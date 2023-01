Emprendedores: cuáles son las perspectivas y desafíos que impone el 2023

Sin dudas, son muchos los desafíos que deben enfrentar a diario los emprendedores argentinos y, en principio, las perspectivas para 2023 parecen igual de exigentes, tanto para startups como para pequeños emprendimientos.

Emprendedores: 2023, un año marcado por la política

El 2023 es un año electoral en el que se renovará prácticamente todo el sistema político: presidente y vice, casi todos los gobernadores/as, más de 2000 intendentes, se modifica la composición de las legislaturas provinciales, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

“Es una oportunidad para poner sobre la mesa la importancia y el rol que juegan los emprendimientos como generadores de riqueza, empleos de calidad y arraigo e identidad en cada rincón de la Argentina”, considera Patricio Gigli, director Ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).

De hecho, sostiene, “la Argentina que discute y desconfía del sector privado es la que nos trajo hasta acá, a la situación en la que estamos ahora”. Y agrega que, justamente por eso, buscan impulsar “una agenda de diálogo y trabajo con otras organizaciones del ecosistema, gobiernos, actores del sistema político y medios de comunicación”.

En ese sentido, Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA), explica que, “extrañamente, los emprendedores no estamos en la agenda política de este gobierno. Y no es una cuestión partidaria, sino de desconocimiento o desinterés, una mirada extrema en la macro o no tener los interlocutores que les permitan entender la realidad”.

Hace poco, recuerda, el gobierno difundió un informe donde dice que el 83% de las personas jurídicas en Argentina son emprendimientos.

Pero, asegura, “en contrapartida ves que no tiene una política emprendedora clara, ni medidas para los emprendedores, más allá de capacitaciones que hace la Subsecretaría de Emprendedores, como si nuestros problemas se resolvieran con más conocimiento”.

Emprendedores 3 asociaciones BN.jpg Emprendedores: Llanos, Gigli y Bearzi analizan las perspectivas para el segmento en el 2023. (Foto archivo)

Emprendimientos: cuáles son los principales problemas

Según la visión de Llanos, “la solución de uno de los grandes problemas de la Argentina está en el ámbito de los emprendedores: la creación de empleos en el sector privado”.

De hecho, asegura que en el país “no hay hoy segmento de la economía que pueda crear tanto empleo como los emprendimientos”.

Por su parte, para María Julia Bearzi, directora Ejecutiva de Endeavor, los inconvenientes del sector “pueden ser un puntapié a un emprendimiento y, por ende, a una forma de disminuir los problemas. Todo depende de la mirada que se adopte sobre el tema”.

Al respecto, desde su organización promueven la idea de que emprender en Argentina significa mucho más que crear un negocio: “Es elegir buscar soluciones a los problemas que tenemos -económicos, sociales, educativos, etc.-”.

De hecho, agrega Bearzi, “nunca hay un momento ideal para emprender. Por eso, en lugar de paralizarse, el contexto invita a que surjan las mejores ideas que resuelvan los pequeños y grandes desafíos de la población.

Por otro lado, la especialista está convencida de que los emprendimientos tecnológicos pueden transformar la vida en Argentina y la región. Al respecto, “venimos acompañando a los emprendedores en su proceso de internacionalización, para que puedan seguir creciendo en mercados regionales y globales”, dice.

Perspectivas 2023 para los emprendedores

“Uno de los principales desafíos para el 2023 se encuentra en la inversión”, señala la directiva de Endeavor. Y amplía: “Según diferentes analistas, la corrección de venture capital va a seguir durante este año y las estrategias que las compañías implementarán serán otras; por lo que deberán demostrar rentabilidad y crecer a un ritmo menos acelerado pero sostenido”.

En ese sentido, se espera que los fondos de capital sean más selectivos, lo que puede volver más simétrica la competencia entre las startups, por ejemplo, respecto del talento, entre otros aspectos. “Será clave la capacidad de adaptarse a un entorno que es cada vez más volátil, con recursos limitados”, advierte Bearzi.

En tanto que, para Gigli, hay que ser capaces de construir, entre todos, “una visión compartida sobre los cambios necesarios para alentar la creación y el crecimiento de nuevas empresas”.

Sobre esa visión, enumera, “debemos ir enhebrando una coalición multisectorial, a partidaria, pro-empresa y productiva, con planes y acciones concretas en la agenda de la educación y el talento, el acceso al financiamiento, la simplificación de trámites, la promoción de exportaciones, el desarrollo federal y el apoyo sectores dinámicos de nuestra economía”.

Por último, detalla Bearzi, para aquellas startups o emprendimientos que avancen hacia nuevos mercados, “será fundamental contar con un equipo que pueda sostener el crecimiento, adecuarse a este entorno global incierto y lograr grandes cosas con pocos recursos”.