Grupos de acreedores vuelven a presionar: dicen alcanzar el 60% de bonos y podrían bloquear el canje

El Fondo Blackrock forma parte del grupo "Ad Hoc", uno de los tres que renegocia con el gobierno la deuda privada. (Foto: Archivo)

Los tres grupos de acreedores le enviaron anoche un mensaje directo a Martín Guzmán: "Negociemos y cerremos un acuerdo; si no negociás, tu oferta va a otro fracaso". No fue con esas palabras pero sí con ese espíritu. El "Exchange Bondholders", el "Ad Hoc" y el "Argentina Creditor Committee" emitieron un comunicado en el que destacaron que poseen el 60% de los bonos surgidos en los canjes 2005-2010 en la era kirchnerista, y 51% de los bonos surgidos en la era macrista. Dado que para que la oferta de Guzmán sea exitosa debe contar con una adhesión de 66% como mínimo, con el comunicado difundido ayer queda claro que si el ministro no realiza modificaciones adicionales, su propuesta va condenada al fracaso.

Pero pese a estos condimentos, hay elementos esperanzadores sobre un acuerdo en las palabras de los bonistas. Lo que rechazan es la postura oficial de "es mi oferta o nada; no se negocia". Los acreedores señalaron una vez más que están dispuestos a negociar y, por ende, a ceder en los términos de la oferta que presentaron con un valor cercano a los u$s 56.

Recuérdese que la oferta de Guzmán rondaba los u$s 53 por cada cien dólares de deuda original. El error oficial, una vez más, fue el de lanzar la propuesta al mercado sin que la misma esté consensuada y ahora, en el mejor de los casos, si no introduce cambios, la adhesión será de 40% o menos. Ya en abril, Guzmán había fracasado en su oferta original al obtener una adhesión menor al 18%, aunque se negó a dar los resultados exactos.

A diferencia de otros comunicados de los acreedores. en esta ocasión se difundieron los nombres de los fondos tenedores de papeles argentinos. Se destaca que los mismos son meros intermediarios: BlackRock, por ejemplo, administra fondos cuyos tenedores finales son miles de clientes particulares. Pero además, para mostrar que les interesa la recuperación de la economía argentina, destacan que muchos de los bonistas poseen inversiones directas, no sólo financieras, en el país.

Entre los acreedores que apoyan el comunicado "se incluyen algunos de los mayores inversores en Argentina, que han comprometido una inversión extranjera directa muy significativa en el país. Confiamos en que una resolución consensuada proporcionará un camino hacia una inversión aún mayor y más sostenida en los sectores de crecimiento de Argentina, incluidos los agronegocios, la energía, la minería, la infraestructura y la tecnología de la información, y un futuro económico brillante y sostenible para la gente de Argentina". El lenguaje aquí apunta a contrarrestar la campaña ideológica de Guzmán de que "quieren llevarse el dinero que va para aumentar a jubilados".

¿Cederá el Gobierno tras el comunicado? Seguramente aparecerán una vez más los asesores financieros de la Argentina, Lazard, para tratar de introducir un camino intermedio y lograr así un acuerdo. Guzmán emitió un comunicado el sábado en el que, tras críticar a bonistas, abría la posibilidad de cambios en los aspectos legales de la oferta en caso de futuros default. Bonistas ayer pidieron cambios en la oferta económica. El acuerdo, más allá de los decibeles de los comunicados, es bastante probable.