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Tras el dato de inflación, el dólar se mantuvo estable aunque el riesgo país volvió a subir

La divisa oficial cerró a $1.515 en el Banco Nación y el Banco Central adquirió U$S 56 millones en el mercado. Los bonos operaron con resultados mixtos, el riesgo país avanzó a 472 puntos y las acciones argentinas finalizaron sin una tendencia definida.

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Los bonos operaron con resultados mixtos

Los bonos operaron con resultados mixtos, el riesgo país avanzó a 472 puntos y las acciones argentinas finalizaron sin una tendencia definida. (Foto: archivo).
Leé también El dólar mayorista cayó por tercer día consecutivo y se alejó de los $1.500
El dólar mayorista terminó en $1.490,50, su menor nivel en lo que va del mes. (Foto: archivo)

El dólar oficial del Banco Nación terminó sin cambios en $1.515 para la venta, mientras que el tipo de cambio mayorista avanzó apenas 50 centavos y cerró en $1.492. De esta manera, la cotización continuó mostrando una variación limitada durante agosto.

Por su parte, el dólar blue registró una suba de $5 y finalizó la jornada en $1.540 para la venta. A pesar del repunte, mantiene una caída acumulada de $20 en lo que va del mes.

El dólar oficial del Banco Nación terminó sin cambios en $1.515 para la venta, mientras que el tipo de cambio mayorista cerró en $1.492. (Foto: archivo)

El dólar oficial del Banco Nación terminó sin cambios en $1.515 para la venta, mientras que el tipo de cambio mayorista cerró en $1.492. (Foto: archivo)

El Banco Central volvió a comprar dólares

La autoridad monetaria cerró la rueda con compras netas por U$S 56 millones, equivalentes al 9,1% del volumen operado en el mercado de contado, que alcanzó los U$S 618,4 millones.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una baja de U$S 80 millones y finalizaron en U$S 49.546 millones. Entre los factores que incidieron en esa variación se destacó la caída del precio internacional del oro, que retrocedió 1,4%.

Los bonos operaron sin tendencia y el riesgo país avanzó

Los títulos soberanos en dólares comenzaron la jornada con ganancias, aunque perdieron impulso con el correr de las operaciones y finalizaron con resultados mixtos.

En ese escenario, el riesgo país elaborado por JP Morgan volvió a subir y cerró en 472 puntos básicos, dos unidades por encima del nivel registrado en la rueda previa.

La Bolsa porteña terminó estable

El índice S&P Merval logró sostenerse cerca del cierre anterior y avanzó apenas 0,04%, hasta los 3.000.582 puntos. El mercado accionario local mostró un comportamiento similar al de otras plazas de la región, que también registraron variaciones moderadas.

Entre las compañías argentinas que cotizan en Nueva York se destacaron las subas de Bioceres, que ganó 13,2%, Globant, con un avance de 6,3%, y Edenor, que trepó 5,9%.

El riesgo país elaborado por JP Morgan cerró en 472 puntos básicos. (Foto: archivo)

El riesgo país elaborado por JP Morgan cerró en 472 puntos básicos. (Foto: archivo)

Wall Street volvió a marcar récords

A diferencia de los mercados locales, los principales índices estadounidenses cerraron con ganancias y alcanzaron nuevos máximos históricos.

El S&P 500 avanzó 0,7% y concluyó la jornada en 7.799 puntos, un nuevo récord de cierre. El Nasdaq subió 0,8% y el Dow Jones ganó 0,1%.

En el mercado energético, los precios del petróleo interrumpieron la tendencia alcista de las jornadas previas. El barril Brent cayó 2,3% y cerró en U$S 86,96, mientras que el WTI retrocedió 2,5% hasta los U$S 81,21.

En ese contexto, YPF avanzó 1,2% en Nueva York y Vista Energy sumó 0,2%.

La inflación volvió a acelerarse

La publicación del índice de precios también estuvo entre los factores seguidos por el mercado. El Indec informó que la inflación de julio fue de 2,1%, por encima del 1,9% registrado en junio.

Con ese resultado, la desaceleración observada durante los tres meses anteriores se interrumpió. En los primeros siete meses del año, la inflación acumuló 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

En pocas palabras

  • Mercados argentinos: Dólar estable, bonos mixtos y suba del riesgo país tras dato de inflación.
  • BCRA compró: La autoridad monetaria adquirió U$S 56 millones, pero las reservas cayeron U$S 80 millones.
  • Wall Street: Los índices estadounidenses marcaron nuevos récords históricos en una jornada de alzas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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