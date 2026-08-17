ANSES cambia el calendario de pagos: quiénes cobran la jubilación después del feriado del 17 de agosto

Cuánto cobran los jubilados en agosto

Con el aumento del 1,89%, los principales haberes previsionales de ANSES quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,93.

$419.775,93. Jubilación mínima con bono de $70.000: $489.775,93.

$489.775,93. Jubilación máxima: $2.824.649,49.

El bono extraordinario alcanza a quienes cobran hasta el haber mínimo. Para quienes perciben haberes superiores, el monto del bono se reduce de manera proporcional hasta desaparecer a partir de determinado nivel de ingresos.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados con haberes mínimos

El cronograma de agosto quedó organizado según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

De esta manera, quienes tienen DNI terminado en 5 son los primeros jubilados que cobran después del feriado del 17 de agosto.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo tienen un cronograma diferente. Las fechas de pago son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Aumento de las jubilaciones en septiembre

El dato de inflación de julio, que fue del 2,1%, determinará el próximo incremento de las jubilaciones y pensiones de ANSES.

Con el aumento del 2,1%, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.591,11.

$428.591,11. Jubilación mínima con bono: $498.591,11.

$498.591,11. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,88.

$342.872,88. PUAM con bono: $414.349,88.

$414.349,88. Pensiones no contributivas: $300.015,36.

$300.015,36. Pensiones no contributivas con bono: $371.492,36.

$371.492,36. Pensión Madre de 7 Hijos: $428.591,11.

$428.591,11. Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $500.068,11.

El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes más bajos y permite que la jubilación mínima alcance casi los $500.000 durante septiembre.