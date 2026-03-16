Javier Milei habla en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Por eso también habló de las acciones que están bien o mal y que de ellas depende su legitimidad. En ese sentido, dijo que aspectos vinculados a lo que él entiende como el "derecho natural", como la libertad y el derecho a la vida, son pilares de su gestión.

"La eficiencia económica por encima del utilitarismo político"

Javier Milei dijo que "los políticos no saben nada de economía" y que por eso, hubo en la Argentina un gobierno que endeudó o gastó 13 puntos del PBI. "Eso es algo que no está bien desde ningún punto de vista", recalcó.

Por eso declaró que "la eficiencia económica está muy por encima del utilitarismo político", pero que a veces los economistas no saben como ejecutar o comunicar esa verdad indudable.

Dio una serie de datos y ejemplos para demostrar que es la eficiencia de la economía y citó varias veces a Adam Smith, el economista liberal y su "mano invisible".

"Cuando se llega al equilibrio, está maximizando y se cumple el teorema del bienestar". En ese punto se alabó a sí mismo y dijo: "Creo que estoy ganando en mi intuición para explicar temas difíciles como fáciles".

Luego, siguió con las teorías económicas sobre como alcanzar los desarrollos máximos de la economía con una buena administración. " Cuando se regula y se quitan los rendimientos crecientes, matan la fuente del crecimiento económico", redondeó.

Citó nuevamente a Adam Smith sobre su estudio sobre el crecimiento, y repitió -como hizo en Estados Unidos- la teoría de los alfileres o la curva como de un palo de hockey para graficar el crecimiento.

"Regular es el primer axioma de la economía del bienestar (a modo de crítica)", dijo Milei, y señaló que por eso prefiere otra escuela con la que se puede hacer que la "teoría del fallo de mercado desaparece". "Si se valida la intervención en los mercados, ustedes habilitan la aplicación del socialismo", dijo.

Cito otra vez a Huerta de Soto, en el papel de las instituciones para liberar la creación de valor de la función empresarial. Comparó a la "destrucción creativa" con lo que significó la inversión de Edison con la luz incandescente y el problema para los vendedores de velas. "O alguien llora por los carteros por al invención del e-mail", se preguntó

Si fuera cierto que el progreso tecnológico destruye puestos de trabajo, hoy la desocupación debería ser del 90%, señaló como una ironía. Avisó que se iba salir del protocolo para exclamar: " Es una pelotudez como una casa".

Volvió para decir que si se permite la "destrucción creativa", se tiene un marco institucional que permite la creación de valor.

El socialismo siempre termina mal

Milei dijo que la Argentina, por políticas socialistas iba camino al abismo, como Cuba o Venezuela. Fue entonces que asoció al socialismo con la envidia por parte de sectores que prefieren estar mal para verlos a "ustedes peor", marco. Ahí aprovechó para marcar nuevamente la diferencia con el kirchnerismo.

"No es chiste tener personas dispuestas romper todo con tal de verlos mal. Eso es el kirchnerismo", remató

Por eso dijo que por suerte los argentinos votaron por un gobierno liberal que lleva, tras mucjos años de retroceso, dos años seguidos de crecimiento y que este 2026 será el tercero en el mismo sentido. "Hemos decidido los argentinos torcer la historia de decadencia, estamos comenzando la reconstrucción de Argentina", enfatizó el presidente.