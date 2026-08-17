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Javier Milei encabezará el homenaje al general San Martín por el 176° aniversario de su muerte

El Presidente participará este lunes de la ceremonia central en Plaza San Martín, en Retiro, acompañado por integrantes del Gabinete, autoridades porteñas y representantes de las Fuerzas Armadas.

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Javier Milei encabezará el homenaje a San Martín por el 176° aniversario de su muerte. (Foto: archivo)

Javier Milei encabezará el homenaje a San Martín por el 176° aniversario de su muerte. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei encabezará este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, una de las principales conmemoraciones del calendario patrio argentino. La ceremonia se realizará en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, y contará con la presencia de integrantes del Gabinete nacional, autoridades porteñas y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

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El acto está previsto para las 15 horas en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la histórica plaza que lleva el nombre del Libertador.

Según lo previsto, Milei estará acompañado por funcionarios de su administración y miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, protagonista tradicional de los homenajes al Padre de la Patria.

También se espera la participación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, además de autoridades militares, integrantes de las fuerzas federales, familiares e invitados especiales.

La ceremonia tendrá lugar en una fecha especialmente significativa: este 17 de agosto se cumplen 176 años de la muerte de José de San Martín, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Milei encabezará el homenaje a San Martín en Retiro

El Gobierno nacional viene reivindicando durante la gestión de Milei la figura del Libertador y su papel decisivo en la independencia argentina y sudamericana.

El homenaje se desarrollará alrededor del monumento ecuestre emplazado en Retiro, uno de los sitios más representativos de la memoria sanmartiniana en la Ciudad de Buenos Aires.

La presencia del Regimiento de Granaderos a Caballo también tendrá una fuerte carga simbólica. La unidad fue creada por San Martín en 1812 y tuvo su bautismo de fuego al año siguiente durante el Combate de San Lorenzo, la única batalla que el Libertador libró en el actual territorio argentino.

Por qué se conmemora a San Martín cada 17 de agosto

José de San Martín murió el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, mientras se encontraba exiliado en Francia. Su figura quedó asociada a algunas de las operaciones militares más importantes del proceso independentista de América del Sur.

Tras organizar el Ejército de los Andes en Mendoza, encabezó el histórico cruce de la Cordillera en 1817 y participó de las campañas que resultaron fundamentales para las independencias de Chile y Perú. Por esa trayectoria es reconocido en la Argentina como Padre de la Patria y Libertador de América.

El 17 de agosto integra el calendario de feriados nacionales en conmemoración de su fallecimiento. En 2026, la fecha cae lunes, por lo que conforma un fin de semana largo de tres días.

Mendoza prepara sus propios homenajes al General San Martín

La conmemoración tendrá un significado especial en Mendoza, provincia estrechamente vinculada con la vida política y militar del prócer.

San Martín fue gobernador intendente de Cuyo y desde allí organizó el Ejército de los Andes y preparó la campaña libertadora que atravesaría la Cordillera.

Las actividades comenzarán a las 9 horas en la explanada del Memorial de la Bandera, donde está prevista la Promesa a la Bandera, la interpretación del Himno a San Martín en Lengua de Señas y el tradicional cambio de Guardia.

Más tarde, desde las 10.30, la Plaza San Martín de la ciudad de Mendoza será escenario de otro homenaje organizado por la Asociación Cultural Sanmartiniana mendocina.

La provincia también preparó diferentes propuestas vinculadas con la historia del Ejército de los Andes, la Bandera de los Andes y el legado sanmartiniano, en una jornada en la que distintos puntos del país recordarán al Libertador.

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