$1.000 millones: qué estrategia usó para evitar al Banco Central

Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), entre el 23 de junio y el 18 de julio, el Tesoro habría comprado casi US$ 1.000 millones, y solo el viernes último concretó su mayor operación diaria: unos US$ 313 millones. Parte del incremento registrado en los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA, que pasaron de US$ 886 millones a US$ 1.514 millones, se explicó también por un desembolso de la Corporación Andina de Fomento (CAF), estimado en US$ 314 millones.

"Esto sugiere que el Tesoro habría hecho una compra por lo restante. Es decir, habría adquirido US$ 313 millones el viernes, la mayor compra diaria desde que arrancaron las compras 'en bloque' el 23 de junio", detalló PPI. El precio promedio pagado fue de $1.247 por dólar.

Como resultado, las reservas internacionales del Central alcanzaron los US$ 40.356 millones, aunque el dólar oficial aún no perforó el piso que habilitaría nuevas compras por parte de la autoridad monetaria.

Qué pasa con la cotización del dólar

En tanto, la cotización del dólar se mostró más estable en las últimas jornadas, tras la tensión del lunes cuando llegó a $1.300 en el minorista. Este miércoles, el tipo de cambio oficial cerró a $1.275, mientras el mayorista avanzó un 0,3% hasta los $1.258. En los segmentos financieros, el dólar MEP subió 0,3% y cerró a $1.264, y el contado con liquidación aumentó 0,7% a $1.266. El blue, en tanto, se mantuvo sin cambios, en $1.310.

Cotización del dólar

Donde sí hubo impacto fue en los contratos de dólar futuro, un indicador sensible a las expectativas del mercado. Al mismo tiempo, las tasas de caución, que el martes habían tocado el 70%, bajaron y se estabilizaron en torno al 40%. Esta baja se produjo tras la turbulencia generada por el desarme de las LEFI, instrumentos de cortísimo plazo que utilizaban los bancos y que dejaron unos $10 billones flotando en la plaza, presionando sobre el tipo de cambio.

Por último, el mercado bursátil reaccionó con una fuerte suba: el Merval avanzó 3,6% y las acciones argentinas en Wall Street registraron incrementos de hasta 6%, con Loma Negra e YPF a la cabeza. En cambio, los bonos soberanos mostraron un leve retroceso del 0,5% en promedio, mientras el riesgo país cerró en 775 puntos básicos.