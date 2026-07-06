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Tras el anuncio de Caputo, el riesgo país se acercó a los 410 puntos y subieron acciones y bonos

Los mercados reaccionaron de manera positiva al programa financiero anunciado por Luis Caputo para cubrir los vencimientos de deuda hasta 2027.

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El riesgo país volvió a perforar mínimos y se acercó a los 410 puntos. (Foto: archivo).

El riesgo país volvió a perforar mínimos y se acercó a los 410 puntos. (Foto: archivo).

Los mercados reaccionaron con optimismo al plan financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para garantizar los pagos de deuda hasta fines de 2027. Este lunes, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street avanzaban hasta 5%, los bonos en dólares subían hasta 0,5% y el riesgo país volvía a marcar un nuevo mínimo al acercarse a los 410 puntos.

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El gobierno confirma que este año la prioridad de la gestión es avanzar con la privatización de todas las empresas publicas autorizadas en la Ley Bases. Nucleoeléctica Argentina, es una de ellas. Foto: Archivo.

En el mercado cambiario, el dólar oficial del Banco Nación se mantenía en $1510, el mismo valor con el que cerró el viernes. En tanto, el dólar MEP operaba en $1522 y el contado con liquidación (CCL) se negociaba a $1566.

Luis Caputo present&oacute; el programa financiero para garantizar los pagos hasta fines de 2027 y asegur&oacute; que el Gobierno podr&aacute; afrontar los vencimientos sin recurrir a los mercados internacionales. (Foto: captura).

Luis Caputo presentó el programa financiero para garantizar los pagos hasta fines de 2027 y aseguró que el Gobierno podrá afrontar los vencimientos sin recurrir a los mercados internacionales. (Foto: captura).

El buen desempeño de los activos argentinos llegó después de que el equipo económico presentara la estrategia para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos dos años. El anuncio se produjo a pocos días de un pago de US$4.300 millones a bonistas privados y con el riesgo país en los niveles más bajos de los últimos ocho años.

Durante la conferencia de prensa, Caputo explicó que el objetivo es refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses "a la menor tasa posible". El Gobierno sostiene que podrá cumplir con los compromisos sin necesidad de volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

En Wall Street, los ADRs argentinos iniciaron la jornada con fuertes subas. Entre las principales ganancias se destacaban BBVA con un alza de 5%, Grupo Financiero Galicia con 4,7%, Banco Supervielle con 4,1% e YPF con 3,4%.

El riesgo país, que había cerrado el viernes en 415 puntos tras acumular una fuerte baja durante las últimas semanas, profundizó este lunes su descenso y se ubicó cerca de los 412 puntos, consolidando el menor nivel desde 2018.

Cómo planea el Gobierno cubrir los vencimientos

El Ministerio de Economía informó que entre lo que resta de 2026 y el cierre de 2027 deberá afrontar vencimientos por US$19.200 millones. Para cubrirlos, proyecta contar con fuentes de financiamiento por US$22.900 millones, sin recurrir a los mercados internacionales.

Entre los recursos previstos figuran la refinanciación de toda la deuda con el sector público, compras de divisas al Banco Central por US$6.700 millones, emisiones de bonos bajo ley local por US$6.000 millones, préstamos privados con garantía de organismos internacionales por US$4.000 millones, financiamiento de organismos multilaterales por US$2.800 millones, desembolsos del FMI por US$1.900 millones y privatizaciones por US$800 millones hasta fin de año.

Con ese esquema, el Gobierno proyecta un superávit financiero de US$3.700 millones en 2026, que serviría para fortalecer el perfil de vencimientos del año siguiente.

"Los vencimientos en 2027 son menos desafiantes. Con refinanciar la deuda bajo legislación local, ya es suficiente", sostuvo Caputo.

Para 2027, Economía calcula necesidades financieras por US$24.900 millones y prevé cubrirlas íntegramente con distintas fuentes de recursos. Entre ellas, el superávit financiero acumulado, compras de divisas al Banco Central por US$4.900 millones, refinanciación de deuda con el sector público por US$1.800 millones, desembolsos del FMI por US$1.700 millones, financiamiento de otros organismos internacionales por US$4.200 millones, emisiones de bonos en el mercado local por US$5.000 millones, privatizaciones por US$1.500 millones y otras fuentes por US$2.000 millones.

Consultados sobre el primer gran vencimiento de 2028, estimado en US$5.000 millones para enero de ese año, Caputo y el viceministro José Luis Daza afirmaron que esperan dejar resuelto ese desafío durante una eventual segunda gestión de Javier Milei y aseguraron que ya trabajan para garantizar esos pagos.

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