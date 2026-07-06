Tras el anuncio de Caputo, el riesgo país se acercó a los 410 puntos y subieron acciones y bonos

En Wall Street, los ADRs argentinos iniciaron la jornada con fuertes subas. Entre las principales ganancias se destacaban BBVA con un alza de 5%, Grupo Financiero Galicia con 4,7%, Banco Supervielle con 4,1% e YPF con 3,4%.

El riesgo país, que había cerrado el viernes en 415 puntos tras acumular una fuerte baja durante las últimas semanas, profundizó este lunes su descenso y se ubicó cerca de los 412 puntos, consolidando el menor nivel desde 2018.

Cómo planea el Gobierno cubrir los vencimientos

El Ministerio de Economía informó que entre lo que resta de 2026 y el cierre de 2027 deberá afrontar vencimientos por US$19.200 millones. Para cubrirlos, proyecta contar con fuentes de financiamiento por US$22.900 millones, sin recurrir a los mercados internacionales.

Entre los recursos previstos figuran la refinanciación de toda la deuda con el sector público, compras de divisas al Banco Central por US$6.700 millones, emisiones de bonos bajo ley local por US$6.000 millones, préstamos privados con garantía de organismos internacionales por US$4.000 millones, financiamiento de organismos multilaterales por US$2.800 millones, desembolsos del FMI por US$1.900 millones y privatizaciones por US$800 millones hasta fin de año.

Con ese esquema, el Gobierno proyecta un superávit financiero de US$3.700 millones en 2026, que serviría para fortalecer el perfil de vencimientos del año siguiente.

"Los vencimientos en 2027 son menos desafiantes. Con refinanciar la deuda bajo legislación local, ya es suficiente", sostuvo Caputo.

Para 2027, Economía calcula necesidades financieras por US$24.900 millones y prevé cubrirlas íntegramente con distintas fuentes de recursos. Entre ellas, el superávit financiero acumulado, compras de divisas al Banco Central por US$4.900 millones, refinanciación de deuda con el sector público por US$1.800 millones, desembolsos del FMI por US$1.700 millones, financiamiento de otros organismos internacionales por US$4.200 millones, emisiones de bonos en el mercado local por US$5.000 millones, privatizaciones por US$1.500 millones y otras fuentes por US$2.000 millones.

Consultados sobre el primer gran vencimiento de 2028, estimado en US$5.000 millones para enero de ese año, Caputo y el viceministro José Luis Daza afirmaron que esperan dejar resuelto ese desafío durante una eventual segunda gestión de Javier Milei y aseguraron que ya trabajan para garantizar esos pagos.