La carga de la deuda soberana argentina es la de mayor crecimiento en el mundo

El relevamiento elaborado por Janus Henderson, grupo de origen británico dedicado a la gestión de activos globales, destaca que ese aumento de la deuda soberana argentina es insostenible: mientras que la deuda per cápita era de US$4.156 en 2019, ésta ha crecido hasta los US$ 7.700 por persona a finales del 2021. Las previsiones, además, indican que llegará a los US$ 21.548 para el 2025.