Tras el dato de inflación, el dólar se mantuvo estable aunque el riesgo país volvió a subir

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una baja de U$S 80 millones y finalizaron en U$S 49.546 millones. Entre los factores que incidieron en esa variación se destacó la caída del precio internacional del oro, que retrocedió 1,4%.

Los bonos operaron sin tendencia y el riesgo país avanzó

Los títulos soberanos en dólares comenzaron la jornada con ganancias, aunque perdieron impulso con el correr de las operaciones y finalizaron con resultados mixtos.

En ese escenario, el riesgo país elaborado por JP Morgan volvió a subir y cerró en 472 puntos básicos, dos unidades por encima del nivel registrado en la rueda previa.

La Bolsa porteña terminó estable

El índice S&P Merval logró sostenerse cerca del cierre anterior y avanzó apenas 0,04%, hasta los 3.000.582 puntos. El mercado accionario local mostró un comportamiento similar al de otras plazas de la región, que también registraron variaciones moderadas.

Entre las compañías argentinas que cotizan en Nueva York se destacaron las subas de Bioceres, que ganó 13,2%, Globant, con un avance de 6,3%, y Edenor, que trepó 5,9%.

El riesgo país elaborado por JP Morgan cerró en 472 puntos básicos. (Foto: archivo)

Wall Street volvió a marcar récords

A diferencia de los mercados locales, los principales índices estadounidenses cerraron con ganancias y alcanzaron nuevos máximos históricos.

El S&P 500 avanzó 0,7% y concluyó la jornada en 7.799 puntos, un nuevo récord de cierre. El Nasdaq subió 0,8% y el Dow Jones ganó 0,1%.

En el mercado energético, los precios del petróleo interrumpieron la tendencia alcista de las jornadas previas. El barril Brent cayó 2,3% y cerró en U$S 86,96, mientras que el WTI retrocedió 2,5% hasta los U$S 81,21.

En ese contexto, YPF avanzó 1,2% en Nueva York y Vista Energy sumó 0,2%.

La inflación volvió a acelerarse

La publicación del índice de precios también estuvo entre los factores seguidos por el mercado. El Indec informó que la inflación de julio fue de 2,1%, por encima del 1,9% registrado en junio.

Con ese resultado, la desaceleración observada durante los tres meses anteriores se interrumpió. En los primeros siete meses del año, la inflación acumuló 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.