Claudio Rígoli se casó en secreto en Italia: "Nadie sabía nada"

"Mirá, él me había prometido que si alguna vez se volvía a casar iba a ser el padrino", contestó asombrado el periodista ante la consulta del conductor.

Y eso dio pie a la información de Pilar Smith sobre la boda secreta de Claudio Rígoli con su joven novia Elisa. "Tenemos imágenes. Ellos se fueron de viaje primero a Roma y ahora están en Venezia. Están súper enamorados con su novia Elisa", precisó la panelista.

Y agregó sobre la sorpresa que causó la boda dentro del grupo de trabajo del conductor: "Hablé con muchos compañeros de él de Canal Nueve que le escribieron y no contestó a nadie, estaban todos sorprendidos. Se enteraron por las redes, nadie sabía nada. Toda su vida fue súper reservado".

"Todo este material lo subió ella a sus redes sociales así que gracias. Lo único que había anunciado era el viaje, no dijo nada del casamiento. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros de trabajo, a sus amigos del medio y hasta al propio canal donde trabaja desde hace años", concluyó Smith.

Cómo fue la boda secreta de Claudio Rígoli y Elisa

En LAM dieron detalles del casamiento Claudio Rígoli y Elisaen Monte Isola. Las fotos las compartió en las redes sociales la abogada, quien al igual que el conductor mantiene un muy bajo perfil.

En las imágenese se lo puede ver a Claudio Rígoli luciendo un elegante traje claro y a Elisa con un vestido dorado corto saliendo de una iglesia y luego celebrando el amor a metros de un lago con sus seres queridos más cercanos en un romántico e inolvidable momento.

La noticia del casamiento causó gran sorpresa incluso en los compañeros de trabajo del conductor, quien había avisado del viaje con su pareja pero no de la idea de boda.

¡Vivan los novios!