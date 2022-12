Fin de año: qué opciones de inversión se destacan en diciembre

En lo que hasta ahora ha sido un año negativo para los mercados norteamericanos, en el último tiempo, los principales índices bursátiles de Nueva York registraron un rebote, más precisamente en octubre y noviembre, pudiendo recuperar una buena parte de lo perdido.

La reciente recuperación de los índices de Wall Street se enmarca dentro de un movimiento natural que se produce en todo “mercado bajista”. Tras las caídas sufridas durante parte de 2022, una gran cantidad de activos se encontraban en niveles de sobreventa y, a su vez, retomaran precios de valuación mucho más atractivos.

Cabe destacar que, a finales de noviembre, el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dio su primera señal de que la autoridad monetaria empezará a moderar las subidas de tipos de interés a partir de la próxima reunión.

En esa línea, ya en las actas de su última reunión de política monetaria, las minutas reflejaron que varios miembros de la Fed están a favor de empezar a ralentizar el ritmo de la suba de tasas.

Inversión local: qué pasa en el Merval

Por otro lado, en relación con los acontecimientos más importantes que han tenido un impacto en el mercado argentino, el Merval continuó con su buena racha durante el anteúltimo mes del 2022.

Las acciones de las empresas del país operaron con fuertes alzas, en contrapartida de los mercados internacionales. Si se mide el rendimiento del Merval en pesos argentinos, la Bolsa porteña registró una variación positiva del 12,4% en noviembre para alcanzar el nivel de las 168.500 unidades. A su vez, en lo que va del año, muestra una suba de más de un 98,8%.

Es considerable destacar que, si se tiene en cuenta el desempeño del Merval midiendo su variación respecto al dólar financiero conocido como contado con liquidación (CCL), se ha revalorizado un 7,0% en noviembre, lo que le permitió cerrar el mes en los 522 puntos.

En síntesis, el gran desempeño del mercado argentino durante este 2022 estuvo marcado por las empresas vinculadas al sector energético. De hecho, en el rubro de energéticas reguladas, se pudo observar que el ajuste de tarifas ha permitido que empresas que forman parte de este sector evidencian una clara mejora en sus ingresos.

Otro dato interesante del selectivo argentino es que, desde que empezó el 2022 hasta ahora, ha logrado subir un 16% en dólares, mientras que los principales índices estadounidenses, han caído entre un 18% y un 30% respectivamente.

Bolsa Inversiones Foto de Nicholas Cappello en Unsplash.jpg Merval: la Bolsa porteña registró una variación positiva del 12,4% en noviembre. (Foto Nicholas Cappello -Unsplash)

Qué alternativas de inversión podrían tener buen desempeño en diciembre

En el actual panorama, tanto para el mercado local como para el internacional, es recomendable atender una serie de activos que consideramos que podrían registrar un buen rendimiento y que se detallan a continuación.

-Letra X19Y3: ajusta capital por CER con vencimiento en mayo del 2023. Este instrumento cuenta con un rendimiento de 3,5% anual por encima de la inflación.

-CEDEAR de Google (GOOGL): Es un activo de Renta Variable interesante y atractivo para este momento.

Esta decisión se basa en una suma de factores técnicos y fundamentales; siendo que la tecnológica muestra una valuación baja respecto a sus ganancias, tanto de otros pares como de su propio promedio histórico.

-CEDEAR de Nike (NKE): A pesar del complejo escenario económico, representa una alternativa interesante de inversión considerando la sólida demanda con la que cuenta y los interesantes ratios de valuación que posee actualmente, en relación con sus datos históricos.

-Obligación Negociable de Telecom (TLC5O): Tiene vencimiento agosto del 2025 y ofrece una estructura de pagos interesantes.

Paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8,5%; y paga cuatro amortizaciones de capital anuales a partir del 2023, reduciendo riesgo al no acumular todo el capital al vencimiento. Así, la ON ofrece una TIR del 9,5% a la fecha, superando la inflación de EE. UU.

-CEDEARs del ETF del índice S&P500 (SPY): Es el ETF más antiguo que cotiza en los EE. UU., siendo uno de los de mayor cantidad de activos bajo administración y que cuenta con el mayor volumen de operaciones.

Con un total de 505 activos bajo custodia, el fondo busca replicar el comportamiento del S&P 500, uno de los índices bursátiles de referencia más importantes de EE. UU.

-Fondo Común de Inversión Premier Renta Variable: Este fondo permite posicionar al inversor en las acciones de las principales compañías que forman parte del Merval.

De esta manera, se logra que el inversor diversifique su cartera posicionándose en un mercado como el argentino, donde la mayoría de las empresas cuentan con resultados positivos y, especialmente, por debajo de su valor promedio histórico, situación que lo hace aún más atractivo.

-Fondo Común de Inversión AdCap Wise Capital Growth: para aquellos inversores de monto bajo o que desean tener una opción simple es muy atractiva, y su tenencia tiene una gran proporción de instrumentos CER con vencimiento anterior a 2023.

Este Fondo está posicionado tanto en letras como en bonos CER, ofreciendo así cobertura de inflación con distintos plazos de vencimiento y rendimiento, incluyendo bonos con liquidez reducida como el T2X3. A su vez, cuenta con una parte en Bonos Duales, ofreciendo cobertura parcial contra el tipo de cambio oficial.

(*) El autor es Head of Research en IOL invertironline.

Este artículo de opinión tiene el único propósito de brindar información y análisis, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el lector podrá estar o no de acuerdo. Este artículo no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Tampoco tiene en cuenta objetivos de inversión y/o situación financiera de ninguna persona en particular, por lo que los instrumentos mencionados podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión. Sin embargo, es el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta. Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida significativa de capital.