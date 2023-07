Impensado: advierten sobre una desaceleración en el empleo del sector de tecnología de la información

De esta manera, los resultados del informe señalan que los empleadores de IT prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de -5%, lo cual se traduce en que el 23% de ellos planea aumentar su plantilla, mientras que el 28% tiene previsto reducirla. Además, 45% de las empresas no realizará cambios y el 4% aún no lo sabe.

Qué pasa con la demanda de las empresas de tecnología

Asimismo, la demanda de empleadores en el sector ha disminuido un 20% en comparación con el trimestre anterior y ha experimentado un declive de 23% en comparación con el mismo período del año pasado.

En la región, diez de los once países de América esperan aumentos en su nómina de IT para el próximo trimestre. Estados Unidos presenta las expectativas más altas de la región (+55%), seguido por Panamá (+47%) y Costa Rica (+42%).

Por el contrario, Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles de la región y del mundo (-5%), seguido por Guatemala (+15%) y Perú (+26%).

“Si bien los resultados demuestran una baja coyuntural, consideramos que la demanda de profesionales de IT seguirá siendo sólida en los próximos meses y años, ya que las empresas de este sector son fundamentales para el avance y la transformación digital de todas las industrias”, explicó Marcelo Roitman, Managing director de Experis Argentina.

Empleos en tecnología: cuáles son los puestos que todavía se buscan

Por otro lado, uno de los datos más curiosos revela que -pese a esta desaceleración-, el 85% de las empresas de IT todavía informan tener dificultades para cubrir las vacantes existentes.

En este sentido, dentro de las posiciones más buscadas en el tercer trimestre se destacan:

Ciberseguridad (34%)

Soporte técnico (32%)

Experiencia del usuario (31%)

Manejo de base de datos (27%)

Sistema de gestión de relaciones con clientes (25%)

Por otra parte, los cinco enfoques para abordar los retos tecnológicos reportados por los empleadores son: