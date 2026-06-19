Hidrovía: cámaras empresarias destacaron la adjudicación y celebraron el "inicio de una nueva etapa"

Las organizaciones también destacaron "el intercambio con los usuarios del sistema, mediante el cual la Autoridad de Aplicación compartió los avances del proceso, fortaleciendo la transparencia, la previsibilidad y la solidez institucional del mismo".

Además, valoraron la aprobación de la última etapa del procedimiento y la selección de la oferta mejor calificada para ejecutar las obras y prestar el servicio.

De cara al futuro

De cara a la implementación del contrato, las cámaras empresariales plantearon la necesidad de avanzar en modificaciones regulatorias vinculadas a la actividad, especialmente en materia de Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, impulsaron la puesta en marcha del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, con el objetivo de "acompañar la implementación del contrato, aportar una mirada operativa sobre las necesidades del sistema y de sus usuarios".

Y "contribuir al seguimiento del desarrollo de las obras comprometidas, la calidad del servicio, la evolución tarifaria, la gestión ambiental y la mejora continua de la Vía Navegable Troncal".

Por último, las entidades se mostraron predispuestas a "colaborar activamente para que este proceso siente las bases de una nueva etapa de crecimiento y competitividad para el comercio nacional".

Las entidades señalaron que la adjudicación marca “el inicio de una nueva etapa con gestión privada y a riesgo empresario”. (Foto: archivo)

La adjudicación de la concesión

El Gobierno dio por finalizado el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, corredor por el que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, al consorcio Jan De Nul-Servimagnus.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación concluyera las evaluaciones técnicas y económicas previstas en la licitación.

El Ministerio de Economía informó que el contrato, que deberá firmarse dentro de los próximos 30 días, contempla tareas de modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía navegable durante un período de 25 años.

Según señaló la cartera económica, las obras proyectadas permitirán "una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable".

Además, el plan prevé "obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico", con el objetivo de mejorar la operatividad y los controles en uno de los corredores logísticos más importantes del país.