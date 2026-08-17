ANSES cambia el calendario de pagos: quiénes cobran la jubilación después del feriado del 17 de agosto

El feriado del lunes 17 de agosto modificó el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por este motivo, un grupo de jubilados deberá esperar hasta este martes para recibir su haber.
El feriado del lunes 17 de agosto modificó el cronograma de ANSES. Los jubilados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 recibirán su pago este martes.
ANSES comienza los pagos a jubilados: cuáles son las fechas cobro de agosto
El feriado del lunes 17 de agosto modificó el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por este motivo, un grupo de jubilados deberá esperar hasta este martes para recibir su haber.
ANSES continúa durante agosto con el pago de las jubilaciones y pensiones, que incluyen el aumento del 1,89% correspondiente a este mes y, para determinados beneficiarios, un bono extraordinario de hasta $70.000.
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobrarán este martes 18 de agosto.
La fecha original de pago correspondía al lunes 17, pero ese día es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por esa razón, el pago fue trasladado al día hábil siguiente.
Con el aumento del 1,89%, los principales haberes previsionales de ANSES quedaron establecidos de la siguiente manera:
El bono extraordinario alcanza a quienes cobran hasta el haber mínimo. Para quienes perciben haberes superiores, el monto del bono se reduce de manera proporcional hasta desaparecer a partir de determinado nivel de ingresos.
El cronograma de agosto quedó organizado según la terminación del DNI:
De esta manera, quienes tienen DNI terminado en 5 son los primeros jubilados que cobran después del feriado del 17 de agosto.
Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo tienen un cronograma diferente. Las fechas de pago son:
El dato de inflación de julio, que fue del 2,1%, determinará el próximo incremento de las jubilaciones y pensiones de ANSES.
Con el aumento del 2,1%, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:
El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes más bajos y permite que la jubilación mínima alcance casi los $500.000 durante septiembre.