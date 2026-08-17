Murió Hayden Panettiere a los 36 años: conmoción por la actriz de "Héroes" y "Scream"

La muerte ocurrió apenas días antes de su cumpleaños: Panettiere habría cumplido 37 años el próximo 21 de agosto.

SAG-AFTRA, el sindicato estadounidense de actores al que pertenecía desde 1994, también expresó públicamente sus condolencias y acompañó a su hija, familiares, amigos y seguidores.

De actriz infantil a convertirse en una estrella de “Héroes”

Panettiere comenzó a trabajar frente a las cámaras desde muy pequeña. Uno de sus primeros trabajos ampliamente reconocidos llegó en 1998, cuando prestó su voz a Dot, la princesa hormiga de la película animada “Bichos”, de Pixar.

Su participación en el álbum narrado relacionado con la película incluso le valió una nominación a los premios Grammy.

Dos años después participó en “Remember the Titans” (“Duelo de Titanes”), protagonizada por Denzel Washington.

Pero el papel que la convirtió en una figura mundial llegó en 2006. Panettiere fue elegida para interpretar a Claire Bennet en “Héroes”, la exitosa serie de NBC sobre un grupo de personas que descubre que posee habilidades extraordinarias.

Su personaje era una estudiante y animadora capaz de regenerarse después de sufrir heridas, y rápidamente se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la producción.

“Nashville”, el papel que le dio dos nominaciones a los Globos de Oro

Conmoción en Hollywood: murió a los 36 años Hayden Panettiere, estrella de “Héroes”. (Foto: Reuters)

Después de “Héroes”, Panettiere encontró otro de los personajes más importantes de su carrera en “Nashville”. Entre 2012 y 2018 interpretó a Juliette Barnes, una estrella de la música country cuya carrera y vida privada atravesaban constantes conflictos.

El trabajo fue uno de los más reconocidos de su trayectoria y le permitió obtener dos nominaciones consecutivas a los Globos de Oro, en 2013 y 2014, como mejor actriz de reparto en televisión.

Además de actuar, Panettiere también desarrolló una faceta musical ligada especialmente a esa producción.

Su recordado personaje en la saga “Scream”

Conmoción en Hollywood: murió a los 36 años Hayden Panettiere, estrella de “Screams”. (Foto: Reuters)

La actriz también dejó su marca en el cine de terror con Kirby Reed, personaje que interpretó por primera vez en “Scream 4”, estrenada en 2011.

Su participación se convirtió en una de las favoritas entre los fanáticos de la franquicia y, más de una década después, volvió a ponerse en la piel de Kirby para “Scream VI”, estrenada en 2023.

También participó en producciones como “Ice Princess”, “Raising Helen” e “I Love You, Beth Cooper”, además de realizar trabajos de voz para videojuegos.

Su última aparición cinematográfica fue en “Sleepwalker”, thriller psicológico estrenado en enero de 2026 en el que interpretó a una madre atravesada por el duelo y episodios de sonambulismo.

Sus memorias y las revelaciones sobre los momentos más difíciles de su vida

Meses antes de su muerte, Panettiere había vuelto a ocupar un lugar destacado en los medios por la publicación de sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, lanzadas en mayo de 2026.

En el libro habló abiertamente sobre distintos episodios de su vida personal y profesional, entre ellos la exposición pública desde muy pequeña, la depresión posparto y sus problemas con el alcohol.

La actriz relató especialmente los momentos difíciles que atravesó después del nacimiento de su hija Kaya, en 2014.

La publicación marcó una nueva etapa de exposición pública para Panettiere, que durante los últimos meses había concedido entrevistas y participado en actividades promocionales relacionadas con el libro.

La muerte de su hermano Jansen, otro duro golpe familiar

La actriz había atravesado otra pérdida familiar apenas tres años atrás. Su hermano menor, el también actor Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023 a los 28 años. Posteriormente, la familia informó que el fallecimiento se había producido debido a complicaciones relacionadas con una cardiomegalia y una afección de la válvula aórtica.

Hayden había hablado públicamente sobre el impacto que aquella muerte tuvo en su vida.

A Panettiere le sobrevive su hija Kaya, nacida de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.