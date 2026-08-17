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ANSES cambia el calendario de pagos: quiénes cobran la jubilación después del feriado del 17 de agosto

El feriado del lunes 17 de agosto modificó el cronograma de ANSES. Los jubilados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 recibirán su pago este martes.

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ANSES comienza los pagos a jubilados: cuáles son las fechas cobro de agosto

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AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro. Imagen ilustrativa hecha con IA.

ANSES continúa durante agosto con el pago de las jubilaciones y pensiones, que incluyen el aumento del 1,89% correspondiente a este mes y, para determinados beneficiarios, un bono extraordinario de hasta $70.000.

Quiénes cobran la jubilación este martes 18 de agosto

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobrarán este martes 18 de agosto.

La fecha original de pago correspondía al lunes 17, pero ese día es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por esa razón, el pago fue trasladado al día hábil siguiente.

Cuánto cobran los jubilados en agosto

Con el aumento del 1,89%, los principales haberes previsionales de ANSES quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.775,93.
  • Jubilación mínima con bono de $70.000: $489.775,93.
  • Jubilación máxima: $2.824.649,49.

El bono extraordinario alcanza a quienes cobran hasta el haber mínimo. Para quienes perciben haberes superiores, el monto del bono se reduce de manera proporcional hasta desaparecer a partir de determinado nivel de ingresos.

Calendario de pagos de ANSES para jubilados con haberes mínimos

El cronograma de agosto quedó organizado según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

De esta manera, quienes tienen DNI terminado en 5 son los primeros jubilados que cobran después del feriado del 17 de agosto.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo tienen un cronograma diferente. Las fechas de pago son:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Aumento de las jubilaciones en septiembre

El dato de inflación de julio, que fue del 2,1%, determinará el próximo incremento de las jubilaciones y pensiones de ANSES.

Con el aumento del 2,1%, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $428.591,11.
  • Jubilación mínima con bono: $498.591,11.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,88.
  • PUAM con bono: $414.349,88.
  • Pensiones no contributivas: $300.015,36.
  • Pensiones no contributivas con bono: $371.492,36.
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $428.591,11.
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $500.068,11.

El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes más bajos y permite que la jubilación mínima alcance casi los $500.000 durante septiembre.

En pocas palabras

  • ANSES: El feriado del 17 de agosto modificó el cronograma de pagos de jubilados y pensiones.
  • Cobran hoy: Jubilados con haber mínimo y DNI terminado en 5 reciben su pago este martes 18.
  • Aumento de septiembre: Los haberes subirán 2,1% y la mínima con bono será de $498.591,11.
Resumen generado por Thinkindot AI
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